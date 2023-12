O șahistă a fost amendată pentru că purta pantofi sport: „Sunt absolut devastată!”

O sportivă olandeză a fost amendată dintr-un motiv banal. Șahista Anna-Maja Kazarian a fost amendată cu 100 de euro şi i s-a cerut să treacă de la pantofi sport la pantofi cu toc la Campionatul Mondial de Șah-Blitz din Uzbekistan.

Conform Digi 24, tânăra a mers la competiție purtând fustă și o pereche de teniși de la o firmă de lux, Burberry, care costă 260 de euro.

„Unul dintre arbitri m-a oprit şi m-a întrebat dacă pot să-mi schimb pantofii, deoarece sunt «pantofi ciudaţi» şi consideraţi «pantofi sport». Mă dor picioarele și dacă doar merg cu ei, în niciun caz nu vreau să fac sport în tenișii mei Burberry”, a scris șahista într-o postare pe rețeaua X.

La nici 2 ore după acest incident, tânăra a revenit cu o nouă postare, anunțând că a fost amendată cu 100 de euro. Într-un final, a fost nevoită să schimbe tenișii cu pantofi cu toc.

Anna-Maja Kazarian a calificat amenda primită drept „absolut ridicolă” și a cerut să fie anulată. „Sper că FIDE (Federația Internațională de Șah - n.r.) este fericită acum. Sunt absolut devastată”, a scris șahista.

CSA Steaua amendată cu 57.000 RON pentru incidentele de la meciul cu Rapid

La sfârșitul lunii noiembrie 2023, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti a fost amendat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal cu aproape 57.000 de lei, în urma incidentelor petrecute la meciul cu FC Rapid Bucureşti (0-0), din Cupa României.

''În temeiul art. 82/1 şi 3/a, b şi c raportat la art. 83/2/b şi c cu aplicarea art. 54/2 din RD, Clubul Sportiv al Armatei Steauase sancţionează cu penalitate sportivă de 56.952 lei'', se arată în decizia FRF.

Nici Rapid nu a scăpat de amendă: ''În temeiul art. 82/2 şi 3/a, b şi c raportat la art. 83/2, b şi c din RD, clubul FC Rapid 1923 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 7.500 lei''.

Şi cele două echipe din Cluj-Napoca au fost amendate pentru incidentele spectatorilor la meciul din Cupa României (1-1). ''În temeiul art. 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/b din RD, AS FC Universitatea Cluj se sancţionează cu penalitate sportivă de 5.000 lei'', respectiv ''În temeiul art. 82/2 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, FC CFR 1907 Cluj SA se sancţionează cupenalitate sportivă de 15.000 lei'', potrivit deciziilor publicate pe site-ul FRF.