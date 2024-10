Amanții Reginei României și scandalurile care au zguduit țara. S-a iubit cu ofițeri, miliardari și a avut copii din flori

Regina Maria a fost una dintre cele mai importante personalități ale istoriei românilor. ”Missy”, cum era alintată regina, a avut un rol vital în realizarea României Mari și a fost implicată total în dezvoltarea țării. A rămas însă cunoscută și din cauza infidelităților ei repetate și scandaloase.

Regina Maria s-a născut pe 29 octombrie 1875 la Eastwele Park în ținutul Kent, în Anglia. A fost fiica lui Afred de Saxa Coburg și Gotha, duce de Ebinburgh, și a Mariei Alexandrovna Romanova, fiica țarului Alexandru al II lea al Rusiei. Era o tânără prin venele căreia curgea din plin sânge albastru, înrudită cu cele mai mari case domnitoare ale Europei. Principesa Maria s-a căsătorit în anul 1892 cu principele moștenitor al regatului României, Ferdinand de Hohenzollern Sigmaringen. Avea doar 17 ani în momentul căsătoriei. În anul 1914, după moartea lui Carol I, Ferdinand ajunge rege,iar Maria regină. Din această postură, Maria nu numai că s-a achitat exemplar de atribuțiile sale, dar a contribuit decisiv la construirea României moderne și la înfăpturirea României Mari.

Calitățile ei diplomatice și carisma sa deosebită au reușit să schimbe soarta României după Primul Război Mondial și să se înfăptuiască Marea Unire. În plus, a fost un un exemplu motivațional pe front, servind ca soră medicală prin tranșee cartușe și explozii de obuze. „Oricâte greșeli va fi comis regina Maria, înainte și după război, războiul rămâne pagina ei, pagină cu care se poate făli, pagină care se va așeza în istorie la loc de cinste”, scria Constanti Argetoianu, în ”Pentru cei de mâine: Amintiri din vremea celor de ieri”. Viața privată a reginei a fost însă controversată. Mai precis, a fost marcată de infidelități, de scandaluri amoroase și copii din flori. Doar statutul și firea împăciutiroare a regelui Ferdinand I a făcut ca familia regală să nu se destrame printr-un divorț.

Prima infidelitate a reginei, un prinț rus

Carol I și regina Elisabeta au încercat să o țină departe pe principesa Maria de lumea bună a României de Belle Epoque. Tocmai fiindcă era tânără, predispusă la aventuri și nu doreau să apară scandaluri. A fost însă una dintre puținele misiuni neîndeplinite ale regelui Carol I. ”Missy" s-a cufundat în high-life-ul bucureștean, dar și european. Prima infidelitate cunoscută a reginei s-a produs la începutul secolului XX, pe când primul ei fiu, Carol, avea numai șapte ani. Principesa Maria s-a îndrăgostit de vărul ei, marele duce Boris Vladimirovici. Cu Boris, Maria va avea o relația de aproximativ cinci ani. De altfel, tânăra principesă a mărturisit regelui Carol I că vrea să divorțeze fiindcă îl iubea pe Boris. Părinții Mariei îi scot din cap rapid ideea divorțului, mai ales că Ferdinand a declarat că va trece peste această poveste.

Zizi Cantacuzino și un copil din flori.

Al doilea amant cunoscut a fost Zizi Cantacuzino, un locotenent de neam princiar care a fost însărcinat ca aghiotant al său. Zizi Cantacuzino era fiul nelegitim al lui I.G. Cantacuzino, fiind descedent pe linie paternă al domnitorului Șerban Cantacuzino. Era un tânăr carismatic, amuzant, care va ajunge să fie plăcut de principele Ferdinand. Este transferat ca aghiotant al principesei Maria tocmai pentru a-i ține companie. Principesa se îndrăgostește rapid de Zizi Cantauzino. Principele Ferdinand era în mare parte ocupat cu aventuri extraconjugale și era mulțumit de această situație. Ba chiar o încuraja pentru a fi lăsat să-și vadă de ale lui. Relația cu Zizi Cantacuzino a devenit de-a dreptul scandaloasă.

Adică era de-a dreptul fără perdea. Principesa Maria se afișa în public cu tânărul locotenent și stăteau mai toată ziua împreună. "Apariţiile Mariei la Constanţa, însoţită în permanenţă de Zizi şi de verişoara acestuia, provocau scandal. Se spunea că Principesa Moştenitoare bătea oraşul cu locotenentul român, însoţită doar de tânăra de treisprezece ani. Instruiţi de Rege să fie informat în legătură cu ceea ce făcea Principesa Moştenitoare, membrii din suita Mariei au relatat că erau împreună de dimineaţa pînă seara şi că el stătea ore întregi în cabina ei. Au mai spus că Principesa Moştenitoare ofensase oficialităţile locale şi pe membrii corpului consular, luîndu-şi oficial rămas - bun de la oraş cu tînărul locotenent lîngă ea. Regina Elisabeta şi Mm. Winter au acuzat-o pe Maria de a fi invitat o fată orfană de mamă să petreacă vara cu ea ca să-i servească drept paravan pentru idila ei cu Zizi”, scria Hannah Pakula, ”Ultima romantică-Viața Reginei Maria a României”.

