Cea mai scumpă înghețată din lume costă cât o mașină second-hand. Ce ingrediente conține VIDEO

O înghețată fabricată în Japonia a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai scumpă din lume. Este făcută din ingrediente de lux, de unde și prețul exorbitant pentru o porție.

Pentru a gusta cea mai mai scumpă înghețată din lume ar putea fi necesar chiar un credit la bancă, deoarece desertul produs de brandul japonez Cellato costă nu mai puțin de 873.400 de yeni porția, potrivit Guinness World Records. Adică 6.300 de dolari sau 5.845 de euro, la cursul de astăzi.

Desertul înghețat, numit byakuya (noapte albă, în japoneză), este făcut din ingrediente speciale, unele foarte rare, de unde și prețul.

Înghețata conține trufe albe rare, din regiunea italiană Alba, care pot ajunge să coste peste 15.000 de dolari pe kilogram. Alte ingrediente folosite sunt Parmigiano Reggiano și drojdie de sake. Totodată, desertul este decorat cu foiță de aur.

Obținerea recordului mondial pentru cea mai scumpă înghețată nu a fost singurul obiectiv al Cellato. Au vrut să îmbine ingredientele europene și japoneze în acest desert, de aceea l-au cooptat pe Tadayoshi Yamada, un chef din Osaka, cunoscut pentru preparatele sale fusion inovatoare.

„Ne-a luat peste un an și jumătate să creăm acest desert, am făcut o mulțime de teste, de încercări, am avut multe erori până să obținem gustul corect. Obținerea titlului Guinness World Records a făcut ca efortul să merite totul“, a declarat reprezentantul Cellato.

Compania nu se va opri aici și plănuiește să lanseze alte produse cu combinații inedite, precum înghețata cu șampanie și caviar.