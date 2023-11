Un tânăr român se află în topul celor mai mari poeți din Spania. Doar marele Federico Garcia Lorca îl depășește

Originar din comuna argeşeană Lereşti şi stabilit în Peninsula Iberică de la nouă ani, Mihai Gane a devenit al doilea cel mai bine vândut poet din Spania, după marele Federico Garcia Lorca. Românul a publicat până acum patru volume de poezii, vândute în peste 100.000 de exemplare în toată lumea.

În această toamnă, românul Mihai Gane, în vârstă de 30 de ani, a lansat un nou volum, ce se bucură de asemenea de mare succes. În această săptămână, cunoscuta revistă spaniolă „El Cultural” plasează cel mai nou volum de poezii al lui Mihai, ce are titlul "Puedes hacerme lo que quieras", (n. red. Poți să-mi faci ce vrei) pe locul al doilea în lista celor mai bune cărți de poezie, după „Antologia Poetica” a faimosului poet Federico Garcia Lorca.

”Volumele pe care le scriu se plasează pe primele poziții de cum ieșim pe piață. Iar de data asta sunt și în compania lui Lorca, ceea ce este mult mai special. Mă onorează foarte mult compania marelui Garcia Lorca în acest top special, normal. Este cel mai mare poet din istoria Spaniei! Sper ca noul meu volum să fie la înălțimea așteptărilor”, a declarat Mihai Gane pentru „Adevărul”.

Tânărul a publicat până acum patru volume de poezii, vândute în peste 100.000 de exemplare pe toată planeta, având sute de mii de fani din toată lumea pe rețelele sociale.

„Am lucrat la noul volum undeva la un an de zile. Ideea o macin de mai mult timp, chiar din perioada pandemiei. Inițial am scris un alt volum pe care nu l-am publicat atunci, dar l-am lăsat în sertar și acum l-am readus la viață sub altă formă, sub alte subiecte”, mai spune Mihai Gane.

În martie 2022, Mihai Gane a avut cel mai vizualizat recital de poezie în direct emis vreodată pe TikTok.

„Am avut la acel recital 95.000 de urmăritori pe TikTok. Echipa m-a contactat pentru a face un recital de Ziua Poeziei. A fost o experienţă foarte interesantă, deoarece a fost cel mai urmărit recital de poezie din istoria platformei, ceea ce mă face să simt că sunt mulţi oameni dispuşi să descopere cărţile mele şi un gen literar prea puțin promovat”, povestește Mihai Gane.

În urmă cu peste trei ani, faimoasa scriitoare chiliană Isabel Allende a decis să includă în volumul său intitulat „Mujeres del alma mia” (n.red.-„Femeile sufletului meu”, în română a fost tradusă la Humanitas cu titlul „Ce vrem noi, femeile?”) una dintre poeziile lui Mihai Gane.

Ignorat de editurile din România

Deși are mare succes în Spania și în America Latină, fiind apreciat deopotrivă de mulţi cititori şi critici literari, Mihai Gane nu este băgat în seamă, deocamdată, de editurile din România, cu toate că până acum au fost câteva tentative de a realiza o colaborare.

Originar din comuna argeşeană Lereşti şi stabilit în Spania cu familia de când avea nouă ani, Miguel (Mihai) Gane (30 de ani) este acum cel mai bine vândut poet în Spania.

În 2017, a fost nominalizat la Premiul Naţional de Poezie din Spania, fiind la un pas de a primi premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului. A fost publicat şi în ţări din America Latină şi America de Sud, iar pe reţelele sociale are 243.000 de fani pe Facebook, 378.000 de urmăritori pe Instagram și peste 62.000 de urmăritori pe Twitter.

Necunoscut în România, Mihai este probabil cel mai bine vândut poet român din lume în prezent. Prima sa carte a fost tipărită până acum în 17 ediţii de cel mai mare grup editorial din lume, iar poeziile lui Mihai (Miguel) Gane s-au aflat, săptămâni la rând, în topul vânzărilor de literatură, având prezentări la Feria del Libro, din Madrid sau Sant Jordi, cele mai prestigioase aşezăminte literare din Peninsula Iberică.

Cu toate acestea, în anul 2018, atunci când România a fost invitată la un festival literar, Institutul Cultural Român nu l-a luat în seamă, deşi avea o uriaşă popularitate în Spania.