Cum se produce Coca-Cola falsă. „Bine că nici măcar nu consum produsul original“ VIDEO

Un videoclip în care apar câțiva bărbați care produc băutura răcoritoare Coca Cola a produs agitație în rândul internauților. Nu este respectată nicio regulă de igienă. Spațiul este insalubru, bărbații „produc“ băutura în haine de stradă, iar înainte de a o tura în sticle o strecoară printr-o cârpă.

În videoclipul viral apar mai mulți bărbați care pregătesc o băutură cu ingrediente ușor de găsit, cum ar fi sirop de cola, apă și colorant alimentar, iar apoi o toarnă în sticlele Coca-Cola.

Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la măsurile de siguranță și de control al calității aplicate.

Controversa online inițiată de acest videoclip s-a intensificat pentru că însăși compania Coca-Cola a ales să păstreze tăcerea în legătură cu el, notează The Tribune.

Videoclipul a primit comentarii haioase din partea internauților:

„De aceea ar trebui să turtim sticla după ce am terminat de băut“; „mulțumesc lui Dumnezeu că nu iau băuturi răcoritoare“; „Atunci nu ar trebui să consum Cola pe care scrie «made in India»“; „Ca să fiu sincer, oricum așa arată siropul de Coca-Cola, deci aceeași otravă cu fabricant diferit“; „Bine că nici măcar nu consum produsul original“; „Se spune ca fiecare cola are un gust diferit in functie de tara“; „De acum înainte fără coca cola doar whisky“.