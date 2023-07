O femeie a murit la doar câteva minute după ce a fost cerută în căsătorie - Povestea sfâșietoare

Ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai fericite zile din viața unui cuplu s-a încheiat cu o tragedie sfâșietoare. La scurt timp după ce a primit inelul de logodnă, într-un cadru de poveste, o femeie a murit.

Yesim Demir era în vacanță cu iubitul ei, Nizamettin Gursu, la Polente Cape din Canakkale, un oraș din nord-vestul Turciei din regiunea Marmara, potrivit Daily Mail.

Cei doi merseseră pe o stâncă, unde, bărbatul îi pregătise iubitei sale o surpriză de zile mari. Organizase un picnic romantic, la apus de soare, prilej numai bun pentru o cerere în căsătorie.

Logodnica sa a căzut în gol, câteva minute mai târziu

Fericirea nu a durat mult. Cei doi nu au mai apucat să sărbătorească, ci doar câteva minute i-au despărțit de finalul tragic, pe care nimeni nu ar fi putut să îl prevestească.

Bărbatul a mers până la mașină, pentru a aduce proviziile pentru picnic, moment în care a auzit un țipăt ascuțit.

S-a repezit înapoi, doar pentru a descoperi că proaspăta lui logodnică se prăbușise de pe stâncă. Femeia, în vârstă de 39 de ani, a căzut în gol, de la mai bine de 30 de metri înălțime, găsindu-și astfel sfârșitul. Medicii au resuscitat-o timp de 45 de minute însă fără succes. Într-un final, echipajele de salvare, sosite la fața locului, nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.

„Am ales stâncile pentru a avea o amintire romantică după ce am cerut-o. Am băut niște alcool. Totul s-a întâmplat deodată. Și-a pierdut echilibrul și a căzut”, a povestit Nizamettin.

Zona, considerată periculoasă

Imediat după incident, autoritățile au închis zona și au deschis o anchetă. Accesul pe stâncă a fost permis, din nou, doar „în mod controlat”, începând cu data 15 iulie. Măsura înseamnă că nu mai este permis accesul pietonilor sau vehiculelor în zonă, în decurs de 15-20 de minute de la apus, potrivit rapoartelor.

Unul dintre prietenii îndoliați ai lui Demir a vorbit cu jurnaliști din presa locală, arătându-se revoltat de faptul că în zonă nu sunt luate suficiente măsuri de siguranță, pentru a preîntâmpina astfel de tragedii.

„Acesta este un loc în care toată lumea vine și privește apusul. Totuși, drumurile sunt foarte proaste și nu există nicio precauție pe marginea stâncii. Aici trebuie tras un gard, trebuie luate măsuri de precauție”, a spus el.

Bărbatul care ar fi trebuit să devină mire, cât de curând, a spus anterior că și-a dorit să îi ofere iubitei sale o cerere în căsătorie cu adevărat spectaculoasă, așa că a ales stâncile pentru un peisaj romantic.