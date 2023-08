Adio intervenții estetice! Cocktailul cu vitamine care ajută la dispariția ridurilor de sub ochi

Majoritatea dintre noi stăm cu ochii în telefoane, pe tablete sau lucrăm pe calculator, iar reversul medaliei sunt ridurile. Pierdem timp semnificativ pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, lucru care duce la obosirea ochilor și, automat, la apariția ridurilor și a cearcănelor din jurul ochilor.

Așadar, pentru o revitalizare a zonei de sub ochi, există multiple soluții, de la intervenții chirurgicale, intervenții estetice care nu implică bisturiul, dar și o metodă mai ieftină și la îndemâna oricui, care poate să aducă rezultate în timp, de multe ori chiar și după câteva folosiri. Este lesne de înțeles că în acest demers sunt implicați și alți factori, cât de mult ne hidratăm, cât dormim și ce alimente consumăm, plus factorul genetic.

Însă pentru o „rejuvenare” naturală există plasturi speciali pentru zona ochilor, care de multe ori fac minuni. Important este să conțină ingredientele de care fiecare persoană are nevoie. Un cocktail perfect pentru zona ochilor este cel realizat din acid hialuronic, retinol, cofeină și vitamina C. Plasturii care conțin aceste ingrediente pot hidrata intens, pot atenua liniile fine și minimizează cearcănele în doar câteva momente.

Acești plasturi sunt considerați salvatori pentru momentele în care dorim să mergem la o petrecere sau suntem prea obosiți, iar acest lucru este vizibil, dar, cu toate astea, trebuie să ieșim în public, dar ne dorim o privire odihnită și luminoasă.

Editorul pe frumusețe OLEKSANDR KODAK de la Cosmopolitan a testat mai multe tipuri de plasturi pentru ochi, după care a discutat și cu dermatologul Karan Lal, pentru a avea o perspectivă completă asupra produselor. Astfel, dacă vreți să mascați oboseala și să atenuați aspectul ridurilor, iată care ar fi cei mai eficienți plasturi pentru ochi, după experiența jurnalistei pe frumusețe.

Recenzii la plasturii antirid pentru ochi

1. COSRX Advanced Snail Hydrogel Eye Patch

Mucina de melc a câștigat popularitate datorită presupuselor sale avantaje pentru piele. Se crede că mucina de melc conține acid hialuronic, alantoină, antioxidanți și alte componente benefice pielii. Deși cercetările în domeniu sunt încă limitate, există sugestii că ar putea oferi hidratare, efect de umplere și calmare pentru piele. Acești plasturi pentru ochi inspirați de cosmetica coreeană (K-beauty) sunt îmbogățiți cu mucină de melc și niacinamidă, stimulând astfel producția de colagen, pentru o privire mai luminoasă și mai proaspătă.

Ingrediente principale: Mucină de melc, niacinamidă „Mi-am procurat aceste plasturi deoarece uneori mă trezesc cu ochii pufosi", spune editorul în frumusețe de la Cosmopolitan. „Le-am păstrat la frigider și, odată aplicate, oferă hidratare optimă fără a lăsa o senzație grasă sau lipicioasă.", potrivit recenziilor de pe site.

2. Dieux Skin Forever Eye Mask

„Acești plasturi pentru zona de sub ochi sunt favoriții ai mei datorită versatilității lor: îmi oferă libertatea de a adapta tratamentul în funcție de nevoile zilnice ale pielii mele. Dacă simt nevoia de strălucire, îi folosesc împreună cu un serum pe bază de vitamina C. Dacă îmi doresc o hidratare intensă aplic pe ei și un serum în acid hialuronic.”, spune editorul specializat pe partea de frumusețe de la Cosmopolitan.

„Plasturii reutilizabili din silicon sunt soluția perfectă. Îmi aplic propria cremă de ochi, apoi folosesc plasturii pentru 10-20 de minute în timp ce mă aranjez. Evident, ochii mei arată mult mai odihniți după. Pot să aplic pe ei orice serum doresc, în funcție de nevoia pielii.", susțin persoanele care au încercat acești plasturi.

3. Wander Beauty Baggage Claim Eye Masks

Acești plasturi pentru zona de sub ochi sunt îmbogățiți cu elemente ultra-hidratante, precum acidul hialuronic, sucul de frunze de aloe vera și glicerina, dar și cu agenți emolienți, cum ar fi uleiul de semințe de jojoba, uleiul de lavandă și untul de shea, care promit o privire odihnită și radiantă. Ambalajul lor strălucitor, cu aspect de aur, nu este doar pentru estetică - această folie contribuie la sigilarea tuturor ingredientelor benefice, garantând astfel o pătrundere optimă în piele.