Mai mult decât atât, Maria rămâne gravidăă cu Zizi Cantacuzino. Pleacă la Gotha, acasă la părinții săi, pentru a naște o fetiță, numită Măriuca sau „Mignon”, cum i se mai spunea. Și de această dată, Ferdinand sare în ajutorul soției infidele și recunoaște copilul, luându-l în grija sa. Principesa Maria devine însă o paria în ochii lui Carol I și ai reginei Elisabeta. Scandalul a zguduit Casa Regală a României și doar statutul a salvat-o pe Maria de repudiere. Tânăra principesă avea s-a apărat spunând că nu este fericită în căsnicia cu Ferdinand, preocupat de hobby-urile sale și la rândul său infidel. „Am fost îngrozitor de singură şi am vrut să fiu fericită. Dar am învăţat că nu le poţi avea pe toate“, scria aceasta viitorului rege George al V lea, al Angliei.

Prințul Barbu Știrbey, iubirea vieții ei

Principesa Maria era o tânără plină de viață, dornică de iubire și aventură. Iar alături de Ferdinand nu era fericită. Nici măcar scandalul uriaș cu Zizi Cantacuzino nu a oprit o nouă aventură de pomină. De această dată cu prințul Barbu Știrbey. Era fiul lui Alexandru Știrbei, ministru de finanțe al României în 1891 și nepot al domnitorului Barbu Știrbei. Era poreclit „prințul alb” fiind un om cu o reputație impecabilă, inteligent, frumos, spiritual. A fost numit de Carol I, în anul 1913, administrator general al domeniilor Coroanei. După moartea lui Carol, Barbu Știrbey devine consilierul personal al regelui Ferdinand I și prietenul apropiat al acestuia. Culmea, devenise și partenerul de facto al soției sale, regina Maria. Idila dintre Maria și Barby Știrbey s-a născut în anul 1907, în timpul răscoalei țărănești. Atunci s-au cunoscut, iar cei doi s-au îndrăgostit iremediabil.

„A devenit repede vizibil că atracţia dintre ei a mers ceva mai departe. Sentimentele şi ataşamentul lui au devenit în scurt timp atât de evidente, fără îndoială că apropiaţii lui şi-au dat seama. Cu capul în nori, soţia lui habar n-avea, din fericire“, scria prinţesa Ana Maria Callimachi. Cei doi se iubeau cu patimă, aproape fără să se mai ascundă. Ea îl vizita des la domeniul său de la Buftea, unde special pentru regină făcuse poteci de călărie prin pădurea de stejari. Totate scrisorile trimise reginei erau semnate de Barbu Știrbey "ILYMM”, adică „I love you, my Marie“. Era tot timpul în preajma ei. „Îi scria scrisori pline de farmec, omagii adresate frumuseţii ei şi bucuria i se citea printre rândurile opace în fraze curtenitoare”, adăuga prințesa Callimachi. Ferdinand accepta fără probleme acest triunghi amoros. Mai ales că între cei doi soți nu mai era decât o relație formală.

„Relaţiile intime dintre soţi erau practic inexistente. Ferdinand ştia exact care erau relaţiile soţiei sale cu Barbu Ştirbey, dar le accepta, se obişnuise cu infidelitatea ei, iar pe prinţ îl preţuia pentru inteligenţa şi tactul său. Îi cerea întotdeauna sfatul, mai ales că Ştirbey, cumnatul lui Ion I.C.Brătianu, era întotdeauna bine informat. Ferdinand ajunsese până într-acolo încât nu mai lua nicio hotărâre importantă fără a-l consulta pe Ştirbey. Acesta nu se manifesta niciodată în public, îi plăcea să stea în umbră, să savureze rezultatul manevrelor sale materializate în deciziile regale“, scria istoricul Ioan Scurtu, autorul seriei „Istoria românilor în timpul celor patru regi“. După patru ani de relație cu Știrbey a mai născut doi copii, Ileana și Mircea. Toată lumea știe că sunt făcuți cu Barbu Știrbey.

Iubiri trecătoare, milionari, aventurieri

Regina Maria a mai avut relații trecătoare și cu miliardarul Waldorf Astor. Acesta avea o descendență americano-britanică și se întâlnise cu Principesa Maria în anul 1902, la încoronarea regelui Eduard al VII-lea al Angliei. Maria a rămas să-și petreacă vara în Anglia, la Cliveden, și acolo a trăit o idilă cu Waldorf Astor. “Săptămînile acelea în frumosul Cliveden sînt printre amintirile cele mai frumoase din viaţa mea. Au fost fericire pură. Lipsită de lucrurile pentru care fusesem născută, am găsit la Cliveden o viaţă sănătoasă şi plină de libertate în nişte împrejurimi superbe, cu tovarăşi tineri, apropiaţi ca spirit ", scria Maria. Relația cu Waldorf a continuat până în 1906, când el s-a căsătorit cu Nancy Shaw și va renunța la orice legătură cu Maria. “El era suflarea, aerul şi spiritul vieţii mele şi el o ştia. Şi totuşi, în momentul în care s-a căsătorit, a renunţat total la mine, de fapt fără milă. Şi el ştia ce înseamnă să trăiesc dintr-o dată fără el”, scria principesa Maria, Paulinei Waldorf. O idilă trecătoare a avut și cu Joseph Boyle, colonel canadian, aventurier și om de afaceri.