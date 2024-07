De la iubire la ură nu a fost decât un pas. Prințul William îl copleșea pe Harry cu „o mulțime de îmbrățișări”, conform unor scrisori ale prințesei Diana

Relația dintre prințul William și fratele său, Harry, nu a fost dintotdeauna rece. O serie de scrisori redactate de prințesa Diana scot la iveală relația specială pe care cei doi prinți au avut-o pe vremea când erau copii.

Scrisorile, destinate menajerei părinților Dianei, Violet Collison (căreia prințesa îi spunea cu drag Collie), urmează să fie scoase la licitație, conform Daily Mail.

Violet Collison a fost menajera șefă a lui John Spencer și Frances Roche la Park House de pe domeniul Sandringham din Norfolk, unde prințesa de Wales a copilărit. Femeia a asistat chiar la nașterea prințesei Diana.

Scrisori de mulțumire și o corespondență care acoperă o perioadă de zece ani vor fi scoase la licitație în cursul săptămânii viitoare și dezvăluie detalii emoționante despre relația dintre prinții William și Harry.

Într-o scrisoare, a cărei valoare este estimată la 1.200 de lire sterline și care a fost scrisă de la Palatul Kensington la 25 septembrie 1984, prințesa Diana îi mulțumește lui Violet Collison pentru un cadou ce consta în bavete pentru bebelușul Harry.

„Pe drumuri diferite”

Prințesa Diana a notat că „William își adoră frățiorul și își petrece tot timpul oferindu-i lui Harry o mulțime de îmbrățișări și sărutări”.

Ea a spus în glumă că gestul a fost „minunat de urmărit, dacă ni se permite să ne apropiem!”, fapt care denotă legătura inseparabilă dintre cei doi membri ai familiei regale.

Descrierea unei legături afectuoase între William și frățiorul său mai mic este departe de relația lor rece din prezent.

În cartea sa autobiografică, intitulată „Spare”, prințul Harry a mărturisit că el și fratele său au fost întotdeauna „în competiție” și a detaliat altercațiile fizice dintre ei.

Se crede că la originea rupturii dintre William și Harry a stat sfatul pe care Ducele de Cambridge l-a dat fratelui său mai mic de a „lua lucrurile încet” atunci când a început să se întâlnească cu Meghan Markle în 2017.

Relațiile au devenit atât de tensionate încât se pare că nu au vorbit săptămâni întregi după nunta lui Harry, unde William a fost cavaler de onoare.

Decizia prințului Harry și a soției sale, actrița Meghan Markle, de a renunța la calitatea de membri ai familiei regale i-a devastat pe prințul William și actualul rege Charles.

În documentarul „Harry & Meghan: An African Journey”, ducele de Sussex a susținut că el și fratele său sunt „cu siguranță pe drumuri diferite în acest moment”.

O sursă a spus pentru People că relația dintre cei doi frați este „schimbată pentru totdeauna” și că ei „nu se vor mai întoarce la cum erau”.

Corespondența, care este scoasă la licitație de Sworders din Stansted Mountfitchet, Essex, dezvăluie că prințesa Diana s-a gândit pe tot parcursul vieții sale la Collie.

Una dintre aceste scrisori - datată cu doar trei săptămâni înainte de nunta actualului rege Charles și a Dianei - este așteptată să ajungă la 1.200 de lire sterline.

„Toată lumea este ocupată în mod frenetic aici, făcând decorațiuni de ultim moment pentru casă și lucruri de genul acesta. Familia este mult prea emoționată și, pentru moment, viitoarea mireasă a rămas destul de calmă!”, se arată în scrisoare.

După ce mariajul părinților prințesei a luat sfârșit, Collie a urmat-o pe mama Dianei la Londra în 1967, lucrând pentru ea și noul ei soț până la pensionare în 1973.

Violet Collison a murit în 2013, la vârsta de 89 de ani.

„O prezență constantă”

Luke Macdonald, șeful departamentului de artă și patrimoniu de la Sworders, a spus: „Violet Collison, Collie, a fost menajera părinților Dianei când locuiau la Park House. O știa pe Diana de când s-a născut și a fost o prezență constantă în viața ei.

În orice moment, ea încerca să se întoarcă să o vadă pe Collie. Când stătea la Sandringham, fugea să o vadă pe Collie fără securitatea ei”.

Familia lui Collie a decis că acum este momentul să le vândă, deoarece se află doar într-o cutie și nu se bucură nimeni de ele, existând prea mulți membri ai familiei pentru a le împărți.

„Au vorbit cu surorile Dianei pentru a se asigura că sunt de acord cu vânzarea lor. Ce este special la acestea este că spun o poveste, nu sunt doar colecția cuiva. De la prima felicitare de Crăciun până la ultima, ele sunt o poveste completă a prieteniei și relației sale cu Diana”, a mai spus Macdonald.

Colecția de peste 12 scrisori și cărți poștale va fi vândută în cadrul Out of the Ordinary Sale pe 30 iulie.