Primii oameni moderni din Europa aveau pielea neagră. De unde veneau aceștia

Studiile arată că primii locuitori ai Europei erau de fapt vânători paleolitici cu pielea închisă, diferiți ca aspect de europenii de astăzi. Astfel, primii oameni moderni erau mai robuști, iar culoarea pielii s-a schimbat odată cu adaptarea la mediu.

Toată lumea știe că Europa este un autentic „continent alb“. Nativii Bătrânului Continent au pielea de culoare deschisă, cu numeroase varietăți, în funcție de zona geografică privind nuanțele părului și a ochilor.

Puțini și-ar imagina cum arătau, de fapt, primii europeni din specia Homo Sapiens, adică omul modern. Noile studii arată că aceștia aveau un aspect fizic total diferit de europenii de astăzi, cu trăsături la care puțini s-ar aștepta.

Primii oameni moderni s-au născut în Africa

Homo sapiens sapiens, adică omul de astăzi, s-a născut undeva în zona sud-africană acum aproximativ 300.000 de ani în urmă. Nu se știe exact din ce ramură a hominizilor s-a dezvoltat omul modern și care au fost ingredientele genetice care au stat la baza acestuia.

Noile cercetări au identificat două ramuri de hominizi cu trăsături genetice asemănătoare, un fel de Homo Antecessor, o specie intermediară între vechii hominizi africani și omul modern.

Cele două filoane genetice care au condus la crearea omului modern au fost identificate după studiul genomului populațiilor de astăzi din sudul, estul și vestul Africii.

Populația cea mai aproapiată de primii oameni moderni este clanul Nama din cadrul triburilor Khoe-San.

De-a lungul timpului, în procesul său de desăvârșire, omul modern s-a împerecheiat și cu alte specii de hominizi, începând din Africa și până în Europa. Este vorba despre Homo Naledi, în Africa, adică o specie de hominizi primitivi, dar și despre Denisovani în Asia sau Omul de Neanderthal în Africa. O parte a comunităților de Homo Sapiens a părăsit Africa acum 195.000 de ani în urmă migrând către Asia și Europa.

Primii europeni au fost de fapt neanderthalienii

Primii locuitori, din specia Homo, ai continentului european, lăsând la o parte cele câteva fosile de Homo Erectus, au fost Oamenii de Neanderthal. Aceștia era hominizi destul de evoluați care se adapteseră perfect climei reci ale Erei Glaciare, care caracteriza Europa de Nord, de Vest și Centrală.

Erau vânători de mamuți, de statură mică, dar foarte robuști, cu maxilare și arcade proeminente, dar și nări late capabile să filtreze aerul rece. Erau, cel mai probabil, organizați în clanuri și locuiau în peșteri.

Practicau un cult al strămoșilor după cum arată scheletele de neanderthalieni descoperite în cavernele din Europa Vestică, aranjate, cu depuneri de obiecte, dar și de ocru roșu, sau petale peste trupul defunctului. Există inclusiv dovezi ale grijii comunității față de cei în vârstă cu diferite dizabilități. Un os de urs descoperit la Krapina în Croația arată că neanderthalienii cunoșteau forme de artă, folosind femurul ursului de peșteră pentru a confecționa fluiere.

Conform studiilor genetice, oamenii de Neanderthal aveau pielea albă și cel mai probabil părul roșcat și ochii verzi. Erau mult mai puternici din punct de vedere fizic decât omul modern și aveau o capacitatea craniană mai mare. Cu toate acestea nu au supraviețuit evoluției. Au dispărut acum 30.000 de ani în urmă - unii spun că din cauza unor boli genetice dobândite, alții că ar fi fost concurați indiret de omul modern sau că ar fi avut conflicte violente cu Homo Sapiens. Aceștia din urmă i-ar fi exterminat în cele din urmă. Deocamdată adevărul nu este cunoscut.

Primii oameni moderni din Europa: cu pielea neagră și ochi albaștri

Primii Homo Sapiens sau oameni moderni au ajuns în Europa încă de acum 54.000 de ani în urmă, în trei valuri. Cel puțin asta arată specialistul Ludovic Slimak în articolul ”The three waves: Rethinking the structure of the first Upper Paleolitihic in Western Eurasia”. Sunt luate în calcul două rute principale: prima, din Africa de Nord, către Israelul de astăzi, Liban, Siria și Asia Mică; cea de-a doua din Asia, cu acumulări de populație în zona Crimeei și mai apoi migrații către centrul și vestul Europei. Alți cercetători arată că ambele rute pot fi valabile.

Noile studii arată că primii oameni moderni care ajung în Europa aveau pielea neagră și ochi albaștri. Trăsăturile erau asemănătoare cu cele ale oamenilor din prezent, doar că erau mai robuști și cu o capacitate craniană ușor mai mare.

Un studiu întreprins de specialiștii Institutului de Biologie Evoluționară din Barcelona, Spania, au analizat scheletele a doi vânători paleolitici de acum aproximativ 10.000 de ani găsite în peșterile din munții de nord-vest al Spaniei, în anul 2006. A fost extras ADN-ul și în urma analizelor s-a ajuns la concluzia că cei doi vânători aveau pielea întunecată și ochi albaștri. Culmea, din punct de vedere genetic, în mare parte, se înrudesc cu locuitorii Suediei sau Finlandei. „Cea mai mare surpriză a fost să descoperim că acești individ aveau niște versiuni africane în gene, care determină pigmentarea, ceea ce indică că avea pielea de culoare închisă“, precizează doctorul Lalueza-Fox, implicată în proiect.

Totodată o altă descoperire, de această dată în Marea Britanie, vine să întărească această realitate. Este vorba despre Cheddar Man, scheletul unui vânător vechi de acum 10.000 de ani - cam din aceeași perioadă cu cei din Spania. Cheddar Man avea o vârstă cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar rămășițele sale au fost descoperite în anul 1903 în Somerset, Anglia. Cercetătorii de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra au reușit să extragă ADN de la Cheddar Man și să-l analizeze. Și-au dat seama că acesta avea piele întunecată, păr negru și ochi albaștri.

Cercetătorii cred deci că inițial primii oameni moderni ajunși în Europa aveau pielea neagră și ochii albaștrii. Aceste caracteristici au rămas în timp, dar apoi, ca o adaptare la mediu, s-au schimbat, iar pielea s-a deschis mult la culoare - poate și în contact cu genele neanderthaliene, având în vedere că Homo Sapiens s-a împerechiat cu omul de Neanderthal.