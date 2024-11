Ce mâncare consumau în fiecare zi membrii celei mai bătrâne familii din lume. Ingredientul minune care le-a prelungit viața

Familia Melis, cea mai bătrână familie din lume, cu un record mondial Guinness pentru cea mai mare vârstă cumulată, de 818 ani, a mâncat același tip de mâncare pe toată perioada vieții, iar acesta le-ar fi asigurat durata extinsă de viață, potrivit specialiștilor.

În 2012, familia Melis, formată din nouă frați și surori în viață la acea vreme, a primit recordul mondial Guinness pentru cea mai mare vârstă cumulată, de 818 ani. Iar în 2023, Netflix a documentat povestea familiei în emisiunea „Live to 100: Secrets of the Blue Zones”. Autorul american Dan Buettner a fost în cinci zone "albastre" din lume, printre care și Sardinia din Italia, locul în care locuia familia Melis.

O zonă albastră este o regiune a lumii unde se spune că oamenii trăiesc mai mult decât media, iar Sardinia este una dintre cele mai cunoscute. Buettner, expert în tehnici de prelungire a vieții prin metode sănătoase, a dezvăluit prânzul familiei Melis pe care îl consumau în fiecare zi.

Care era mâncarea familiei Melis

Potrivit lui Buettner, membrii familiei Melis aveau același prânz în fiecare zi pe toată perioada vieții lor. Aceștia serveau o supă minestrone cu trei tipuri de fasole: garbanzo, pinto și fasole albă cu pâine din aluat dospit. După masă, beau un pahar mic de vin roșu. Membrii nu mâncau de nevoie, ci pentru că le plăceau aceste bucate.

„Persoanele care trăiesc cele mai lungi și mai sănătoase vieți tind să consume zilnic între jumătate de cană și o cană de fasole”, a spus Samantha Cassetty, o dieteticiană din New York pentru Today.com.

Care sunt beneficiile acestei mese pentru sănătate

Potrivit mai multor cercetări, consumul a 30 de alimente vegetale diferite pe săptămână poate îmbunătăți diversitatea microbiomului intestinal, un indicator al unui intestin sănătos. Astfel, intestinul poate regla tensiunea arterială și colesterolul, inflamația, starea de spirit, greutatea și absorbția nutrienților.

Studiile arată că fasolea pinto este plină de nutrienți, proteine și fibre, și nu are colesterol. Aceleași proprietăți le are și fasolea garbanzo. Fasolea albă este cunoscută drept o „putere nutrițională", conform Healthline, fiind bogată în fibre și proteine și o sursă bună de micronutrienți, inclusiv folat, magneziu și vitamina B6, potrivit Lad Bible.