Litoralul de la munte, alternativă la Marea Neagră. Trei locuri spectaculoase de bălăceală și de făcut plajă, în inima munților

Litoralul românesc se poate dovedi o piatră grea de încercare atât din punct de vedere financiar, al distanței în anumite cazuri dar și al aglomerației estivale. România are însă un relief care oferă numeroase alternative, inclusiv în zonele montane.

Vara este fără îndoială sezonul bălăcelii iar mulți români aleg să meargă la Marea Neagră, pe litoralul românesc. Pentru români care trebuie să străbată cale lungă, prin caniculă, până la mare dar și pentru cei care nu-și permit financiar un sejur pe litoral, există numeroase alte variante, mai ieftine, mai pitorești și care pot oferi un melanj incredibil între plăcerea scăldatului, răcoarea și pitorescul muntelui.

Paradisul acvatic din inima Apusenilor

Una dintre cele mai interesante și spectaculoase alternative la litoralul românesc este fără îndoială plaja de la Șuncuiuș,județul Bihor. Este vorba despre o plajă incredibilă formată în inima munților Apuseni, pe malurile Crișului. Apa curge lin pe lângă stânci spectaculoase care duc gândul la Krabi, din Thailanda, doar că în locul arborilor exotici de pe masivele de piatră, sunt specii autohtone.

Cursul pârâului se împarte în mici brațe, cu meandre care șerpuiesc pe lângă stânci și mici insule cu vegetație, care transformă totul într-un paradis pentru îndrăgostiții de liniște și natură. Plaja are nisip fin, fiind amenajată de proprietarul unei pensiuni din zonă, cu șezlonguri și umbrele. Turiștii pot face baie, dar pot explora și peșterile din zonă. Nu departe se află Parcul Național Padiș, iar amatorii de cățărări se pot bucura de traseele de pe Via Ferrata.

”Marea secuiască”, frumusețea dintre munți

Una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice pentru cei îndrăgostiți de apă, în inima muntelui este lacul Zetea, situat în județul Harghita, la 11 kilometri de Odorheiul Secuiesc. Este un lac de acumulare pe Târvana Mare cu o suprafață de 234 de hectare, în inima munților Ghurghiului. Lacul Zetea este o adevărată splendoare a naturii înconjurat din toate părțile de păduri dese de foioase și conifere, o mixtură arboricolă spectaculoasă. Nu lipsesc insule uriașe, stâncoase, acoperite în întregime de păduri. Malurile lacului sunt line, ideale pentru relaxare pe pătură sau cearșeaf în mijlocul naturii sălbatice. Lacul Zetea este ideal pentru o bălăceală în zilele călduroase având apa foarte curată.

Este însă un lac pentru înotătorii experimentați, având apa adâncă chiar aproape de mal. Este o destinație de vis pentru îndrăgostiții de sporturi acvatice precum caiac, traversarea acestui uriaș din mijlocul munților fiind o activitatea extrem de relaxantă. În zonă se pot face plimbări prin pădure, se poate ajunge destul de rapid cu mașina la Praid, la salină, dar sunt și alte obiective. Pasionații de pescuit găsesc tot ce au nevoie la Zetea. În lac trăiesc păstrăvi, lipani, marnă dar și alte specii. Caiacuri, hidrobiciclete și SUP-uri pot fi închiriate din zonă.

Cascada Ciucaș, bălăceală montană gratuită

Una dintre cele mai frumoase și accesibile locuri de scăldat la umbra pădurii și a munților este Cascada Ciucaș, județul Cluj, în defileul Hașdatelor. În aceast locație situată la aproximativ 40 de kilometri de municipiul Cluj Napoca se ajunge prin comuna Mihai Viteazu, iar înainte de satul Cheia, peste un pod ce traversează râul Arieș, virând la stânga, se ajunge pe un drum de țară care vă duce exact în zona cascadei. Autoturismul se lasă la o barieră, apoi se continuă pe jos, aproximativ 100 de metri, prin pădure, pe firul apei. Cascada are o înălțime de cinci metri și este foarte spectaculoasă, coborând în trepte până la un mic lac format sub apele curgătoare. În jurul lacului se află o zonă de plajă de pietriș, ideală pentru instalat echipamentul de plajă. Accesul este gratuit. Scăldatul în apele cascadei este o adevărată binecuvântare. Cei dornici de adrenalină, folosesc stâncile din jurul cascadei pentru a sări direct sub apele curgătoare, în locul unde se formează zona cea mai adâncă a lacului, care depășește puțin doi metri. Pentru cei care se aventurează în susul cascadei pot fi găsite adevărate ”bazine” cu ape curgătoare, ideale pentru relaxare și „dușuri„ sub apele repezi ale cascadei. În apropiere, ca obiective turistice, se află Cheile Turzii.