Ca și ingrediente principale se regăsesc: acid hialuronic, aloe vera, glicerina, ulei de jojoba, unt de shea. „Revitalizează ochii mei obosiți și arată atât de bine încât nu aș vrea să îi îndepărtez. Bonus, există o cantitate generoasă de ser în ambalaj, suficient pentru a-l aplica pe întreaga față.", spun utilizatorii.

4. Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Hydra-Gel Eye Patches

Dacă te confrunți cu o piele extrem de uscată și deshidratată în zona de sub ochi, această mască hidratantă ar putea fi soluția. Grație conținutului său bogat în acid hialuronic, funcționează ca un veritabil elixir de hidratare, făcând zona de sub ochi să pară revitalizată.

Ingrediente de bază: Acid hialuronic, cofeină. „Consistența plasturilor m-a captivat și am observat o hidratare reală a pielii. Îi păstrez pe piele peste 15 minute și simt o schimbare evidentă: privirea mi se luminează, pielea se moale și cearcănele sunt vizibil diminuate.", menționează un utilizator.

5. Shiseido Benefiance WrinkleResist24

„Acești plasturi pentru zona de sub ochi sunt mai costisitori, dar pot asigura că valorează investiția. Conține retinol (un agent recunoscut pentru stimularea colagenului) și acid hialuronic (un hidratant de top), reduce liniile fine și a ridurilor, garantând în același timp o hidratare profundă a pielii.”, este de părere Oleksandr Kodak de la Cosmopolitan.

Ca și ingrediente esențiale: retinol, acid hialuronic. „Un produs de nelipsit din rutina mea. Chiar merită. Sunt singurele plasturi pentru ochi care îmi arată transformări după fiecare folosire. Atenuează ridurile și oferă un aspect proaspăt zonei oculare.", potrivit recenziilor de pe site-ul menționat.

6. Skyn Iceland Hydro Cool Firming Eye Gels

Nu este necesar să stochezi aceste măști pentru sub ochi la rece pentru a experimenta o senzație revigorantă - plasturii cu gel conferă o atingere plăcută și reconfortantă și fără să fie ținuți la frigider. În compoziția lor, beneficiază de prezenta coenzimei Q10, un antioxidant puternic care protejează pielea de agresiunea radicalilor liberi.

Ingrediente esențiale: Coenzima Q10 și hydrogel. „Am 25 de ani, mă confrunt cu o piele uscată, probleme de acnee și cearcăne notabile.", mărturisește un utilizator. „De-a lungul timpului, am testat numeroși plasturi pentru ochi, iar această marcă se distinge ca fiind una dintre cele mai eficiente."

7. Patchology FlashPatch Rejuvenating Eye Gels

Plasturii aceștia pentru sub ochi nu doar că îți oferă o privire proaspătă și revigorată datorită cafeinei, vitaminei C și hialuronatului de sodiu, dar se pot mândri și cu faptul că sunt biodegradabili. Așadar, beneficiezi de o piele minunată și în același timp contribui la protejarea mediului.

Ingrediente de bază: cafeină, vitamina C, acid hialuronic. „Deși mă machiez zilnic și sunt la o vârstă fragedă, am avut constant provocarea cearcănelor proeminente care, din păcate, păreau deshidratate și ridate.", declară un utilizator. „Gelul răcoritor al acestor plasturi este o binecuvântare, mai ales când sunt răcorite în frigider. Le-aș recomanda cu căldură tuturor celor care se confruntă cu ochii învinși de oboseală și caută un boost rapid înainte de a aplica machiajul."

8. Pacifica Eye Bright Undereye Vitamin C Patches

Dacă vrei să oferi un plus de luminozitate zonei ochilor tăi, iar bugetul tău nu este dispus la investiții mari, acești plasturi de sub ochi, cu preț prietenos, sunt ceea ce cauți. Ei conțin vitamina C, un antioxidant recunoscut pentru capacitatea sa de a diminua cicatricile post-acneice și pigmentările, conferind pielii un aspect mai radios.

Ingrediente esențiale: Vitamina C. „Revigorează, iluminează și ajută la eliminarea pungilor de sub ochi.", menționează un utilizator. „Se observă clar o ameliorare în aspectul ridurilor!"