Războiul dintre Israel și Hamas divizează Hollywoodul. Scenariștii americani sunt revoltați: „Este rușinos”

Cuvintele sunt folosite ca niște arme. În săptămânile care au trecut de la atacul violent al grupării Hamas asupra Israelului din data de 7 octombrie, pe fondul unei crize umanitare din ce în ce mai grave în Gaza și al temerilor tot mai mari legate de o nouă escaladare a conflictului, reacțiile și acuzațiile s-au răspândit în întreaga lume, în campusurile universitare, în sălile de consiliu ale companiilor și pe străzile mai multor orașe mari. Iar Hollywoodul, unde realitatea trece adesea în plan secundar în fața imaginației, nu face excepție, relatează Los Angeles Times.

În cazul industriei de divertisment, care a fost zguduită deja în acest an de o dublă grevă istorică a scenariștilor și actorilor, izbucnirea violențelor a dus la apariția unui nou șir de tensiuni.

Pe rețelele de socializare, în declarații publice și în interiorul organizațiilor, conflictul actual din Orientul Mijlociu - la fel ca și confruntările anterioare declanșate de mișcarea #MeToo și de uciderea lui George Floyd - a dat frâu liber unor emoții sfâșietoare și a zdruncinat alianțe de lungă durată.

La doar câteva săptămâni după ce a reușit să pună capăt grevei de aproape cinci luni, Sindicatul Scenariștilor Americani (WGA West) a suferit o criză de solidaritate în ultimele zile, sute de scenariști protestând împotriva muțeniei sindicatului în legătură cu conflictul, iar unii dintre ei au amenințat că vor părăsi organizația.

În cursul zilei de marți, conducerea sindicatului a trimis un e-mail către cei 11.500 de membri ai săi în care a prezentat scuze pentru „durerea imensă" pe care a provocat-o prin faptul că nu a emis o declarație publică cu privire la acest conflict, explicând: „Poate fi dificil pentru un sindicat să aleagă unde să intervină atât în problemele interne, cât și în cele internaționale".

„Mulți oameni vor să sprijine Israelul”

Creative Artists Agency (CAA) a anunțat duminică că Maha Dakhil, un impresar renumit cu clienți precum Tom Cruise, Reese Witherspoon și Madonna, s-a retras din funcția de conducere a companiei, după ce a făcut câteva declarații pe Instagram în care a calificat drept „genocid" reacția Israelului la acțiunile Hamas.

În timp ce mulți au fost de acord cu această mișcare, alții au considerat că este un exemplu alarmant de îngrădire a libertății de exprimare.

„În mod clar, la Hollywood, toată lumea încearcă să afle cum să facă față acestei situații", a declarat Stephen Galloway, decanul Facultății de Film din cadrul Universității Chapman. „Este o problemă extrem de dificilă, deoarece mulți oameni vor să sprijine Israelul, dar sunt, în același timp, îngroziți de decesele din rândul palestinienilor nevinovați. În prezent, situația este atât de tensionată”, a mai adăugat Galloway.

Israelul a fost dintotdeauna susținut de Hollywood: proclamarea independenței din anul 1948 a fost sărbătorită cu bucurie la Hollywood Bowl, la fel ca și victoria obținută în Războiul de Șase Zile din 1967.

În urma atacurilor devastatoare ale grupării Hamas, care au dus la moartea a peste 1.400 de israelieni și la luarea de ostatici a peste 200 de israelieni, inclusiv copii și femei în vârstă, multe persoane din industrie au condamnat rapid actele de violență.

La 12 octombrie, peste 700 de celebrități și lideri din industrie, printre care Gal Gadot, Bryan Lourd, Jamie Lee Curtis și Ryan Murphy, au semnat o scrisoare deschisă în care califică acțiunile Hamas drept „malefice" și „barbare".

Sindicatul Regizorilor din America și Federația Artiștilor de Televiziune au emis declarații similare.

