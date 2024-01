Confesiunile regelui Frederik al X-lea. Monarhul danez trece cu vederea zvonurile despre o posibilă idilă și vorbește despre relația cu tatăl său

La doar trei zile după ce a devenit regele Danemarcei, Frederik al X-lea i-a surprins pe observatorii regali prin publicarea unei noi cărți în care își expune opinia cu privire la monarhie. La cartea de 110 pagini, intitulată „The King's Word (n.red Cuvântul regelui), monarhul, în vârstă de 55 de ani, a colaborat cu Jens Andersen, autorul biografiei din 2017, relatează Daily Mail.

Cartea, care este deja un bestseller în Danemarca, prezintă amănunte din copilăria lui Frederik și relația sa complicată cu regretatul său tată, prințul Henrik, care a murit în anul 2018.

Privind retrospectiv la copilăria și adolescența sa, regele Frederik îl critică pe Prințul Henrik pentru că nu a fost implicat mai mult în viața sa. Dincolo de acest aspect, suveranul dezvăluie și detalii despre căsătoria sa cu regina Maria și despre „viața lor stabilă".

În prezentarea mariajului său fericit, Frederik a omis să vorbească despre recentele zvonuri privind o aventură, care au circulat după ce au fost publicate imagini în care apare în compania unei femei, Genoveva Casanova, în timpul unei ieșiri la Madrid.

Autorul Jens Anderson a confirmat presei locale că a muncit 18 luni cu regele Frederik la această carte.

Relația cu tatăl său

În primul capitol al cărții, monarhul vorbește despre copilăria și despre relația pe care a avut-o cu tatăl său. Cu toate că Frederik al X-lea a mărturisit că nu își amintește de bunicul său, regele Frederik al IX-lea, care a murit în anul 1972, el a evocat, în schimb, momente fericite petrecute cu bonele care obișnuiau să-l ia pe el și pe fratele lui mai mic, prințul Joachim, în „multe plimbări în oraș”.

Înainte de a vorbi despre relația cu tatăl său, care a devenit o figură controversată în Danemarca spre sfârșitul vieții sale, Frederik a mărturisit: „A trecut atât de mult timp de la moartea sa, încât acum îmi pot aminti totul mai ușor".

Suveranul își aduce aminte cum tatăl său, care a copilărit în Franța, iubea brânza și se simțea nevoit să mintă că apreciază preparatele daneze.

Frederik își amintește: „Se prefăcea că au un gust divin atunci când era implicat în promovarea unor produse de export, deși credea: "Dumnezeu să vă binecuvânteze, asta nu a fost nicicând mai departe de a fi o brânză!"'.

Născut la 11 iunie 1934, în sud-vestul Franței, Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat s-a căsătorit cu Margrethe a II-a în anul 1967. Ulterior, Henri a devenit Henrik și s-a convertit la Biserica Luterană din Danemarca. Totuși, i-a fost dificil să se adapteze la stilul de viață egalitarist din Danemarca.

În cartea sa, Frederik susține că tatăl său ar fi putut să îi ofere mai mult sprijin pentru a-l pregăti pentru rolul de rege.

„În acest fel, se poate spune că m-a sprijinit în acest proces, chiar dacă nu ar fi recunoscut-o în niciun fel și nu mi-ar fi spus-o direct. Ca tată, nu ar fi trebuit să faci asta din punctul lui de vedere”.

Fără sprijinul ferm al tatălui său, Frederik a declarat că a privit împlinirea vârstei de 18 ani ca pe „sfârșitul lumii" - întrucât însemna faptul că el era moștenitorul oficial al tronului.

Într-un alt pasaj al cărții, Frederik își amintește că tatăl său avea o mentalitate „foarte patriarhală” și că se lupta cu rolul de prinț consort. În plus, la jumătatea anilor 1980, Henrik a afirmat public că voia un salariu, în loc să depindă de regină, care primea indemnizații anuale.

În cele din urmă, legea a fost modificată pentru a-i acorda anual aproximativ 10 % din suma alocată anual de Parlament familiei regale.

Spre sfârșitul vieții sale, prințul Henrik a renunțat la titlul de prinț consort și și-a petrecut o mare parte din timp într-un castel din sudul Franței.

