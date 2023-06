Topul celor mai singuratice zodii. Se simt cel mai bine când sunt singuri și nu-și doresc relații

Persoanele singure au două opțiuni. Fie sunt mulțumite de statutul lor, fie simt nevoia să fie cu cineva. Dar astrologia poate influența modul în care se simte o persoană, în legătură cu dragostea și relațiile.

Unele semne zodiacale singure preferă să rămână așa pentru că își iubesc libertatea, în timp ce alte semne zodiacale se simt mai complete atunci când sunt într-o relație. Este mai mult o problemă interioară, a fiecăruia. Nu ești un romantic fără speranță dacă ai nevoie să fii într-o relație, pur și simplu nu ești fericit singur și asta poate fi o problemă. Iar faptul că ești prea fericit singur și nu permiți iubirii să intre în viața ta poate deveni, de asemenea, o problemă.

Topul ceor mai singuratice zodii

Acestea sunt semnele zodiacale cele mai singuratice, potrivit astrologiei.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Scorpionul este cel mai singuratic semn zodiacal dintre toate. Scorpionilor le place să fie cu cineva în care se pot vedea puțin din ei înșiși, dar dacă nu este cazul, preferă să fie singuri.

Scorpionului îi place să se scufunde în propria minte - mai ales atunci când îi place cineva. Le place să încerce să îl înțeleagă pe celălalt în profunzime. Scorpionul va dori să își dea seama ce are de oferit în relația lui, pentru a fi cel mai bun partener. Dar dacă Scorpionul simte că intimitatea lui este invadată sau că există vreo urmă de îndoială în relație, nu are nicio problemă să dispară și să rămână singur, scrie Your Tango.

Fecioară (23 august-22 septembrie)

Fecioarele adoră să fie singure pentru că se bucură de timpul lor de singurătate! De asemenea, le place să lucreze și pot fi considerate workaholice, pentru că sunt atât de responsabile și organizate.

Deși Fecioarele se bucură de câte o întâlnire socială din când în când, la sfârșitul zilei, își doresc să se bucure de timpul lor, pentru ele. Fecioarele se simt uneori inconfortabil să participe la adunări sociale unde nu îi cunosc pe toți. Îți poți imagina cât de greu le este să își găsească un partener atunci când nu vor cu adevărat să iasă la întâlniri sau să fie cele care inițiază socializarea.

Fecioarele sunt un fel de singuratici în lumea zodiacală pentru că, atunci când nu vine vorba de găsirea unor potențiali parteneri, au standarde foarte înalte. Preferă să rămână singure decât să fie dezamăgite.

Rac (21 iunie-22 iulie)

Racii iubesc să fie singuri la fel de mult cum se bucură să fie într-o relație. Femeile native din Rac sunt foarte bune mame, așa că le place să găzduiască evenimente sociale și să se ocupe de ceilalți. Dar uneori se retrag în carapacea lor și le place să fie singuri acasă, ori de câte ori pot. Adoră o zi de relaxare pe canapea și le sună mult mai apetisant decât o ieșire în oraș.

Sunt, de asemenea, foarte sensibili, așa că, deși pot fi buni atunci când sunt într-o relație, pot fi răniți foarte ușor. Cei din zodia Rac au nevoie să le fie înțelese sentimentele, au nevoie de cineva care să le fie mereu alături. De multe ori, acest lucru îi face să fie mai precauți în alegerea partenerului. Acest lucru îi poate face pe Rac să prefere să fie singuratici și să nu se implice pe deplin cîntr-o relație, pentru a nu fi răniți.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Peștilor le place să fie în relații, dar din motive de autoapărare, mulți sunt mai fericiți atunci când sunt singuri. Peștii sunt ființe foarte emoționale și sunt semne creative și imaginative.

Peștii preferă uneori să stea acasă decât să meargă la o petrecere. Nu-i deranjează nici măcar să alerge la magazin, dacă asta înseamnă că nu trebuie să se îmbrace drăguț. Dar faptul că sunt leneși nu înseamnă că nu au zilele lor glam. Deoarece Peștii sunt casnici, pot sta o bună perioadă de timp singuri, dar sunt și romantici fără speranță și tânjesc după atenție uneori. După ce au primit destul de multă atenție, pot rezista o vreme fără ea și sunt destul de fericiți singuri.

Săgetător (26 noiembrie - 21 decembrie)

Săgetătorul are tendința de a fi un fel de lup singuratic. El știe dacă îi place cineva, chiar atunci când îl întâlnește. Poate fi forte dedicat în relație, dar este foarte aventuros. Dacă este cu cineva pe care-l iubește, probabil că va spera ca și persoana iubită să-l însoțească în aventurile lui. Săgetătorul este un semn zodiacal care, dacă ar vrea să se mute într-un stat nou și partenerul nu vrea, probabil că ar face-o oricum.

Berbec (20 martie - 21 aprilie)

Berbecii pot deveni singuri pentru perioade lungi de timp, chiar dacă nu durează foarte mult, mai ales când sunt unul dintre cele mai atractive semne zodiacale de acolo.

Deși Berbecii au tendința de a se îndrăgosti rapid, le trece și mai repede. Din acest motiv, le este mai bine să fie singuri. Schimbă mulți parteneri și au o mare energie, până când sunt gata să se așeze într-o relație pe termen lung. Cel mai bine pentru ei este să se concentreze pe ei înșiși până când întâlnesc persoana potrivită. Berbecii sunt cei mai fericiți atunci când sunt singuri... până când o găsesc pe persoana potrivită.