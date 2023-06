Cum a ajuns Pepsi pe piața românească în anii ’60. Băutura capitalistă se dădea la schimb cu vin, vodcă sau nave VIDEO

În perioada comunistă, pe lângă Cico și Brifcor se găsea Pepsi, o băutură considerată a proveni din lumea occidentală „decadentă“.

Pepsi este primul produs de tip cola apărut în Romania din anul 1966. Produsul care se găsea de vânzare doar în ambalaj de sticlă de 0,25 litri, se îmbutelia la Ovidiu, la fabrica „Munca“, și în București. Mare parte din producție mergea la restaurantele de pe litoral, în special cele unde veneau turiștii străini. O perioada, Pepsi se vindea la liber, în magazinele de desfacere cu amănuntul. O sticlă costa 2,5 lei.

Pepsi era o băutură apărută la sfârșitul secolului XIX, recomandată inițial ca medicament cu efect tonic, ca și Coca-Cola. Gusturile asemănătoare al celor două băuturi au marcat războiul în oglindă al celor două băuturi.

Dacă băutura Coca-Cola a avut parte de o publicitate acerbă. Așa s-a născut Coca-Cola Santa Claus, iar conducerea Coca Cola a început să aprovizioneze armata americană cu băutura carbogazoasă, făcând din asta o misiune patriotică. La scurt timp, militarii americani au ajuns să declare că preferă Coca-Cola berii. Mai mult decât atât, strategia Coca Cola invadează lumea cinematografului, iar Pepsi alege calea desenelor animate burlești, de tip Fleischer Studios.

Marea lovitură Pepsi

După terminarea celui De-al Doilea Război Mondial, cele două companii trec granița și încearcă să câștige o piață tot mai vastă.

Compania Pepsi a dat marea lovitură după ce, în 1959, a sponsorizat delegația SUA condusă de vicele Richard Nixon la Expoziția Culturală Americană de la Moscova, scrie Muzeul Publicității. „Atunci, acolo, are loc celebra discuție dintre Richard Nixon și Nikita Sergheevici Hrușciov, în timpul căreia liderul sovietic este fotografiat ținând în mână un pahar de carton inscripționat „Pepsi”. Fotografia a făcut înconjurul agențiilor de presă ale lumii, căpătând un caracter simbolic“. Așa a devenit Pepsi imaginea detensionării Războiului Rece.

După ce Richard Nixon a cucerit Casa Albă, în 1969, a reușit să introducă Pepsi-Cola în blocul comunist. „Intrarea Pepsi-ului în România comunistă a anilor ʼ60, în plin Război Rece, este un eveniment care spune multe despre puterea simbolică a brandurilor în context politic global, despre forța lobby-urilor în deciziile celor mai puternici oameni ai planetei, despre o istorie a secolului trecut decisă nu atât în cancelariile guvernanților, cât în ședințele marketerilor“, scrie Muzeul Publicității.

Concentrat de cola la schimb cu vin, vodcă sau nave

Aviad Meitar, fost presedintele Quadrant Amroq Bottling Company Limited, compania care a deținut în exclusivitate licența PepsiCo în România, a povestit într-un interviu acordat Wall-Street despre începuturi.

Donald M.Kendall, co-fondatorul PepsiCo., a venit în România și a încheiat cu autoritățile comuniste un acord inedit, ce a fost valabil din 1967 până în 1989. Mai exact, PepsiCo furniza pieței românești concentrat de cola și primea la schimb vin românesc.

Un acord similar a fost încheiat de compania americană și cu Rusia: în schimbul concentratului din care se producea băutura răcoritoare, rușii ofereau vodcă și nave maritime, a dezvăluit Aviad Meitar în cartea „An Unimaginable Journey – How Pepsi Beat the Odds in Romania“.

„Românii știau de Pepsi, însă asociau brandul cu vechiul regim“

Aviad Meitar a vorbit și despre războiul cu Coca-Cola: „Mi-am spus: «Pepsi este un brand cunoscut de peste jumătate din oamenii de pe glob. Nu există niciun motiv pentru care nu ar avea succes și aici». Singură greșeală pe care am făcut-o a fost să credem că, datorită faptului că Pepsi există deja pe piață din România în timpul regimului comunist, avem un avantaj în timp ce Coca-Cola era un jucător nou și trebuia să educe consumatorii. Mare greșeală. De ce? Pentru că românii știau de Pepsi însă asociau brandul cu vechiul regim. Pepsi era disponibil în cantități reduse, în special celor apropiați conducerii“.

El povestește că „eram considerați trecutul. Pentru o perioada de timp am fost nevoiți să folosim ambalajele vechi, acele sticle hidoase, iar Coca-Cola începea de la zero – sticle noi, ambalaje noi, camioane mari, roșii, strălucitoare, unități de producție noi. Iar românii spuneau: «Avem Coca-Cola ce reprezintă viitorul și Pepsi care este trecutul». Astfel că a trebuit să educăm consumatorul asupra imaginii noi a Pepsi, un brand la fel de apreciat în SUA și alte state din Europa de Vest. A fost o bătălie pentru reintroducerea unui brand și schimbarea unei mentalități“.