Conflictul este „plin de nuanțe”

Cu toate acestea, breasla scenariștilor nu a transmis un astfel de mesaj, președinta Sindicatului Scenariștilor Americani, Meredith Stiehm, explicând într-un e-mail adresat membrilor că consiliul de administrație a considerat că „nu s-a ajuns la un consens" cu privire la felul în care să răspundă la o problemă atât de controversată.

Indignați de muțenia sindicatului, peste 300 de scriitori, inclusiv personalități precum Eric Roth, Matthew Weiner, Jenji Kohan și Amy Sherman-Palladino, au semnat la 15 octombrie o scrisoare deschisă, în care au subliniat că sindicatul a intervenit public în alte cauze, precum mișcarea #MeToo și Black Lives Matter.

„Conflictul dintre Israel și poporul palestinian este complex și plin de nuanțe, dar crimele comise pe 7 octombrie au fost evidente și crude", se arată în scrisoarea cu pricina. „Dacă nu putem să luăm atitudine și să numim faptele ca atare - acțiuni monstruoase și barbare - atunci am pierdut controlul”, se mai arată în scrisoare.

Marc Guggenheim, un showrunner care a fost semnatar al scrisorii, a declarat că a hotărât să nu-și plătească dările la WGA în semn de protest. El este membru al WGA WEST de 23 de ani.

„În calitate de membru, nu am fost niciodată atât de dezamăgit de sindicat", a declarat Guggenheim. „Sincer, este rușinos. Dacă nu puteți ajunge la un acord în privința condamnării terorismului, atunci asupra a ce ați putea ajunge la un consens?”, a mai adăugat scenaristul american.

„O durere imensă”

Scenaristul Dan Gordon, care a servit în armata israeliană în timpul Războiului de Yom Kippur din 1973, a declarat marți că va renunța la calitatea de membru al WGA West și la dreptul de vot în cadrul sindicatului.

„Eșecul conducerii WGA de a condamna, câtuși de puțin, cel mai grav masacru al unei minorități religioase din Orientul Mijlociu de când ISIS a comis atrocități similare împotriva yezidiților este îngrozitor", a scris Gordon într-o scrisoare adresată personalului WGA West.

Vorbind pentru The Times, Gordon a declarat că sindicatul a fost primul care a abordat probleme dificile din punct de vedere moral, inclusiv în ceea ce privește combaterea McCarthyismului din anii 1950.

Într-un e-mail trimis marți, liderii sindicatului au încercat să aplaneze situația, scriind: „Atunci când am făcut alegerea dificilă de a nu emite o declarație, nu a fost pentru că suntem paralizați de conflicte sau pentru că ne ascundem opiniile pline de ură. Suntem lideri sindicali americani, conștienți de limitele noastre și îngenunchiați de amploarea acestui conflict. Cu toate acestea, înțelegem că acest lucru a provocat o durere imensă și pentru asta ne pare sincer rău".

Totuși, nu toți scenariștii au considerat că este necesar ca WGA să intervină. Alex O'Keefe a susținut că sindicatul, care a semnat recent un nou contract cu marile studiouri de film și televiziune, ar trebui să se concentreze pe sprijinirea membrilor săi pentru ca aceștia să se întoarcă la muncă.

„WGA nu are o armată permanentă, iar preocuparea sindicatului nostru ar trebui să fie aceea de a ne ajuta să ne repunem pe picioare carierele și de a ne proteja libertatea de exprimare", a spus O'Keefe.

„Sunt forțați să își părăsească locuințele”

Chiar dacă mulți au sărit în apărarea Israelului, alții din industria de divertisment au atras atenția asupra situației dificile prin care trec civilii palestinieni nevinovați, readucând în atenție dezbaterile care au divizat Hollywoodul în 2014 cu privire la incursiunea Israelului în Gaza.

