Ce este teoria „Evei mitocondriale”. Întreaga omenire s-ar trage dintr-o femeie africană care a trăit acum 200.000 de ani

O teorie a oamenilor de știință susține că toții oamenii moderni se trag dintr-o strămoașă comună care a trăit în Africa acum 200.000 de ani. Mai mult decât atât, un autor britanic a avansat ideea că 95% dintre europeni au genele a șapte „mame” fondatoare de acum 45.000 de ani.

Originea omului este încă un subiect atent dezbătut de oamenii de știință. Au fost emise numeroase ipoteze, pe baza descoperirilor arheologice, a studiilor antropologice și paleofaunistice. Nu s-a ajuns însă la o concluzie. Până în prezent se bănuie că omul s-ar fi desprins ca gen distinct în cadrul marelui ordin al primatelor încă de acum 8 milioane de ani, pe continentul african.

De atunci și până la apariția omului modern, acum 300.000 de ani, au existat numeroase etape de evoluție. Modul în care a apărut omul modern (homo sapiens) este, de asemenea, un subiect controversat, bazat pe multe teorii și ipoteze, dar cu puține certitudini. Una dintre cele mai interesante teorii legate de apariția și răspândirea omului modern pe planetă se numește „Eva Mitocondrială” și se bazează, mai ales, pe studii genetice, adică pe un material științific destul de solid.

Strămoașa tuturor oamenilor, o femeie din Africa

Teoria „Evei mitocondriale” a apărut în la sfârșitul anilor '70, în urma cercetărilor realizate de specialiștii Allan Wilson, Mark Stoneking, Rebecca L. Cann și Wesley Brown. Aceștia au făcut teste genetice la femei din peste 145 de populații de pe glob și în anul 1986 au publicat concluziile studiului în revista Nature. Conform acestui studiu, tot ADN-ul mitocondrial al oamenilor de pe suprafața Terrei provine de la singură populație din Africa, transmis prin intermediul unei femei, o „Evă mitocondrială”, o mamă primordială. Momentul a fost plasat în Africa acum 200.000 de ani. Adică, toți oamenii moderni au ADN-ul acelei femei primordiale din Estul Africii. Ideea a pornit de la faptul că ADN-ul mitocondrial este transmis de la mamă la făt, fără recombinare.

Fiecare genom mitocondrial este moștenit de la mamă, iar toate descențele mitocondriale sunt materne. Este exact momentul în care homo sapiens se individualiza față de ceilalți hominizi. Specialiștii spun că acum 90.000 de ani, oamenii moderni au părăsit Africa într-o mișcare de migrație. Întâi Asia și după aceea Europa. Există însă și o ipoteză multi-regională care indică faptul că homo sapiens s-ar fi dezvoltat în mai multe regiuni în același timp, contrazicând teoria „Evei mitocondriale”. Dezbaterea este, însă, intensă, fiindcă ambele teorii sunt dublate de studii genetice și descoperiri arheologice. Teoria „Evei mitocondriale” este susținută și de faptul că unele populații din Europa paleolitică aveau pielea neagră, inclusiv pe teritoriul Marii Britanii. Dar nu toți, ceea ce oferă un argument ipotezei multi-regionale.

Cele șapte strămoașe ale europenilor

Teoria „Evei Mitocondriale” a declanșat alte studii și cercetări cu rezultate suprinzătoare. De exemplu, în anul 2001 apărea lucrarea profesorului Bryan Sykes numită „The Seven Daughters of Eve”. Cartea este descrisă ca fiind semi-ficțională fiindcă pe lângă studiile și descoperirile genetice, Sykes dă nume anumitor personaje, își închipuie modul lor de viață, dar și interacțiunile cu ceilalți. În orice caz, la baza cărții stau studii genetice bazate în special pe ADN-ul mitocondrial. Sykes este de părere că omul modern își are originea într-o femeie primordială din Africa, de acum 200.000 de ani. Totodată, acesta discută teoria „Out of Africa” care explică mai apoi dispersia omului modern pe celelalte continente, cu precădere Europa și Asia. Acești oameni moderni au dus cu ei mai departe gena primordială a acelei „Eve” africane.

Folosind aceste cercetări genetice bazate pe ADN mitocondrial Bryan Sykes a putut observa originea genetică a europenilor, de exemplu. Acesta crede că la originea populațiilor din Europa stau „șapte mame primordiale”. Adică șapte femei care au dus mai departe gena primei „evei mitocondriale” și au răspândit-o în diferite regiuni ale Europei. Specialistul britanic spune că 95% din ADN-ul europenilor de astăzi provine de la cele șapte femei preistorice care au trăit între 45.000 și 17.000 de ani în urmă. Cea mai veche „mamă a Europei” a fost o femeie care a trăit în Grecia acum 45.000 de ani în urmă și a fost numită de Sykes, Ursula. Alte femei au răspândit sămânța genetică a europenilor din Spania și Italia până în Balcani și Peninsula Scandinavă. Majoritatea acestor „mame mitocondriale” își au originea, mai ales, în sudul Europei și Orientul Apropiat. De acolo, prin urmașii lor au răspândit materialul genetic în toată Europa.