Prețul exorbitant pe care Louis Vuitton îl cere pentru ia copiată după modelul din Mărginimea Sibiului. „Furtul nu e la modă”

Un nou scandal legat de utilizarea fără creditare a iei tradiționale românești în ultima colecție 2024, de către brandul Louis Vuitton, capătă proporții din ce în ce mai mari.

În premieră istorică pentru campania „Give Credit” a comunității „La Blouse Roumaine”, Guvernul României a decis să se implice în acest nou incident prin declarația publică a ministrului Culturii, Raluca Turcan care cere recunoașterea valorii patrimoniale și culturale a modelului iei cu șinoare, specifică zonei Sibiului.

Situația legată de brandul Luis Vuitton (LV) a explodat în momentul în care „La Blouse Roumaine” a făcut apel către păstrătorii tradițiilor românești de a solicita casei de modă din Franța scoaterea din colecție a piesei care nu are acordul de reproducere.

Este vorba despre noua colecție „LV By the pool” în care apar nu una, cum s-a vehiculat inițial, ci mai multe piese vestimentare ce copiază ia și motivele tradiționale românești. Iar prețurile cu care se vând astfel de piese depășeșesc, în unele cazuri, 5.000 de dolari.

Mai multe piese Louis Vuitton, inspirate din ia și motivele tradiționale românești

Cel puțin trei cămăși din noua colecție Louis Vuitton, deși numărul pieselor pe care se regăsesc motivele tradiționale românești este mult mai mare (VEZI FOTO), copiază fidel portul specific Mărginimii Sibiului, susțin cunoscătorii.

Prețul acestora pornește de la mai bine de 1000 de dolari și trece de 5.000 de dolari, după cum a reieșit în urma unei căutări pe site-ul Casei de modă. Cel mai scump obiect, o fustă foarte asemănătoare cu cele purtate de țărăncile române, costă 6.000 de dolari americani.

Cămășa, de la care a pornit întregul scandal, nu am regăsit-o în stocurile niciunui magazin LV din Europa: Paris, Londra, Berlin sau București. Este vorba despre cea denumită „Lace Trim Balloon Sleeve Blouse”, o copie fidelă, spun specialiștii, a iei românești care se regăsește atât în portul celor din Mărginimea Sibiului cât și al celor din Vaideeni sau Băbeni - Vâlcea, ai căror strămoși au migrat din ținutul ardelenesc.

O întreagă colecție plecată de o geantă...

Într-o postare pe Facebook „La Blouse Roumaine” a acuzat producătorul de haine de lux francez că foloseşte modelul cămăşii din Mărginimea Sibiului în noua colecţie 2024, fără să menţioneze originea şi fără acordul păstrătorilor de zestre culturală. Și a solicitat sprijinul tuturor comunităților din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Țara Făgărașului, Argeș, sudul și centrul Transilvaniei, și tuturor iubitorilor de tradiții și port popular, în general, „în noua campanie “Give Credit” (A da recunoaștere) ce are în centrul său utilizarea de către brandul Louis Vuitton a cămășii de Mărginime in noua colecție 2024, fără menționarea originii și acordul păstrătorilor de zestre culturală”.

Iar în apelul făcut către păstrătorii tradițiilor românești, a inserat ca dovadă imaginile pieselor la care face referire.

Fondatoarea „La Blouse Roumaine”, Andreea Tănăsescu a menționat pentru „Adevărul” că există indicii că noua colecție a celor de la Louis Vuitton ar fi plecat de la o geantă, creată de o româncă, din fibre naturale, inspirată de portul popular din Mărginimea Sibiului.

„Multe piese din colecția “LV by the Pool” 2024 sunt inspirate din ia românească”

Cert este că un val impresionat de reacții a venit din partea comunității, pe rețelele de socializare, inclusiv ale celor de la Louis Vuitton, prin care se cere scoatere piesei / pieselor din colecție până la obținerea acordului din partea comunităților.

„Ne iei simbolurile sacre ancestrale și le transformi în costume de baie? Nu e normal și nici moral! Și pe deasupra, fără a da credit culturii și tradiției românești! Ce ai crezut, că nimeni nu va observa? Este o tradiție protejată de UNESCO!”, sună una dintre reacțiile româncelor.

