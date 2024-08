Întrebarea-capcană folosită şi de Elon Musk la interviurile de angajare pentru a afla dacă un candidat minte

Specialiştii în recrutarea forţei de muncă au mai multe metode de evaluare a candidaţilor, începând de la CV, până la un interviu elaborat. Există, spun ei, o întrebare care îi ajută să îi prindă pe cei care încearcă să mintă, iar Elon Musk a recunoscut că şi el o folosește şi funcţionează.

În 2017, la World Government Summit, Elon Musk, fondatorul Space X și CEO Tesla, a dezvăluit că foloseşte tehnica numită „gestionarea informaţiilor asimetrice” (AIM) şi că pune aceeași întrebare fiecărui candidat pe care îl intervievează, scrie DailyMail.

„Spune-mi despre unele dintre cele mai dificile probleme la care ai lucrat și cum le-ai rezolvat”, îi cere excentricul miliardar fiecărui candidat pentru un job în cadrul companiilor sale.

„Gestionarea informațiilor asimetrice” (AIM) este o tehnică de interviu concepută pentru a oferi persoanei intervievate un mijloc clar de a demonstra că spune adevărul despre experiența sa, prin furnizarea de informații detaliate.

Un studiu publicat în Journal of Applied Research in Memory and Cognition în decembrie 2020 a scos la iveală mai multe abordări pentru depistarea mincinoșilor, pe baza tehnicii interviului de angajare.

Dacă un candidat este capabil să răspundă la întrebarea deschisă a angajatorului cu un răspuns specific și detaliat, este mai mult ca sigur că spune adevărul.

„Detaliile mici sunt sufletul investigațiilor criminalistice și pot oferi anchetatorilor fapte de verificat și martori de interogat”, a scris Cody Porter, unul dintre autorii studiului, într-un articol.

„Cu cât aceștia oferă declarații mai lungi și mai detaliate despre evenimentul de interes, cu atât mai mult investigatorul va fi mai în măsură să detecteze dacă spun adevărul sau mint”, a explicat el.

În schimb, mincinoșii doresc să ascundă adevărul. Acest lucru înseamnă că este mai probabil ca ei să nu dea foarte multe informații despre situaţia respectivă în mod strategic, ca răspuns la metoda AIM.

„Presupunerea lor aici este că furnizarea mai multor informații va face mai ușor pentru investigator să detecteze minciuna lor, așa că, în schimb, ei furnizează mai puține informații”, a detaliat Cody Porter.

Procesul de selecţie a angajaţilor al lui Elon Musk este unic. În loc să pună accentul pe o diplomă de studii, el caută „dovezi ale unor abilități excepționale” atunci când vine vorba de recrutarea de noi angajați.

„Dacă există un palmares de realizări excepționale, atunci este probabil ca acest lucru să continue și în viitor”, a declarat el.

Acesta este motivul pentru care Elon Musk pune aceeași întrebare fiecărei persoane intervievate, deoarece este ușor să minți într-un CV, dar e mai greu să inventezi o minciună detaliată pe loc.