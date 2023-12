Premieră istorică: O tânără mamă este desemnată Miss Venezuela. Ileana Márquez Pedroza a urcat pe podium însoțită de fiica sa VIDEO

Ileana Márquez Pedroza a fost desemnată Miss Venezuela și este prima mamă din istorie care participă la acest concurs de frumusețe și câștigă titlul.

Ileana, în vârstă de 27 de ani, a fost însoțită pe podium de fiica ei de 11 ani, Guadalupe, care a purtat o rochie asemănătoare cu a iei.

La 27 de ani, Ileana este model și prezentatoare TV și este prima mamă care participă în istoria competiției naționale, care sărbătorește 70 de ani de existență.

Prin câștigarea competiției, Ileana nu este doar prima mamă care deține titlul, ci și prima care va reprezenta Venezuela la Miss Universe.

Organizația Miss Venezuela a adoptat noile reguli ale Miss Universe, acceptând concurente care sunt mame, precum și femei căsătorite sau divorțate, pentru a deveni mai inclusivă.

"Experiența de a fi mamă în tinerețe m-a schimbat ca persoană, confruntându-mă cu o societate în care nu mă încadram în standardele ei. Cu toate acestea, într-un mod pozitiv, m-am maturizat, am studiat, am muncit și am mers înainte", a declarat Ileana în biografia sa pentru Miss Venezuela.

"Astăzi mă simt mândră să fiu mama lui Guadalupe Antonella, care este și va fi forța mea cea mai importantă pentru a continua să cresc ca persoană și ca profesionistă", a mai spus tânăra.

Gala finală Miss Venezuela 2023 avut loc joi, 7 decembrie, la Centro Comercial Líder din Caracas.

Toți ochii participanților au fost ațintiți asupra acestei mame curajoase, care și-a dorit să facă istorie în lumea competițiilor de frumusețe din Venezuela, scrie Pageant Circle.