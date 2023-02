Clark Gable, regele Hollywood-ului. Drama după care nu și-a mai revenit: cum a rămas fără marea iubire

În 1939 a primit rolul Rhett Butler din "Pe aripile vântului", care l-a făcut celebru şi în urma căruia a fost supranumit "Regele Hollywood-ului". Astăzi se împlinesc 122 de ani de la nașterea lui Clark Gable, simbol al cinematografiei americane.

După ce a primit rolul principal în ''The Call of the Wild'' (1935), în care a jucat alături de Loretta Young, a început o legătură discretă cu această actriţă, cei doi având o fiică nelegitimă (Judy Lewis, care a devenit şi ea actriţă). Loretta Young a continuat să păstreze acest secret de publicul larg, dezvăluindu-l, însă, în biografia sa autorizată, ''Forever Young'', publicată postum, în 2000, potrivit biography.com.

Clark Gable a divorţat de Maria Langham cu care se căsătorise în 1930, iar în martie 1939 a dus-o la altar pe Carole Lombard, marea iubire a vieţii sale. Însă, în timp ce filma împreună cu Lana Turner la producţia ''Somewhere I'll Find You'', soţia sa moare într-un accident aviatic, în luna ianuarie a anului 1942. Zdrobit de durere, Clark Gable se înrolează voluntar în armată, plecând pe front în Europa, scrie cinemagia.ro.

Pierderea soției l-a determinat să meargă pe front

Până la sfârşirea războiului nu s-a ştiut nimic despre el, fiind menţionat doar pentru o serie de acţiuni eroice în aviaţie. Întors din război şi profund marcat de ororile acestuia, precum şi de tragedia personală, reîncepe să filmeze în 1945, alături de Greer Garson, în filmul ''Adventure'' (1945), urmat de alte filme, printre care ''Mogambo" (1953), cu Ava Gardner şi cu Grace Kelly.

Ultimul film în care a jucat a fost ''The Misfits'', alături de Marilyn Monroe şi de Montgomery Clift, dar la doar două zile după încheierea filmărilor, Clark Gable a suferit un atac de cord şi a murit la 16 noiembrie 1960, la vârsta de 59 de ani. Filmul a fost ultimul şi pentru Marilyn Monroe.Actorul a fost înmormântat la Forest Lawn Cemetery din Los Angeles. În martie 1961, s-a născut John Clark Gable, fiul actorului şi al lui Kathleen Gable, mai precizează site-ul biography.com.

„Cine crezi că eşti?”

Clark Gable şi Carole Lombard au format unul dintre cele mai populare cupluri în anii '30. S-au cunoscut când erau căsătoriţi cu alţii, dar dragostea lor părea menită să existe.

Istoria lor comună a început, oarecum, când au jucat în filmul No Man of Her Own, în 1932, deşi atunci nu anunţa nimic romantismul ce avea să se nască între ei.

Au reuşit să păstreze o relaţie strict profesională, dar după patru ani, Carole s-a eliberat de angajamentele sale civile iar Clark s-a separat de soţia sa. S-au întâlnit la White Mayfair Ball, în Beverly Hills, iar de această dată scânteia s-a aprins.

La petrecerea în care s-au întâlnit ani după ce lucraseră împreună, cei doi au flirtat toată noaptea. Actorul a rugat-o să vină în camera lui, ea i-a răspuns scurt: „Cine crezi că eşti?”, relatează okmagazine.ro

În cartea sa, regizorul Garson Kanin a redat ce povestea Lombard în legătură cu prima lor întâlnire pe platourile de filmare. “Am avut tot felul de scene de dragoste fierbinţi , dar nu am avut nici un tremur”.

Înmormântat lângă iubita sa

Treptat a reuşit însă să îi câştige dragostea. Carole şi Clark au devenit de nedespărţit şi au rămas aşa până la moartea actriţei, care s-a produs în 1942, în urma unui accident de avion. Pentru Gable, Lombard a fost doar meciul de care avea nevoie, după cum a declarat odată.

Lombard îl adora, iar el o iubea profund.

Pierderea soţiei sale l-a marcat însă pentru toată viața pe Clark Gable. Actorul ar fi încercat să ajungă pe vârful muntelui Nevada, la 7.800 de metri înălţime, doar pentru a vedea locul unde marea lui iubire îşi găsise sfârşitul.

Gable nu a trecut niciodată peste această pierdere. Tragedia a avut loc în timp ce al Doilea Război Mondial era în desfăşurare şi Carole se întorcea dintr-un călătorie pentru strângerea de fonduri. Chiar dacă s-a căsătorit de 2 ori după pierderea lui Carole, Gable a purtat-o în suflet întotdeauna.

Înainte de a muri, el a cerut să fie înmormântat lângă iubita sa, Carole. Actorul a murit în 1960 şi astăzi îşi găseşte liniştea într-un mausoleu, lângă cea pe care a iubit-o cu disperare.