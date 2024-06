Scandalul Louis Vuitton despre ia românească din colecțiile sale, în presa internațională

Au apărut reacții și în presa internațională după ce brandul de lux Louis Vuitton a fost acuzat că s-a inspirat fără a da credit, pentru una dintre colecțiile sale, din portul popular românesc din Mărginimea Sibiului.

The Guardian și Washington Post au preluat de la Associated Press subiectul legat de folosirea fără acord a unui simbol al culturii tradiționale românești protejat UNESCO, și au menționat despre intenția ministrului Culturii din România de a cere brandului de lux recunoașterea influenței iei tradiționale asupra unor articole Louis Vuitton din colecția „LV By the pool”.

Solicitarea vine urmare a campaniei „Give Credit” inițiată de comunitatea „La Blouse Roumaine”, prin care se dorește scoaterea pieselor vizate, din colecţie, până la obţinerea acordului din partea comunităţilor, cu creditarea originii care a stat la baza inspirației.

Piese de lux ce copiază ia românească, vândute cu mii de euro

Scandalul menționat de media internațională a izbucnit la finele săptămânii trecute când au fost observate mai multe piese, dintr-o recentă colecție Louis Vuitton, care seamănă izbitor cu ia întâlnită în portul tradițional din Mărginimea Sibiului și din zonele în care au migrat locuitorii acestor ținuturi, de-a lungul veacurilor, precum Vaideeni - Vâlcea (și Băbeni, același județ) ori folosesc motivele populare din același costum popular. Este vorba despre o serie de piese, cu prețuri cuprinse între 1.000 și 6.000 de dolari.

„Trebuie să ne protejăm patrimoniul cultural imaterial”

Comunitatea online „La Blouse Roumaine”, cea care a readus chintesența poporului român în actualitate, generând o amplă mișcare de repoziționare a expresiilor culturale tradiționale la nivel național și internațional, inclusiv prin generarea „Zilei universale a iei” care se sărbătorește în fiecare an pe data de 24 iunie, a făcut un apel la membrii săi pentru a lua atitudine împotriva brandului Louis Vuitton.

Campania „Give Credit”, amintită și de presa internațională, a fost lansată în 2017, cu scopul de a cere brandurilor din industria modei și designului să recunoască comunitățile culturale tradiționale care le servesc ca sursă de inspirație, Louis Vuitton nefiind singura companie de haute-couture ce a copiat simbolurile românești. Proiectul s-a născut în urma unui incident similar cu o casă de modă din America. Designerul american Tory Burch a fost nevoit să modifice descrierea uneia dintre creațiile sale, după ce mii de oameni s-au înfuriat să afle că o haină prezentată ca fiind inspirată din Africa semăna izbitor cu una tradițional românească. Burch a recunoscut în final că „a omis o referință la un frumos palton românesc care a inspirat una dintre piesele lor”.

„Trebuie să ne protejăm patrimoniul cultural imaterial. Este dreptul nostru cultural să ne exprimăm identitatea prin aceste haine, prin aceste costume tradiționale. Ele fac parte din istoria României”, a declarat fondatoarea „La Blouse Roumaine”, Andreea Diana Tănăsescu jurnaliștilor de la Associated Press.

Comisia Europeană, sesizată de incidentul declanșat de casa de haute-couture

În afară de comunitatea online și ministrul Culturii, Raluca Turcan, a existat și un europarlamentar, originar chiar din Mărginimea Sibiului, Nicu Ştefănuţă, care a solicitat în mod oficial companiei Louis Vuitton să respecte în mod public patrimoniul cultural al României și a sesizat și Comisia Europeană pentru aplicarea regulamentului (EU) 2023/2411. Este vorba despre legislaţia europeană privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele artizanale şi industriale, care protejează produsele cu renume local, precum bijuteriile, textilele, dantela, pietrele naturale, tacâmurile, sticla şi porţelanul la nivel internaţional. Șefănuță a cerut Comisiei Europene să-i comunice și care sunt obligaţiile ce revin autorităţilor publice în astfel de situații şi cum poate compania Louis Vuitton să remedieze problema.