Ce i-au cerut liderii NATO lui Trump la dineul găzduit de regele Ţărilor de Jos. Dezvăluirile făcute de președintele Cehiei

Preşedintele ceh Petr Pavel a dezvăluit ce i s-a cerut lui Donald Trump la dineul cu uşile închise al liderilor NATO de săptămâna trecută, găzduit de regele olandez Willem-Alexander.

Petr Pavel a susținut, într-un interviu acordat duminică postului CNN Prima News, că președintelui american i s-a cerut insistent să fie mai dur cu Rusia, dar Trump a rămas ezitant.

„Am vorbit cu el foarte consistent şi colectiv, convingându-l că a venit timpul să crească semnificativ presiunea economică asupra Rusiei”, a spus președintele Cehiei, care a descris o conversaţie avută la cină cu Trump.

„Nu cu scopul de a provoca colapsul economic al Rusiei - acest lucru nu este în interesul nostru - ci pentru a-l face să realizeze (pe Putin - n.r.) că pur şi simplu nu există alternativă la negociere”, a adăugat Petr Pavel.

În timpul dineului de la palatul regal, Petr Pavel, care a fost și preşedintele Comitetului militar al NATO, a ocupat un loc de onoare, la aceeaşi masă cu gazda Willem-Alexandr, cu şeful NATO Mark Rutte şi cu Donald Trump.

„El (Donald Trump - n.r.) a rămas rezervat pentru moment, dar ştie că acesta este un instrument foarte eficient”, a mai spus acesta.

Când Trump a subliniat în timpul dineului succesul său avut cu China - susţinând că tarifele ridicate au forţat Beijingul să îşi schimbe poziţia - Pavel a folosit argumentul pentru a-şi susţine cauza. „Am spus: «Vedeţi, acesta este exact tipul de abordare decisivă de care avem nevoie acum faţă de Rusia. Dacă China a simţit-o într-o lună, atunci Rusia, cu economia sa, ar putea-o simţi într-o săptămână sau două»", a dezvăluit preşedintele ceh că i-a spus lui Trump.

Trump, surprins că Europa nu poate creşte masiv cheltuielile pentru apărare

Preşedintele SUA a întrebat, de asemenea, de ce Europa nu poate creşte masiv cheltuielile pentru apărare, a povestit Pavel. „A fost surprins de ce Europa nu poate investi 5% din PIB în apărare încă de anul viitor”, a mai afirmat preşedintele ceh. Dar aliaţii au fost uniţi în răspunsul lor, explicându-i că industria europeană nici măcar nu este capabilă să producă asemenea cantităţi de materiale militare.

„I-am explicat în unanimitate că, chiar dacă am ajunge la un consens politic şi am cheltui acei 5% pentru apărare începând de anul viitor, nu am avea ce să cumpărăm, deoarece industria nu este capabilă să producă, dar nici nu ar avea cine să opereze echipamentele, deoarece nu avem infrastructura necesară. Este necesară o creştere treptată a cheltuielilor”, a relatat Pavel.

Preşedintele Cehiei este de aceeaşi părere cu şeful Casei Albe, că Europa a subevaluat propria securitate. Angajamentul sporit pentru investiţii în apărare, solicitat de Trump, a fost criticat de Spania, Slovacia şi Belgia, dar majoritatea ţărilor sunt în favoarea acestuia. Potrivit preşedintelui ceh, nu este vorba doar de o simplă încercare de a-i face pe plac şefului Casei Albe.

„Consensul de la Haga a fost cu adevărat unanim, chiar dacă unele state au mai mult sau mai puţin obiecţii faţă de acest lucru. Dacă ne uităm, de exemplu, la est de graniţele noastre sau la nord, polonezii cheltuiesc deja semnificativ peste patru procente”, a continuat şeful statului ceh.

El a subliniat de ce Rusia reprezintă un mare pericol. „Este suficient să-l ascultăm pe preşedintele Vladimir Putin, pe ministrul său de externe sau pe unii ideologi ruşi, pe care publicul de acolo îi ascultă. Putin a repetat recent ceea ce răsună în Rusia de secole – unde pune piciorul un soldat rus, acolo este al Rusiei; că îşi rezervă dreptul de a-şi proteja cetăţenii, oriunde s-ar afla în lume. Dacă ne uităm, de exemplu, la statele baltice, unde populaţia vorbitoare de limbă rusă reprezintă între 15 şi 25 la sută, s-ar putea spune că, potrivit lui Putin, ruşii au dreptul legitim de a intra pe teritoriul acestor ţări şi de a proteja minorităţile, dacă consideră că este necesar. Nu este lumea în care vrem să trăim”, a subliniat Petr Pavel.