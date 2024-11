O profesoară a murit în chinuri după ce a fost mușcată de un liliac. Simptomele șocante pe care femeia le-a ignorat

Prietenii și familia unei profesoare din California care a murit după ce a fost mușcată de un liliac turbat au detaliat ultimele zile tragice ale acesteia.

Leah Seneng, în vârstă de 60 de ani, a fost atacată de creatură în timp ce încerca să o mute din clasa sa în dimineața zilei de 14 octombrie, înainte de începerea lecțiilor.

A fost doar o mușcătură mică, iar profesoara de artă a continuat să predea în mod normal la Byrant Middle School timp de mai bine de o lună, înainte ca virusul turbării să se instaleze.

Laura Splotch, una dintre prietenele vechi ale profesoarei Seneng, a declarat pentru DailyMail.com că aceasta „a început să prezinte simptome asemănătoare gripei”, care au devenit severe până pe 18 noiembrie, scrie dailymail.co.uk.

Fiica ei a condus-o la Urgențe, unde starea de sănătate s-a deteriorat rapid și a fost plasată în comă indusă medical timp de patru zile.

În acest moment, nu mai putea comunica decât prin „strângerea mâinilor” și „mișcări ale ochilor”, a declarat Splotch. „Vineri, familia a fost anunțată că nu va rezista peste noapte”.

Splotch a declarat că a primit un mesaj de la fiica lui Seneng în care îi spunea despre moartea iminentă a mamei sale și a plecat pentru a-și vedea prietena pentru ultima oară.

Ea a declarat că a fost „devastator” să vadă cum starea lui Seneng se deteriora, „cu toate aparatele conectate și restul, a fost destul de supărător și înfricoșător”.

„Leah era o femeie cu experiență în activități în aer liber și călătoare prin lume. Pur și simplu nu i-a trecut prin cap că mușcătura de liliac era periculoasă. Acesta este motivul pentru care cred că este important ca ceilalți să știe că orice mușcătură de animal poate conține rabie și că este esențial să primească tratament imediat”.

Splotch este recunoscătoare că a reușit să își vadă prietena înainte ca aceasta să moară.

”A fost atât de greu să o văd așa. Leah era în comă, dar ni s-a spus că ne auzea, dar nu putea comunica. Am sperat că știa că suntem acolo pentru ea. Am plecat în jurul orei 19:45 și am primit vestea că a murit la 21:30. Sunt recunoscătoare că am putut să îmi iau rămas bun”.

Rabia, dacă este descoperită la timp, poate fi tratată cu un vaccin. Dar dacă virusul reușește să se instaleze, are o rată de mortalitate de aproape 100 %.

Virusul intră în organism printr-o rană deschisă, de obicei de la mușcătura sau zgârietura unui animal infectat.

Se replică apoi în celulele musculare din apropierea locului infecției, apoi se deplasează de-a lungul nervilor până la sistemul nervos central.

Acest proces poate dura de la o săptămână la o lună. Dar, pe măsură ce boala se agravează, se instalează paralizia, începând cu membrele, apoi cu creierul și alte organe.

Infecția duce aproape întotdeauna la comă și deces la câteva săptămâni de la debut, dacă nu se administrează rapid un vaccin.

Rabia ucide anual aproximativ 70 000 de persoane în întreaga lume, deși majoritatea deceselor sunt concentrate în țările cu resurse inadecvate de sănătate publică, cum ar fi programe extinse de vaccinare pentru oameni și animale.

În SUA, în fiecare an apar mai puțin de 10 cazuri de rabie.

Vaccinul poate fi administrat după ce o persoană este expusă și este eficient în proporție de 100 % dacă este administrat în termen de 48 de ore de la expunere.

Colții unui liliac sunt incredibil de mici și este posibil ca o persoană mușcată de animal să nu poată vedea semnul, astfel încât medicii recomandă ca orice persoană care a intrat în contact cu un liliac să primească un vaccin antirabic.

Deși credințele comune despre rabie îi pot face pe oameni să creadă că toate animalele infectate sunt agresive sau prezintă semne de spume la gură, orice schimbare în comportamentul obișnuit al unui animal poate fi un indicator timpuriu al rabiei.

Un liliac care este activ în timpul zilei, care se află pe sol sau care pare incapabil să zboare trebuie tratat cu precauție.

La nivel mondial, câinii sunt principalii purtători de rabie. Însă, în SUA, aproximativ 70 % din infecțiile cu rabie provin din expunerea la lilieci.