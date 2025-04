Un șofer s-a filmat când spunea polițiștilor că el este „ființă umană” și că nu are nevoie de permis de conducere. Bărbatul mai susține că „persoana fictivă comercială creată de statul român” deține un astfel de document.

Un fenomen întâlnit în Statele Unite, cunoscut sub denumirea de „sovereign citizen” („mișcarea cetățenilor suverani”) a început să se răspândească și în România.

Mișcarea cetățenilor suverani reprezintă un grup liber de activiști antiguvernamentali, protestatari fiscali sau teoreticieni ai conspirației. Aceștia au propriul lor sistem de credințe pseudojuridice bazat pe interpretări eronate ale dreptului comun și pretind că nu sunt supuși niciunei legi guvernamentale, cu excepția cazului în care își dau acordul. Mișcarea a apărut în SUA la începutul anilor 1970 și, de atunci, s-a extins în alte țări.

Recent, un șofer român, care a fost oprit în trafic de poliție, a refuzat să se legitimeze susținând că el este „o ființă umană” care trăiește „în propriul corp”, și că nu are niciun fel de date personale. Videoclipul a fost difuzat de Dragoș Pătraru în emisiunea „Starea Nației”.

Discuția dintre șofer și polițist a decurs astfel:

„Șofer: Nu sunt de acord cu absolut niciun fel de procedură.

Polițist: Aia e problema dumneavoastră. Sunteți obligat să vă legitimați pentru că ați încălcat o regulă de circulație.

Șofer: Vă dau datele persoanei fictive comerciale.

Polițist: Nu, vă rog să ne dați datele dumneavoastră. Cum vă numiți, când v-ați născut și unde aveți domiciliul, vă rog.

Șofer: Eu nu pot să am domiciliu. Eu sunt o ființă umană și trăiesc în trup. În trupul meu pe care îl vedeți fizic, vă dau datele persoanei.

Polițist: Da, datele dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți ce tip de permis aveți, românesc sau străin?

Șofer: Eu nu am și nu am nevoie ca ființă umană să mă deplasez în spațiu terestru absolut deloc cu permisiunea cuiva. Persoana fictivă comercială creată de statul român are permis de conducere”.

Dragoș Pătraru susține că bărbatul a fost amendat.

„Și continuă! Îl amendează pentru viteză, pentru refuzul de a se legitima. Sunt foarte mulți care fac asta. Se filmează când îi oprește poliția și spun tâmpeniile astea cu persoană comercială. Este nebunie în stare pură. Este de internat cu totul”, spune jurnalistul, care adaugă: „Niciun om care crede asta despre lume nu ar trebui lăsat să circule pe drumurile publice. În momentul când se publică așa ceva, carnetul se predă, consult de specialitate că nu putem să vă dăm carnetul”.