O altă internaută a explicat ce înseamnă în realitate munca din spatele iei românești, dar și faptul că altița a fost inclusă în patrimoniul UNESCO: „Am mai multe exemple de ie românească din comuna Sadu (Sibiu, România) din 2018, la propria nuntă care a avut loc la Muzeul Astra (Sibiu). Cu sprijinul valoros al localnicilor și familiilor, mai mulți săteni - mulți prezentați în prima poză, au muncit un an (!) pentru a lucra manual costumele noastre de nuntă. De fapt, fiecare femeie mai are o specializare aparte, și niciuna nu stăpânește toate elementele procesului, așa că toate se bazează una pe alta pentru costumul complet (una face textilul, alta coase, alta calcă etc... alta știe să decoreze vesta!). De ce m-am căsătorit îmbrăcat așa? Pentru a onora memoria strămoșilor mei. Dacă aveți întrebări legate de procesul de fabricație, semnificația design-urilor sau tradițiile conexe, sunt sigură că cel puțin sătenii și autoritățile locale din Sadu (Mărginimea Sibiului) vă pot ajuta mai departe! Cu siguranță mai sunt și alte sate învecinate care pot depune mărturie, dar eu vorbesc din propria experiență. E bine ca Louis Vuitton se inspiră din tradițiile românești, dar și mai bine ar acorda credit public! ... Reamintesc urmăritorilor de pe aici că „Arta bluzei tradiționale cu broderie pe umăr (altiță) - element de identitate culturală în România și Republica Moldova” a fost recunoscută de UNESCO ca parte a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității în 2022?”.

„Se încalcă drepturile culturale”

Există și persoane care au remarcat că motivele tradiționale românești se regăsesc în mai multe piese din noua colecție, dar și că Louis Vuitton încalcă drepturile culturale ale comunităților din care s-a inspirat: „Dragă echipă de creație și marketing Louis Vuitton, vă rog să acordați credit și respect comunităților din Transilvania, Oltenia și Muntenia, din România care și-au păstrat identitatea și moștenirea culturală prin costumul tradițional unic, mărturie a trecerii lor prin istorie din generație în generație. Multe piese din colecția “LV by the Pool” 2024 sunt inspirate din bluza românească specifică regiunii Mărginimea Sibiului, fără a indica sursa designului. Considerăm că modul în care motivele, croiala și structura bluzei tradiționale românești sunt folosite în colecția LV, fără a se recunoaște originea și identitatea, încalcă drepturile culturale ale comunităților din regiunile mai sus menționate. Prin urmare, vă rugăm frumos să scoateți din colecție toate piesele de inspirație românească până la obținerea acordului de utilizare a designului cultural, cu mențiunea creditului cuvenit”.

Casa de modă franceză a fost acuzată de furt și de faptul că face avere din acest lucru: „Ați folosit motivele românești, care poartă un imens simț al identității culturale și naționale, pe alte piese din colecția dumneavoastră, inclusiv costume de baie. Ignoranța voastră culturală este la fel de jignitoare ca și furtul” sau „Dați credit patrimoniului românesc! Faceți avere din vânzarea modelelor naționale furate, păstrate de secole în România... Pagubele sunt făcute deja, măcar ați putea obține un acord de utilizare a acestui design cultural, cu mențiunea creditului cuvenit. Furtul nu este niciodată la modă”.

„Am muzeu personal cu aceste bluze, originale de la bunica și mama mea... Creatorii acestei bluze sunt străbunicii, bunicii și părinții noștri, se știe de când lumea, nu mai încercați să faceți din bluza noastră un chici. Creați ce știți, nu mai copiați!”, au mai recomandat membre ale comunității „La Blouse Roumaine”.

Piesa principală nu se mai află în stoc. Epuizată în mod straniu

Deocamdată, brandul Louis Vuitton nu a avut nici o reacție, cel puțin în spațiul public, pe tema scandalului izbucnit. De fapt, cam singura reacție a celor de la Louis Vuitton ar fi stocul european epuizat în mod straniu, legat de piesa principală care a fost în centrul atenției - cămașa identică iei din Mărginimea Sibiului.

Andreea Tănăsescu, fondatoarea mișcării „La Blouse Roumaine” a vorbit pentru „Adevărul” despre ce intenționează comunitatea să facă în acest sens, ce pași vor fi făcuți în sprijinul campaniei „Give Credit”, pentru a schimba lucrurile, cum se vor duce tratativele cu cei de la Louis Vuitton, dar și despre reacția incredibilă și promptă pe care au avut-o membrele comunității în urma acestui incident: „A fost o avalanșă de susținere. Ceva nemaiîntâlnit!”.

Și a mai explicat, în premieră, de ce brandurile de lux nu dau valoarea comunităților din care se inspiră. Vom prezenta toate aceste lucruri, și multe altele, într-un material separat.