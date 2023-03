Înghețata cu gust de bere, făcută la Brașov. Tot aici s-a produs înghețata din palincă și înghețata din vin. Ce trebuie să știe șoferii

În zilele călduroase de vară ne întrebăm ce să alegem între o bere și o înghețată. Înghețata cu gust de bere rezolvă dilema, iar un producător brașovean spune care sunt tendințele vara aceasta.

Ce facem dacă ne plac atât înghețata, cât și berea? Cum putem împăca gustul vinului preferat cu șofatul? Sunt întrebări la care o firmă brașoveană care produce înghețată a răspuns deja la Expoziția Gastropan de la Brașov (weekendul 17-19 martie a.c.) și îi provoacă pe cei care mai au aceste dileme să se bucure de ambele plăceri în această vară, fără să renunțe la gustul berii, al pălincii sau al vinului.

„Mi-a spus chiar astăzi un domn că el renunță la o bere pentru înghețată. L-am întrebat de ce trebuie să renunțe, când are gustul berii favorite sub formă de înghețată. În anii precedenți am făcut din pălincă de prune, am făcut din Tokay, un vin din Ungaria foarte dulce. Dacă vă place un vin anume, de ce să nu puteți să-l gustați în formă de înghețată?”, a întrebat Sandor Baloga, directorul de producție al firmei brașovene Bibas, care vrea să îmbine gustul băuturilor plăcute de români dintotdeauna cu aromele moderne.

Pentru că vorbim de o cantitate foarte mică de alcool, după ce mâncăm o asemenea înghețată putem urca liniștiți la volan. Firma face două tipuri de înghețată: unul bazat pe apă, din care se prepară o înghețată mai lejeră și un alt tip mai cremos, care se completează foarte bine cu gusturile de fructe și nu numai.

Înghețata cu kefir și semințe de dovleac, între tendințele din vara 2023

„Între noutățile anului 2023 găsim kefir cu semințe de dovleac. Pentru doamne avem o înghețată cu biluțe de miere și cereale. Avem o linie în care baza este fără zahăr și se pot face multe gusturi, pentru că lumea înghețatei este una foarte, foarte interesantă”, a mai spus Sandor Baloga.

O înghețată cu o glazură albastră de nuanța cerului a atras atenția multora, în special celor mici. Este iasomie albastră și va fi una din înghețatele verii 2023, alături de cele de pepene galben, mango și nu în ultimul rând fisticul.

Cei care au trecut pe la standul firmei de la Expoziția Gastropan au fost invitați să guste din toate felurile de înghețată și să se oprească asupra celui sau celor care le-au plăcut mai mult.

Înghețată pentru toate gusturile

„Mi-a plăcut cel mai mult înghețata asta cu cocos și încă una, cu fructe tropicale, cu mango. Am încercat foarte multe feluri, mi-au plăcut toate, dar asta e cea mai deosebită”, consideră o doamnă.

„Am ales o înghețată cu caramel. E prima pe care am încercat-o, pentru că, de obicei, mănânc înghețată cu caramel. Astăzi o să mai încerc și altele, după ce o termin pe asta”, a spus o fată.

„E prima pe care am încercat-o și îmi place foarte tare. E cu lămâie și am mai mâncat și altă dată, dar asta e foarte bună. Deocamdată, nu am mai încercat și altele, dar urmează”, a spus o altă fată.

„Eu mi-am luat cu fistic. E foarte bună”, a spus și altă tânără.

„Am ales una cu caramel sărat și iasomie. O combinație foarte interesantă, care mi-a fost recomandată. Deocamdată nu am mai gustat și de alte feluri, dar asta e super delicioasă”, este de părere o femeie.

Înghețata se digeră ușor, iar unele dintre felurile prezentate de firma brașoveană pot fi consumate fără teamă și de cei care au grijă mai mult de silueta și sănătatea lor, deoarece nu conțin zahăr, cum este cazul înghețatei cu fistic sau cu orice fruct.