Descoperă pe Notino.ro parfumuri iconice sinonime cu brandurile care le-au produs!

Unul dintre cele mai populare branduri de frumusețe din lume este cu siguranță Estée Lauder, care a creat zeci de parfumuri iconice, cu ingrediente de înaltă calitate ce au un miros extraordinar. Acest brand este renumit în lume și are o colecție diversă de parfumuri și produse cosmetice care ar putea impresiona pe oricine. Ele se găsesc pe Notino.ro, care este considerat cel mai mare e-shop european cu parfumuri, cosmetice de îngrijire și produse de make-up profesional.

Cosmeticele de lux și parfumurile vin adesea în recipiente extrem de frumos proiectate, care le transformă în idei de cadouri minunate. Ele apar în acest magazin online Notino.ro ce are peste 82.000 de produse de lux, aduse de la 1.500 de branduri internaționale. Acestea includ și gama de articole de frumusețe Estée Lauder care sunt create pentru diferite preferințe și gusturi.

Notino.ro oferă multe avantaje clienților și anume:

· Posibilitatea de a încerca produsele din gama Try It First prin mostre gratuite, ce pot fi testate acasă

· Personalizarea produselor prin gravarea cu laser a unor mesaje și dedicații speciale pe ambalajul acestora

· Ambalaj sofisticat la produsele comandate pe site și trimiterea coletului direct la destinatar

· Vouchere cadou în valoare de 100-400 RON care sunt valabile pe o perioadă de 12 luni pentru cumpărarea parfumurilor sau a cosmeticelor din e-shop sau magazinele din capitală

· Oferte și reduceri de 10-30% la diferite parfumuri și produse cosmetice care provin de la anumite branduri.

Pe Notino.ro poți găsi cele mai cunoscute produse de brand Estée Lauder care includ parfumuri, articole de machiaj, produse cosmetice de îngrijire a pielii și a părului. Astfel de produse au devenit foarte apreciate în lumea întreagă. Femeile de exemplu adoră îndeosebi cremele hidratante, loțiunile și produsele anti-îmbătrânire marca Estée Lauder.

În ceea ce privește parfumurile, acest brand are parfumuri pentru femei și pentru bărbați, dar și spray-uri în recipiente elegante. Parfumurile de zi pentru femei sunt cu arome florale sau fructate, cu note de iasomie, garoafe, trandafiri dar și cu note de piersici, prune și citrice proaspete. Unele parfumuri iconice produse de acest brand sunt în ediție limitată, ele sunt achiziționate în special de colecționarii care apreciază astfel de creații. Produsele iconice sunt un must-have și pentru oamenii pasionați de parfumuri de lux, care pun accent pe calitatea înaltă. Astfel de produse au note de bergamotă divină, lavandă, portocale, ambră, patchouli și vanilie caldă.

În e-shop-ul Notino.ro există și o colecție impresionantă de produse de make-up profesional Estée Lauder care includ de exemplu: fond de ten, luciu de buze, ruj, lac de unghii, rimel, primer pentru ten, exfoliant pentru buze, fard de obraz, tuș de ochi, creion pentru sprâncene și altele. Acestea surprind prin calitatea lor și prin aspectul senzațional. La fel ca și parfumurile, produsele de machiaj de la acest brand sunt un must-have, ele au ingrediente de cea mai bună calitate.

De asemenea, foarte atractivă este și linia de îngrijire a părului marca Estée Lauder, cu produse precum: șampoane, balsamuri și fixative. Sunt apreciate sunt seturile de cosmetice Estée Lauder care conțin produse ce răsfață tenul și care sunt perfecte să fie oferite în dar celor dragi.

Cele mai vândute în magazinele online sunt serurile pentru toate tipurile de piele, de înaltă performanță, care fac pielea mai frumoasă zi de zi. Acestea au o putere de regenerare pe timpul nopții, ele reînnoiesc în mod vizibil pielea și o ajută să devină mai tânără și mai frumoasă. Cele mai apreciate sunt serurile cu o concentrație mare de acid hialuronic, care hidratează foarte bine pielea, stimulează procesul natural de reparare și producția de colagen.

De asemenea și rimelurile de la acest brand sunt foarte căutate, ele creează un volum impresionant genelor, le ondulează foarte frumos și le face mai seducătoare. Astfel de produse au capacitatea de a alungi genele la extrem, într-un mod natural, nu ca la genele false. Femeile care vor să aibă un volum al genelor cu efect natural aleg să folosească un rimel profesional, care se găsește în magazinul online Notino.ro. Produsele se pot comanda rapid pe Notino.ro și pot fi găsite și în punctele de vânzare din capitală, din Mega Mall și Promenada Mall. Livrarea produselor este gratuită în țară, dacă valoarea lor este de minim 250 RON.