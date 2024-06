Misterele ascunse în catacombele unei mari capitale europene: „Aici sunt toți oamenii care au trăit în Paris în ultimele 10 secole”

Sunt oraşe care îşi cuceresc vizitatorii cu istoria lor specială sau cu un aer romantic aparte, panorama impresionantă, obiectivele turistice, atmosfera boemă. Parisul le are pe toate şi ceva în plus: misterul ascuns sub străzile sale.

Nu degeaba timp de doi ani la rând Parisul a ocupat primul loc în topul Euromonitor International al celor mai atractive orașe din lume, câștigând în ceea ce privește turismul, durabilitatea, performanța economică și sănătatea și siguranța. Fie că e vorba despre Muzeul Luvru, Arcul de Triumf, Turnul Eiffel, Catedrala renăscută din flăcări Notre Dame sau Cimitirul Montparnasse, Parisul este un loc în care îndrăgostiţii, visătorii și iubitorii de istorie şi artă se vor simți întotdeauna ca acasă. Dar mai este ceva.

Fascinaţia „Oraşului Luminilor”, cum este el cunoscut în întreaga lume, nu se rezumă la atmosfera romantică de pe străzile cu artişti amatori care-ţi schiţează portretul în câteva minute sau la cafenelele primitoare, ci coboară adânc, în catacombele Parisului. Oraşul este binecunoscut pentru reţeaua sa de tuneluri subterane, cu care nici o altă capitală nu se poate compara.

Oraşul în sine a fost construit prin extragerea calcarului din pământul aflat sub clădiri, aşa că s-au format sute de mii de kilometri de tuneluri. Dacă se mai adaugă şi tunelurile de metrou, cele pentru cablurile de telefon, pentru canalizare şi multe altele, poţi parcurge prin subteran întregul oraş.

Dintr-o clădire aparent banală din cartierul Montparnasse se poate ajunge direct în catacombele care adăpostesc rămăşiţele a peste şase milioane de oameni, aranjate cu grijă în pereții fostelor cariere de calcar. Este, probabil, cea mai mare groapă comună din lume.

„Aici sunt toți oamenii care au trăit în Paris în ultimele 10 secole”, a spus un ghidul parizian pentru CNN.

Povestea cimitirului uriaş de sub Paris a început în secolul al XVIII-lea, cimitirele supraaglomerate au devenit o ameninţare reală pentru sănătatea locuitorilor. Atunci autorităţile autorităţile au decis să mute rămăşiţele morţilor de la suprafaţă în osuarul special amenajat în carierele subterane de calcar de sub oraș.

Catacombele, în sine, ocupă, însă, doar o mică parte din cei 300 de kilometri de cariere care formează o rețea complexă sub străzile Parisului, unde de-a lungul timpului au fost organizate tot felul de evenimente învăluite în mister, la care iau parte mii de persoane.

În urmă cu doi ani, publicaţia americană „The New York Times” dezvăluia că un grup de persoane din Paris, cunoscut sub titualtura „Noi suntem oracolul”, pune la cale petreceri despre care vestea se duce din om în om, pentru că respectivele adunări nu sunt întotdeauna legale. Faima acestor evenimente a crescut şi mai mult după ce poliţia a stricat unul dintre ele, a precizat Foulques Jubert, iniţiatorul acestor petreceri inspirate de întâlnirile decadente din filmul „Cu ochii larg închişi”.

Pe lângă petrecăreţi, mai sunt şi membrii ai unei organizaţii secrete care şi-a făcut un obiectiv din înfrumuseţarea locurilor ascunse din Paris, care şi-au petrecut ultimii 40 de ani pregătind pe furiş evenimente în tunelurile de sub capitala franceză. Ei spun că nu cer niciodată permisiunea şi nici subvenţii pentru a-şi susţine pasiunea.

Jon Lackman, jurnalist la revista „Wired”, a fost printre primii străini care au scris despre membrii UX, pe care i-a comparat cu nişte hackeri.

„Dacă decideau să organizeze un festival de film sau o producţie teatrală în subteran, nu cereau nimănui voie, ci pur şi simplu făceau rost de resursele necesare.. Învăţau cum să tragă internet şi cabluri în subteran, să aducă electricitatea, totul pentru a organiza evenimente artistice”, spunea el.