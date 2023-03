Scandal la UNITER: tinerii din teatru, nemulțumiți că primesc lauri regizori controversați și colaboratori ai Securității

Mai mulți actori și regizori sunt nemulțumiți că tânăra generație nu este nominalizată la premii, în schimb primesc lauri regizori controversați și foști colaboratori ai Securității.

În jurul galei UNITER din acest an a apărut un scandal monstru în lumea artiștilor din România. În urmă cu câteva zile, regizoarea Carmen Lidia Vidu afirma că tânăra generație și femeile sunt excluse de la premiile oferite de juriul UNITER.

„Am crescut într-o societate în care am fost privată de dialog. Mi s-a spus mereu să tac, să nu pun întrebări, să ascult, să nu disturb/deranjez. Teatrul mi-a dat o voce și am s-o folosesc

Premiile transmit în primul rând un mesaj, ele pot schimba peisajul artistic al unei societăți.

Din nominalizările făcute de Juriul UNITER la cele mai importante premii, "Cel mai bun spectacol" și "Cea mai bună regie", au lipsit reprezentanții teatrului independent, au fost excluse total regizoarele și reprezentanții generației tinere și mature“, scrie pe Facebook regizoarea Carmen Lidia Vidu.

O altă nemulțumire se referă la un premiu primit de actorul Alexandru Repan, fost colaborator al Securității. Conform Dosarului 3813/2/2011 de la Curtea de Apel București, Alexandru Repan a fost recrutat în 1974 și a avut, conform sentinței, „o îndelungată activitate desfășurată de către pârât în relație cu organele de Securitate” sub numele conspirativ „Hans”. În 1985 o Notă a Direcției a III-a consemna că informatorul „va fi folosit în continuare pe lângă unele cadre-agenți de spionaj, precum și în compromiterea unor persoane necorespunzătoare”.

Sub presiune, Senatul UNITER a anunțat că decide retragerea premiului de întreaga activitate acordat actorului Alexandru Repan.

Din punctul de vedere al celor 1.500 de oameni de teatru, UNITER nu trebuia să-l nominalizeze pe Andriy Zholdak la categoria „cea mai bună regie”, regizorul fiind acuzat de comportament abuziv. „Am fost revoltaţi de nominalizarea făcută de juriul UNITER. Andriy Zholdak este cunoscut pentru agresiuni psihologice şi fizice asupra actorilor cu care lucrează”, se arată în textul petiţiei.

Ca reacție la petiție, regizorul Silviu Purcărete a transmis Senatului UNITER o scrisoare prin care cere retragerea nominalizării sale la premiile din acest an. „Odată demascat, cum aflu, că am 72 de ani, că sînt de parte bărbătească, ca să nu mai pomenim, Doamne fereşte, şi de alte beteşuguri incorecte politic, mi-am dat şi eu seama că nominalizarea mea pentru un premiu de regie este în răspăr cu aşteptările unor tineri confraţi şi surori şi generatoare de agitaţie şi indignări“, a scris regizorul. Mulţumind adânc celor cinci membri ai juriului pentru «rătăcirea» de a mă fi înscris pe lista candidaţilor la premiu, vă rog să luaţi în considerare retragerea mea dintr-o competiţie pe care nu mi-am dorit-o şi nu mi-o doresc neapărat şi care provoacă atîta amărăciune şi parapon“.

Cristian Hadji-Culea, director al Teatrului Național din Iași, se întreabă pentru ce atâta zbucium: „Din punctul nostru de vedere, orice discuție care are loc în acest moment îi marginalizează doar pe cei care o provoacă. Din respect pentru UNITER, pentru Ada Lupu – nominalizată la categoria cel mai bun rol principal feminin – și pentru întregul colectiv de la spectacolul „Antonin Artaud. Familia Cenci” am hotărât să păstrăm nominalizarile Teatrului Național din Iași în continuare, în concurs“.

„Atâtea orgolii pe scenă.. în culise, atata EGO, atâta luptă( pentru ce?) atâta hate, atâtea vorbe…De ce, oameni buni? Pentru ce? Pentru un premiu? Pentru un loc întâi? Pentru un pas în față, pentru un capăt de ață în plus…? Ce dăruiești…aia primești! Cand omul va înțelege asta…vom evolua ca specie… până atunci…omul va duce o luptă continuă cu orgoliul său, cu iadul său“, este opiniei actriței Oana Pellea.

Regizorul Tudor Giurgiu consideră că „cel mai de bun simț gest în situația de față ar fi ca leii, leoaicele, felinele viguroase ale Noului Val să recunoască cinstit că au mușcat aiurea într-un moment de rătăcire“. „Foarte trist. Nu cred cã asta e vocea Naturii, ci vocea Prostiei. Ce vinã au Purcãrete sau Afrim cã fac spectacole bune si cã un juriu, subiectiv ca oricare altul, îi nominalizeazã la premii? De când devine asta un delict si motiv de ultragiu public? Am vãzut în ultimii ani spectacole admirabile ale unor regizori tineri, multi dintre ei premiați de Uniter. Nu e ca și cum n-ar fi avut loc de vreun «mamifer bãtrân». Dacã esti bun și ai ceva de spus, imposibil sã nu te ridici și sã fii remarcat. Cel mai de bun simț gest în situatia de fatã ar fi ca leii, leoaicele, felinele viguroase ale Noului Val sã recunoascã cinstit cã au mușcat aiurea într-in moment de rãtãcire. Ar fi o elegantã iesire dintr-un impas mai complicat decât pare. PS Invariabil, mã tot gândesc la Ion Caramitru, la leadershipul sãu ferm (adeseori criticat cu argumente juste) si încercam sã-mi imaginez ce-ar fi fãcut într-o atare situatie de crizã. Doar cã, în timpurile sale, asa ceva ar fi fost de neconceput”, a scris Tudor Giurgiu pe pagina sa de Facebook.