Misterele ”orașului subteran” din nordul Moldovei. Confirmat științific, acesta va deveni obiectiv turistic național și european

Specialiștii au confirmat miturile urbane privind existența unei rețele subterane de catacombe în municipiul Botoșani. Funcționalitatea acestor catacombe este și astăzi controversată, dar existența lor dovedită. O parte a acestor catacombe vor fi amenajate turistic.

Municipiul Botoșani are un trecut bogat, întins pe aproximativ șapte secole. Reprezentativ pentru acesta este mai ales Centrul Istoric, cu vestigii medievale dar și de secol XVIII și mai ales XIX. În acest oraș istoric există numeroase legende urbane. Una dintre acestea și cea mai controversată de-a lungul timpului vorbește despre existența unei rețele subterane de tuneluri și catacombe misterioase. Practic, existența unui adevărat oraș subteran. Existența acestor catacombe a fost recent dovedită științific cu ajutorul aparturii moderne, iar orașul subteran va deveni un obiectiv turistic de top, la nivel național și chiar european.

Povestea misterioaselor catacombe de sub Botoșani

Orice botoșănean trecut de 50 de ani a auzit cu siguranță de legenda catacombelor de sub oraș. Unii se laudă că le-au și văzut sau ajuns măcar într-o anumită zonă a acestora. De altfel, porți și intrări ciudate indicau existența unor structuri subterane. Existența lor a fost prima dată adusă în discuție odată cu lucrările de amenajare a cartierelor de blocuri dar mai ales a magazinului universal din apropierea Centrului istoric, în perioada comunistă. În anii 70 s-au săpat fundații adânci și au fost descoperite tuneluri subterane care, spuneau muncitorii, se întindeau pe kilometrii întregi. „Eram copil când s-a făcut Magazinul Botoșani. Așa se numea atunci. Era prin anii 70. Am auzit cum vorbeau muncitorii cu tata și îi spuneau că dedesubt sunt tuneluri care duc peste tot pe sub oraș. Într-o altă zi am venit cu niște prieteni și am văzut gurile alea de beciuri sau tuneluri ce-o fi fost. Era căptușite cu cărămidă, cu bolți. Era întuneric și ni s-a făcut frică, nu ne-am apropiat.”, spune un botoșănean.

Alții, precum Dumitru Vasiliu, un pensionar de 75 de ani, spun că au auzit de la bunicii lor de existența acestor tuneluri. Ar fi fost făcute încă din evul mediu și ar fi reprezentat o rețea întinsă pe aproximativ 15 kilometri. „Intrai acolo în Centrul Vechi în ele și puteai să ieși, la câțiva kilometri, la mănăstirea Popăuți, la celălalt capăt de oraș. Am auzit că și în Parcul Mihai Eminescu, care înainte a fost o pădurice, era o ieșire ”, precizează botoșăneanul. Altul, care locuiește de o viață în Centrul Istoric, mărturisește că a intrat într-unul dintre tuneluri. „Erau intrări din mai multe curți, din Centrul Vechi, de la casele cele mai vechi. Intrări ca de beciuri. Am intrat odată cu lanterna. Dar era umed și sincer mi s-a făcut frică. Erau cam înspăimântătoare așa și îmi era frică să nu se surpe. Sunt foarte vechi”, mărturisește botoșăneanul. Mult timp s-a crezut că aceste catacombe de sub Botoșani sunt doar legende. Cel mult beciuri adânci, folosite de negustori evrei și armeni pentru a-și ține marfa.

Legendă confirmată științific

O parte dintre catacombele Botoșaniului erau într-adevăr beciuri utilizate de negustorii din secolele XVIII și XIX pentru a ține mărfurile. Dar, dincolo de acestea, există cu adevărat o rețea de tuneluri întinse cel mai probabil pe kilometri întregi. Ba chiar unele sunt pe trei niveluri, posibil construite încă din Evul Mediu. Confirmarea a venit odată cu un proiect cu finanțare europeană, transfrontalier, realizat printr-o colaborare între Primăria Botoșani și primăria Ivano Frankivsk din Ucraina. Proiectul se numește „Roots. Back to our common roots" și a presupus scanarea întregii zone a Centrului Istoric cu ajutorul tehnologiei GPR( Ground Penetrating Radar), pe bază de laser.

A fost descoperit un adevărat ”oraș subteran”, format din beciuri și tuneluri. "Cu ajutorul acestui proiect, am confirmat aceste mituri. Au fost evidențiate aceste tuneluri. Exista însă o corespondență între ele. Multe clădiri au tuneluri chiar și pe trei nivele. Sunt din piatră sau cărămidă. Sunt incredibile”, precizează istoricul Dănuț Huțu, directorul Direcției de Cultură Botoșani. Zona catacombelor a fost cartografiată cu ajutorul acestei tehnologii. ”Este realizată o hartă a acestor catacombe”, adaugă Dănuț Huțu. Se bănuie că aceste catacombe se întind și către alte zone ale orașului dar au discontinuități, fiind prăbușite de construirea fundațiilor clădirilor din perioada comunistă. O parte a catacombelor au fost explorate de specialiști, cu rezultate uimitoare.

Subteranele care păzeau localnicii de invaziile tătărăști

Deocamdată nu se știe cu exactitate funcționalitatea lor. Adică pentru ce erau utilizate. Sunt o serie de ipoteze. Una dintre cele mai plauzibile este că aceste tuneluri au fost făcute în Evul Mediu pentru ca locuitorii târgului Botoșani, o așezare urbană medievală prosperă, să se adăpostească de atacurile tătarilor. Târgul, cunoscut în Evul Mediu drept "Orașul Doamnei”, nu avea ziduri de apărare. În schimb avea o rețea subterană bine dezvoltată în care se spune că puteau fi ascunse inclusiv vite sau care întregi cu bunuri, plus populația.

„Botoşaniul, era un târg comercial deschis și fusese afectat de numeroasele năvăliri ale tătarilor. Asta făcea ca oamenii să găsească soluţii pentru a supravieţui. Există ipoteza că refugiile acestea de sub pământ duceau până la Mănăstirea Popăuți, la o distanță sigură de târg. Mănăstirea era întărită cu ziduri, deci se puteau pune la adăpost în caz de pericol”, spune Dănuț Huțu. Sunt legende care spun că în aceste catacombe aveau loc și întâlniri de taină, fie între negustori, fie între diferite personaje importante ale orașului, ferite de ochii lumii.

Un obiectiv turistic de importanță națională și europeană

Odată cu aceată confirmare a existenței unei rețele incredibile de catacombe în adâncurile Botoșaniului, urmează depunerea unui alt proiect prin care măcar o parte a acestor catacombe să fie reabilitate și puse la dispoziția vizitatorilor. Adică, orașul subteran va deveni obiectiv turistic. ” În momentul de față departamentul de proiecte de la Primăria Botoșani se ocupă la modul cel mai serios de scrierea unui proiect pentru punerea în valoare a acestor catacombe. Bineinteles si a Casei Ankele care este punctul de intrare in acestea, unul dintre punctele de intrare. Credem noi că reabilitarea unei părți din aceste tuneluri Botoșaniul poate fi pus la modul cel mai serios a României și chiar a acestei părți din Europa”, spune Dănuț Huțu.

Într-o secțiune mică a catacombelor deja amenajată a fost organizat un muzeu multimedia, dedicat istoriei Botoșaniului și a caracterului său multi-etnic. Au fost amplasate monitoare și dispozitive hi-tech dar și manechine expoziționale prin care poate fi observat modul de viață dar și portul etniilor care au populat Botoșaniul de odinioară. Muzeul urmează să fie acreditat.