În anul 2017, el a afirmat că este nemulțumit de faptul că nu este recunoscut ca rege consort și că nu este considerat egal cu soția sa.

În cadrul unui interviu acordat publicației săptămânale Se og Hor, el a acuzat-o pe regină că „și-a bătut joc de mine". „Soția mea a decis că vrea să fie regină, iar eu sunt foarte fericit de acest lucru.

Dar, ca ființă umană, ea trebuie să știe că, dacă un bărbat și o soție sunt căsătoriți, sunt egali”, a mai adăugat el.

El a mai susținut că a iubit-o pe regină, însă a ținut să precizeze: „Soția mea nu îmi acordă respectul pe care o soție normală ar trebui să îl acorde soțului său".

„Moment stabil” cu regina Mary

Într-o parte a cărții, regele Frederik vorbește despre căsnicia sa cu regina Mary. Cei doi s-au cunoscut în pub-ul Slip Inn din Sydney în anul 2000, pe vremea în care actuala regină, pe atunci în vârstă de 32 de ani, a călătorit în Australia pentru a susține echipa Danemarcei la Jocurile Olimpice.

În cadrul unei discuții cu Jens Hendersen, Frederik a dezvăluit că soția sa - pe care o descrie ca fiind o „femeie în pas cu vremurile" - nu se sfiește să îl provoace.

„După cum am menționat anterior, tatăl meu a fost foarte patriarhal și a încercat să transmită acest model celor doi fii ai săi.

Aici, însă, am învățat multe din faptul că am o soție care, din când în când, îmi amintește că, bineînțeles, nu am întotdeauna dreptate și că vorbele mele nu sunt întotdeauna credibile, doar pentru că sunt bărbatul casei”, a afirmat monarhul.

Frederik a mărturisit că Mary este „partenera și prietena sa", cu care are o „super dinamică".

Aparent pentru a pune capăt zvonurilor de infidelitate, Frederik spune că el și Mary au ajuns într-un „moment stabil” al vieții lor împreună.

Legat de rolurile lor ca rege și regină, Frederik a recunoscut că „vor aborda multe lucruri diferit" față de mama sa.

În luna noiembrie a anului 2023, imaginile cu prințul moștenitor Frederick în timp ce se bucura de o ieșire în oraș cu Genoveva Casnova au provocat o adevărată vâlvă în Danemarca.

Frederik al X-lea și vedeta de televiziune au fost văzuți plimbându-se într-un parc, mergând la o expoziție de artă și luând masa în timp ce se uitau la un spectacol de flamenco.

Publicarea respectivelor imagini a provocat o adevărată vâlvă în Spania și Danemarca și a dus la apariția unei declarații în care Genoveva, în vârstă de 47 de ani, a negat orice fel de relație romantică.

Ritualul cu copiii

În continuare, Frederik dezvăluie rutina de seară pe care o avea cu copiii săi. Regele Frederik și regina Mary au împreună patru copii: prințul moștenitor Christian, în vârstă de 18 ani, prințesa Isabella, în vârstă de 16 ani, prințul Vincent și prințesa Josephine, ambii în vârstă de 13 ani.

El a explicat cum el și Mary „spuneau întotdeauna o rugăciune de seară împreună cu copiii noștri".

În plus, suveranul a dezvăluit că cei doi copii mai mici încă îi cer să spună împreună rugăciunea „Tatăl Nostru” înainte de a stinge lumina în fiecare seară.

„Rugăciunea este o expresie măruntă, dar vie, a credinței noastre", a declarat Frederik al X-lea.

În ultimii ani, criticile care i-au fost aduse lui Frederik au pus sub semnul întrebării poziția sa față de creștinism și dacă s-a îndepărtat de religie.

Momente cu regina Margrethe a II-a

În acest context, Regele Frederik a explicat cum s-a simțit „suprastimulat" de faptul că a fost nevoit să meargă regulat la biserică în copilărie.

Monarhul și-a amintit că în adolescență nu i-a plăcut să spună rugăciuni. Apoi și-a criticat în mod jucăuș mama care insista ca Frederik și Joachim să fie întotdeauna prezenți.

Regele Frederick a spus: „Să-ți duci băieții irascibili la biserică duminică de duminică nu a fost poate cea mai bună alegere".