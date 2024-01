Drama cumplită din viața Elisabetei Polihroniade. Durerea neștiută cu care a trăit „regina șahului” i-a sfâșiat inima

Astăzi se împlinesc 8 ani de la moartea uneia dintre cele mai mari șahiste dine lume, mare maestru internaţional şi şi de 7 ori campioană naţională. Elisabeta Polihroniade, care a bifat succes după succes, a trăit o adevărată dramă în plan personal.

Elisabeta Polihroniade s-a născut la 24 aprilie 1935, la Bucureşti. A devenit maestru internaţional în 1960, iar din 1982 era mare maestru internaţional. A fost campioană naţională a României de şapte ori, în anii 1966, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976 şi 1977.

A deţinut funcţiile de director al revistei române de şah "Gambit" şi de vicepreşedinte al "Uniunii Internaţionale a Şahului Şcolar".

A participat la Olimpiade de şah (10 ca jucătoare şi 8 ca arbitru internaţional), precum şi la peste 150 de turnee internaţionale. A fost arbitru internaţional la peste 60 de Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

Pentru activitatea sa a primit Ordinul Meritul Sportiv (1967) şi Medalia Naţională Serviciul Credincios (2000), fiind înscrisă şi în Cartea de Aur a Federaţiei Internaţionale de şah (FIDE).

Este autoare a unor lucrări pentru popularizare a sportului său preferat: "Olimpiadele în alb şi negru", "Primii paşi în şah", "Şahul pentru toţi", "64 premii de frumuseţe în şah".

De asemenea, a fost director al revistei de şah „Gambit", vicepreşedinte al Uniunii Internaţionale a Şahului Şcolar, arbitru internaţional şi membră a Uniunii Scriitorilor.

A studiat la Facultatea de Filosofie, secția Jurnalism

Deși părinții și-au dorit ca ea să studieze Medicina, pentru a continua tradiţia familiei, Elisabeta Polihroniade a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie, la secţia de Jurnalism,

„Ştiam că nu aş fi putut să joc şah de mare performanţă şi în acelaşi timp să practic cu succes o meserie ca aceea de medic. După terminarea facultăţii, am fost repartizată la Televiziunea Română, de unde am şi ieşit la pensie, iar timpul mi-a demonstrat că am făcut alegerea optimă, deoarece am reuşit să am două cariere de success, atât ca jurnalist, cât şi ca jucător de şah‟, s-a confesat Elisabeta Polihroniade, în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unui interviu, pentru publicaţia „România Liberă‟.

Marea iubire

Deoarece își petrecea timpul în compania băieţilor pasionaţi de țah, Elisabeta a prins gustul acestui sport al minţii, Astfel, s-a înscris la cursurile de la Palatul Pionierilor, acolo unde a început să se perfecţioneze în şah. A început să se antreneze serios, iar la 19 ani reuşea deja prima ei performanţă în lumea şahului: locul al III-lea la Campionatul naţional de senioare al României. De-atunci a început să se contureze puternic steaua ei în această lume.

Deși a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități, atât în România, cât și peste hotare, Elisabeta Polihroniade a fost tot timpul discretă cu viața sa personală.

Singurele amănunte de acest gen pe care le-a dat, vreodată, într-un interviu este că a fost căsătorită şi că numele soţului Polihroniade are rezonanţă grecească şi înseamnă, în această limbă, „mulţi ani‟, scrie clickpentrufemei.ro. La capitolul suferinţe şi tragedii se numără, bineînţeles, piederea unui copil, o fiică peste care Elisabeta a păstrat, mult timp, misterul. Dar şahul n-a făcut-o să sufere şi a rămas marea ei iubire până finalul vieţii.

„Am fost în 66 de ţări pe toate continentele”

După o viaţă întreagă dedicată acestei pasiuni, Elisabeta mărturisea că este mulţumită, şi asta fără să ia în calcul aspectul financiar. „În primul rând, averea incomensurabilă adunată este aceea că am avut posibilitatea să cunosc lumea. Am fost în 66 de ţări pe toate continentele, şansă pe care puţini oameni o au în viaţă‟, a spus ea tot în interviul citat mai sus.

Elisabeta Polihroniade a câştigat nouă medalii olimpice ca jucătoare şi a participat la zece ediţii ale JO, dintre care la opt a fost arbitru internaţional. A câştigat şapte titluri de campioană a României şi a participat la peste 150 de turnee internaţionale. În 1967 a primit Ordinul Meritul Sportiv, iar în anul 2000 a obţinut Medalia Naţională Serviciul Credincios. În 1999 a primit Diploma de Onoare a Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE), numele său fiind înscris în "Cartea de Aur a FIDE", inaugurată cu acest prilej.

Elisabeta Polihroniade a murit, după o grea suferință, pe 23 ianuarie 2016, și a fost înmormântată la Cernica.