La data de 17 octombrie, Artists for Palestine UK a publicat o scrisoare deschisă semnată de peste 2.000 de persoane, inclusiv de actorii Tilda Swinton, Steve Coogan și Charles Dance, în care se solicita „încetarea actelor brutale care au loc în Gaza". De asemenea, acțiunile Israelului au fost calificate drept „crime de război" în scrisoarea menționată.

Într-o altă scrisoare deschisă, făcută publică în ultimele zile și semnată de zeci de celebrități, printre care Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Jon Stewart, Ramy Youssef și America Ferrera, președintele Joe Biden a fost rugat să ceară imediat încetarea focului.

„Jumătate din populația de două milioane de locuitori din Gaza sunt copii, iar peste două treimi sunt refugiați și urmași ai acestora care sunt forțați să își părăsească locuințele", se arată în scrisoare. „Trebuie să li se permită ca ajutorul umanitar să ajungă la ei”, mai este precizat în scrisoare.

Comediantul Dave Chappelle a stârnit controverse atunci când a vorbit despre conflict săptămâna trecută, în timpul unui spectacol de stand-up în Boston. Mai multe persoane au ales să plece de la spectacol după ce Chappelle a criticat guvernul israelian pentru că a întrerupt aprovizionarea cu apă a Fâșiei Gaza.

Războiul a reprezentat o problemă deosebit de delicată pentru agențiile de talente, întrucât clienții și reprezentanții acestora au avut viziuni diferite.

După ce postarea ei de pe un cont numit Free Palestine a stârnit furie și acuzații de antisemitism, Dakhil de la CAA a șters mesajul și a prezentat scuze pentru că a folosit „un limbaj jignitor".

Dar acest act de căință nu a fost suficient pentru unii. Scenaristul Aaron Sorkin, câștigător al premiului Oscar, un client important al CAA, a declarat marți că a ales să renunțe la agenția de talente pentru rivala WME.

„Maha nu este o antisemită, pur și simplu greșește", a afirmat Sorkin pentru The Hollywood Reporter. „Este un agent grozav și sunt foarte mândru de munca pe care am depus-o împreună în ultimii șase ani. Sunt încântat să mă întorc la WME", a mai adăugat scenaristul.

„Este dată ca exemplu”

Decizia rapidă a CAA de a o înlătura pe Dakhil din funcția de codirector al departamentului de film și din cea de membru al consiliului de administrație al agenției a atras reacții negative.

„Este incredibil de îngrijorător faptul că nu reacționăm atunci când companiile încearcă să controleze opiniile și valorile politice ale americanilor în acest mod", a declarat Sarah Leah Whitson, director executiv al Democracy for the Arab World Now, o organizație care se ocupă de politica externă a SUA în Orientul Mijlociu.

Pentru unii scenariști de culoare, îndepărtarea lui Dakhil din funcțiile de conducere este o lovitură, întrucât era cunoscută pentru faptul că susținea vocile subreprezentate la Hollywood. Dacă o astfel de situație i s-a putut întâmpla unui agent de top ca ea, ei se tem de măsurile de protecție care le-ar putea fi asigurate, având în vedere schimbările recente în rândul conducerii studiourilor în materie de diversitate.

„Este dată ca exemplu", a afirmat un scenariști de culoare care a refuzat să-și facă publică identitatea.

Membrii WGA, SAG-AFTRA și DGA au lansat o altă petiție prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la „recentele presiuni exercitate de anumiți membri importanți din cadrul breslelor noastre pentru a face declarații în favoarea Israelului, pe fondul asediului pe care țara îl exercită asupra Gaza. Respectiva petiție a fost semnată doar cu inițialele persoanelor, ceea ce, conform unui scenarist, s-a datorat îngrijorărilor legate de posibile reacții negative.

În cele din urmă, Galloway susține că, în ciuda furiei de care dă dovadă în prezent industria cinematografică, conflictul dintre Israel și Hamas este pur și simplu cu mult peste capacitatea celor mai puternici actori de la Hollywood de a face schimbări semnificative.