Cât costă croaziera care nu se termină niciodată. „Bătaie“ pentru un loc pe vasul care navighează în jurul lumii

Life at Sea Cruises, care urmează să plece în noiembrie 2023 pentru o croazieră de trei ani în jurul lumii, consideră că oamenii sunt atât de entuziasmați de ideea de a naviga fără oprire, încât vor continua călătoria la nesfârșit.

Acest lucru o face „croaziera care nu se termină niciodată”, relatează CNN.

Ideea a apărut după ce firma a primit cereri de la potențiali clienți care au fost încântați de ideea croazierei, dar nu au putut rezerva un loc pentru data de 1 noiembrie 2023, a declarat Kendra Holmes, CEO al Miray Cruises – care deține și operează Life at Sea.

Persoanele fizice vor trebui în continuare să se înscrie pentru trei ani – dar acum pot începe în orice moment al itinerarului, devenind o croazieră de trei ani, mai degrabă decât una fixă.

Pentru a atrage clienții care doresc să rămână, vasul de croazieră va continua către noi destinații și nu se va întoarce la cele anterioare. Croaziera va continua apoi la infinit, spune Holmes, care adaugă: „A devenit croaziera care nu se termină niciodată”.

Holmes spune că destinațiile majore precum Insula Paștelui, Dubai și India nu sunt pe primul itinerariu din motive logistice și se așteaptă să apară în anul patru.

Vor exista acum șapte locații potențiale de start în primul an al croazierei, care pleacă din Istanbul pe 1 noiembrie.

"A fost prea devreme pentru a-și vinde casele"

Holmes a declarat că echipa de la Miray Cruises – care deține Life at Sea – a făcut „brainstorming” de când a vorbit cu potențiali clienți care nu au putut facă rezervare.

„Odată ce croaziera a fost anunțată în mai, au fost mulți oameni care au vrut să vină, dar până în noiembrie a fost prea devreme pentru a-și vinde casele, a face planuri și a-și împacheta viața”, a spus ea.

Unii clienți înscriși au fost, de asemenea, afectați de probleme de sănătate.

„Am spus de la început că vom rambursa integral banii oricui are probleme medicale, dar am avut persoane care ne-au spus: „Nu vreau o rambursare, vreau doar să mă tratez și să vin la bord”, așa că am m-am gândit să le oferim și lor o oportunitate.

„Am avut și rezidenți care ne-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă ar vrea să continue [la sfârșitul a trei ani], așa că am început să analizăm opțiunile de itinerar, să vedem ce locuri am putea adăuga.”

Nava poate transporta 1.400 de pasageri

Cei care nu pot pleca de la Istanbul au șansa să se alăture la Barcelona pe 6 noiembrie, Bahamas, o săptămână mai târziu, sau Rio de Janeiro, pe 20 decembrie, tocmai la timp pentru un Crăciun la bord.

Vor mai fi trei opriri în America Centrală și de Nord, în prima jumătate a anului 2024.

Nava poate transporta 1.400 de pasageri, dar Holmes a spus că „nu vom vinde niciodată capacitatea maximă – nu vrem ca rezidenții să aibă această experiență. Încercăm să menținem la 85%.” În prezent, gradul de ocupare este de peste 50% pentru îmbarcarile din noiembrie.

Deși nu sunt primii care oferă croaziere permanente (sau semi-permanente), Life at Sea rămâne singura opțiune (relativ) accesibilă pentru croaziere pe termen lung, spune Holmes.

„Sunt 3.500-4.000 USD pe lună și poți merge să vezi lumea. Putem oferi acest lucru unui salariat mediu sau unei persoane care tocmai s-a pensionat.”

Prețul actual începe de la 38.513 USD pe an/persoană. Totul este inclus – până la asistența medicală de la bord.