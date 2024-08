Programul Animest.19 include o serie de animații accesibilizate pentru persoanele cu deficiențe de auz

Două lungmetraje pentru toate vârstele și un calup de scurtmetraje pentru copii vor avea subtitrare descriptivă și interpretare în limba semnelor române. În curând, organizatorii vor anunța programul complet al proiecțiilor de film incluzive și modul în care persoanele cu deficiențe pot rezerva gratuit locuri.

Prietenia, diversitatea, gestionarea emoțiilor, relațiile dintre frați, respectul față de natură, încrederea în forțele proprii și perseverența sunt principalele teme pe care scurtmetrajele educative accesibilizate le ridică la fileu micilor spectatori. Printre titlurile selecției se numără Nu te bosumfla / Don’t Blow It Up (r. Alžběta Mačáková Mišejková, Cehia), Mă cheamă frică / My Name Is Fear (r. Eliza Płocieniak-Alvarez, Germania) și Între surori / Entre deux sœurs (r. Anne-Sophie Gousset și Clément Céard, Franța), fiecare având în palmares mai multe nominalizări sau premii la festivaluri internaționale de prestigiu, precum ECFA European Children's Film Association, Annecy sau Berlinale. Unul dintre lungmetrajele internaționale de succes care vor fi accesibilizate de Animest este Leo, marele inventator / The Inventor (r. Jim Capobianco și Pierre-Luc Granjon), care a avut premiera mondială în competiție la Annecy și a fost nominalizat la Annie Awards 2024. Povestea geniului Leonardo da Vinci, într-un film de animație stop-motion pentru toate vârstele, va fi lansată în toamnă în cinematografele din România de către YAY Films.

„Dacă ești părintele unui copil surd și vrei să-l duci la film, ești cam în aer. Dacă ești profesorul unor copii surzi și vrei să folosești filme în scop educativ, ești tot în aer. Probabil că nici nu ai luat în calcul astfel de planuri, pentru că filmele sunt pentru cei care văd și aud, nu? Nu. Sunt pentru toată lumea. Doar că trebuie accesibilizate. Cu asta ne-am ocupat și continuăm să ne ocupăm noi vara aceasta, ca să întâmpinăm copiii la toamnă cu filme pentru fiecare nevoi sau abilități. Nu numai copiii, dar cu scurtmetrajele dedicate lor am început. Accesibilizăm filmele prin subtitrare adaptată capacității de înțelegere și de citire a copiilor, dar și prin limba semnelor române, care pentru mulți este limba maternă. Astfel, spectatorii au acces fără bariere la filme, le pot înțelege mai ușor și se pot bucura de ele pe deplin.”, a declarat Ligia Soare, coordonatoarea proiectului de accesibilizare.

Filmele de la Animest.19 sunt accesibilizate în cadrul proiectului „Ochi și urechi”, un proiect implementat de Asociația Animest cu sprijinul Fundației Orange prin „Lumea prin culoare şi sunet", cel mai mare program de finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe senzoriale din România.

Scutmetrajele educative accesibilizate vor fi oferite gratuit tot anul școlar, pe întreg teritoriul României, online pe platforma Animest, incluzând subtitrare descriptivă în română și interpretare în limba semnelor române. Fiecare film va fi însoțit de materiale pedagogice pe categorii de vârste, pentru elevi între 6 și 18 ani. Dincolo de proiecțiile din cadrul Animest, ele vor putea fi folosite de toate cinematografele din țară care vor dori să organizeze proiecții de film incluzive, dar și de cadrele didactice care lucrează cu copii cu dizabilități de auz.

„Când predăm, ne folosim de mâinile noastre, de chipul nostru, de postura noastră, pentru a le transmite copiilor noțiuni, cunoștințe, dar și emoții, prin limba semnelor. Rolul meu este să fac cuvintele vizibile, dar și sentimentele. Având ca suport filme bine alese, învățarea devine mai ușoară, mai eficientă, mai dinamică, mai plăcută.”, a spus Adela Laura Șerban, profesor psihopedagogie specială la Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 din București, școală parteneră în proiectul de accesibilizare inițiat de Asociația Animest.

Este primul proiect de accesibilizare al Asociației Animest și prima inițiativă a unui festival de film din România de a organiza proiecții de film adaptate persoanelor hipoacuzice. Organizatorii Animest își propun, pe termen lung, să transforme festivalul într-unul incluziv, accesibil unui public cât mai variat. Dincolo de animațiile accesibilizate incluse în programul acestei ediții, festivalul va include o prezentare dedicată organizatorilor de evenimente culturale, în care se vor prezenta cele mai importante linii de urmat în accesibilizarea filmelor și folosirea lor în scop educativ. Tot în cadrul festivalului va avea loc și lansarea unui ghid de subtitrare descriptivă în limba română pentru accesibilizarea filmelor pentru spectatori surzi, care va reuni reguli generale adaptate la nevoile spectatorilor români, cu un capitol dedicat filmelor pentru copii.

Inițiatorii proiectului militează pentru o cultură incluzivă, accesibilizarea făcându-se pentru persoanele cu dizabilități, cu implicarea și consultarea acestora.

Mesaj accesibilizat în limba semnelor române: https://bit.ly/OchiSiUrechi-Animest19