Timp de 15 Zile Festivalul Masters Of Classic a transformat Bucureștiul în capitala Operei

Prima ediție a Festivalul Masters Of Classic s-a încheiat cu success în data de 15 septembrie, pe parcursul celor două săptămâni publicul având ocazia să asiste la prestații excepționale susținute de 17 mari nume ale operei

Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Pumeza Matshikiza, Jerome Bouttelier, mezzo-soprana Elina Garanca, tenorii Joseph Calleja și Roberto Alagna, și unul dintre cei mai mari tenori ai lumii, Piotr Beczala şi violonistul Nikolaj Szpes Zneider. De asemenea, genialul pianist Fazil Say a adus o notă inovatoare și strălucitoare evenimentului. Alte nume care au completat line-up-ul istoric sunt: Emily Pogorelc (Statele Unite ale Americii) Louise Alder (Marea Britanie), Nino Surguladze (Georgia), Saimir Pirgu (Albania) Luiz Ottavio Faria (Brazilia) şi Olga Kulchynska (Ucraina).

Festivitatea de închidere a fost onorată de prezența extraordinară şi în premieră națională a sopranei Asmik Grigorian ( Lituania), una dintre cele mai strălucitoare voci ale operei contemporane, alături de tenorul basarabean Andrey Zhilihovsky, care a adus un plus de emoție și intensitate acestui final de festival. Împreună, au transformat seara într-un adevărat triumf artistic, lăsând o amprentă de neșters în memoria noastră.

Evenimentul a fost amplificat de prezența Orchestrei Filarmonice din Sofia formată din 75 de muzicieni și a corului care a avut 45 de membri, sub direcția dirijorului Michelangelo Mazza și a maestrului de cor Steliyana Dimitrova-Hernani. În total, peste 140 de muzicieni și artiști au contribuit la realizarea acestui eveniment de amploare.

Festivalul Masters of Classic a încheiat un parteneriat cu Facultatea de Interpretare Muzicală, oferind acces gratuit pentru 300 de studenți la canto. Prin acest demers, festivalul își afirmă misiunea de a sprijini activ formarea tinerilor artiști lirici și operatici, contribuind astfel la dezvoltarea educației muzicale în România. Mai mult decât atât, festivalul își propune să educe și să cultive gustul publicului larg pentru muzica clasică, promovând opera și arta de calitate ca o componentă esențială a vieții culturale din țara noastră.

„România este o societate care a produs valori remarcabile în muzică, dar, din păcate, viața culturală continuă să fie privată de evenimente de înaltă calitate. Prin acest parteneriat, ne dorim să demonstrăm că opera nu este un domeniu exclusivist, rezervat doar elitelor, ci este accesibilă și relevantă pentru toți. O societate bogată cultural nu poate prospera fără o educație artistică solidă, iar noi credem că inițiativele precum Masters Of Classic sunt esențiale pentru a aduce muzica clasică și arta lirică mai aproape de oameni.”, a declarat Denise Dana Sãndulescu, Fundația Music For Life

Celebrul tenor Piotr Beczała a subliniat într-un interviu pentru Radio România Cultural: „Există atât de multe festivaluri care poate nu au ambiții internaționale grandioase, dar mențin cultura vie. Am mai cântat odată la București la un concert de gală și a fost fantastic. Poate oamenii nu au posibilitatea să vină chiar în fiecare zi la operă sau la un concert cu filarmonica, dar oportunitatea de a ieși din rutină și de a lua contact cu această formă de artă prin festivaluri de genul acesta este mai mult decât putem spera pentru un prim pas în a aduce mai mulți oameni în sălile de concert.”

De asemenea, Elīna Garanča, mezzo-soprana de renume mondial, care a susținut un recital de excepție în cadrul Masters Of Classic, a declarat: “Muzica clasică depinde de educație, iar educația începe în școală. Mă întristează faptul că sistemul nu pune accent pe educația muzicală. Opera necesită eforturi, necesită înțelegerea istoriei și o privire de ansamblu asupra dezvoltării muzicii ca artă. Dacă copiii ar începe să învețe un instrument de la vârste fragede, dacă li s-ar povesti mai mult despre muzică, ar fi o contribuție semnificativă la aducerea muzicii clasice în prim plan.”

Festivalul a fost organizat de Marcel Avram, împreună cu Fundația Music For Life, European Music Agency și DD EAST Entertainment ca promoter. Este important de menționat că evenimentul nu a beneficiat de finanțare publică, ci a fost o inițiativă privată, menită să aducă valoare vieții culturale din societatea românească şi sistemului de învățământ românesc.

“Muzica este viața mea şi eu trãiesc pentru muzicã şi am lansat acest festival în București, orașul meu natal, pentru a crea o platformă dedicată muzicii de calitate si a valoriilor din sfera muzicii clasice” a declarat Marcel Avram

Festivalul Masters of Classic își propune să devină o marcă a excelenței în muzică, consolidându-și statutul de eveniment de referință în peisajul cultural românesc.

S-a deschis lista de înscrieri pentru ediția a doua a Festivalului Masters of Classic care va avea loc în 2026, iar primii 200 de înscriși vor beneficia de un upgrade al biletelor achiziționate pentru ediția din 2026.

De asemenea, cei care achiziționează bilete din categoria A până la sfârșitul anului 2024 vor primi o reducere de 20% la achizitie.