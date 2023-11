România țintește sus. Obiectivul îndrăzneț al Federației de Șah: titlul de campioană europeană

De la an la an, șahul câștigă teren în România și aduce medalii internaționale în dreptul țării noastre. În spatele acestui progress se află un parteneriat strategic care a schimbat fața Federației Române de Șah, condusă de trei ani de Vlad Ardeleanu. Echipa națională are șanse mari să devină campioană europeană anul acesta.

Federația Română de Șah a fost premiată pentru colaborarea de succes dintre o federație sportivă și o structură privată, parteneriat care a crescut substanțial nivelul de performanță al șahului românesc și ajută un număr tot mai mare de tineri să se dezvolte în plan școlar și social. “Parteneriat în Sportul Minții” este premiul primit de Vlad Ardeleanu, președintele FR Șah și Augusta Dragic, președinta Fundației Superbet, în cadrul unui eveniment la care au fost prezenți manageri de top și companii românești de succes.

S-a reușit triplarea numărului jucătorilor

Parteneriatul a început în urmă cu patru ani, în jurul organizării uneia dintre etapele turneului internațional Grand Chess Tour, fondat de legendarul Garry Kasparov. De la acest nucleu, cei doi parteneri au identificat mai multe proiecte ce pot dezvoltate atât pentru creșterea performanțelor internaționale ale șahiștilor români, cât și pentru a duce șahul în toate colțurile României. Deja până la acest moment, s-a reușit triplarea numărului școlilor în care șahul să fie materie opțională, sub umbrela proiectului “Educație prin șah”, cea mai amplă strategie sportivă lansată în România, vizând introducerea șahului în școli.

“Am reușit grație acestui parteneriat să ducem șahul românesc unde nu cred că a fost vreodată, atât ca performanțe individuală, pe echipe, dar și ca popularitate în rândul copiilor, tinerilor care sunt tot mai atrași de sportul minții. Acest parteneriat între business și sport, care s-a dus, iată, și în zona educației, poate fi extins și către alte federații sportive”, a declarat Vlad Ardeleanu, președintele FR Șah.

Promovează unitatea socială și culturală

„Am fost onorată să accept acest prestigios premiu. Este o recunoaștere a dedicării Fundației Superbet față de lumea șahului, cât și a potențialului acestui sport de a ridica imaginea României pe scena globală. Cred în puterea transformatoare a șahului. Șahul reunește oamenii, indiferent de mediul lor, și promovează unitatea socială și culturală. Parteneriatul nostru de lungă durată cu Federația Română de Șah a fost esențial în misiunea noastră. Investind în șah, sprijinim viitorii campioni de șah ai României, dotându-i cu resursele și oportunitățile de care au nevoie pentru a străluci”, a spus și președinta Fundației Superbet, Augusta Dragic.

În cadrul parteneriatului funcționează și așa-numitul “accelerator de performanță”, care permite jucătorilor români de top să aibă acces la mari maeștri ai șahului din lume și să se pregătească cu cei mai titrați antrenori pentru marile competiții internaționale.

Au fost atrași șahiști și antrenori de top

Considerat unanim de comunitatea internațională de șah drept unul dintre cei mai buni antrenori de șah, Ivan Sokolov a avut primele contacte cu șahul românesc acum doi ani, când a avut prima sesiune de antrenament cu Bogdan Deac, actualmente al doilea cel mai bine cotat șahist român după Richard Rapport, jucătorul maghiar care din toamna lui 2022 joacă pentru România.

„Am vrut să ne implicăm în atragerea unora dintre cei mai buni șahiști ai lumii, fie ca antrenori, fie ca jucători activi, pentru a da o șansa șahului românesc, dar și pentru a exploata din plin potențialul acestui joc ca instrument non-formal de educație”, a mai spus Dragic.

O altă performanță recentă este câștigarea medaliei de aur de către echipa feminină la Cupa Europeană a Cluburilor, echivalentul Champions League în șah. Iar în decembrie, echipa națională a României are șanse mari să devină campioana europeană.