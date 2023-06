Dragoste, sânge şi parfum de lămâi. Războiul sirian, prin ochii unei adolescente

În cele mai tragice momente, dragostea se ivește pe neașteptate și aduce speranța fericirii. O demonstrează povestea Salmei, o tânără de 18 ani, studentă la farmacie, care ajunge să îngrijească soldații răniți în războiul din Siria. În loc să fugă, ea rămâne în țara natală și pentru a trăi o poveste de iubire, alături de un protestatar.

Fiecare clipă trăită împreună ar putea fi ultima. Romanul de debut al autoarei de origine siriană, Zoulfa Katouh, „Cât timp înfloresc lămâii” a fost tradus în 21 de limbi și se bucură de un real succes, pe plan internațional.

Prinsă între datoria față de familia sa și datoria față de propria inimă, Salama are în față o alegere imposibilă, iar motivul va fi înțeles pe deplin abia la finalul poveștii emoționante despre dragoste, război, suferință și speranță.

Rezumat

Înainte de izbucnirea revoluţiei siriene, Salama era o fată fericită dintr-o familie armonioasă, unită prin afecţiune şi tradiţie. Are 18 ani, studiază farmacologia şi se bucură de căsătoria dintre fratele ei, Hamza, şi prietena ei de suflet, Layla.

După ce începe războiul, totul se schimbă. Ea ajunge să îndeplinească atribuţii de chirurg la spitalul local, din lipsă de personal şi un număr crescând de victime, membrii familiei ei îşi pierd viaţa sau dispar în război; singura supravieţuitoare e Layla, cumnata ei gravidă.

Spitalul, responsabilitatea faţă de compatrioţii ei, şi ulterior, iubirea care se naşte între ea şi tânărul protestatar Kenan o îndeamnă să rămână, deşi fiecare moment e o nouă ameninţare letală.

Grija faţă de Layla şi copilaşul acesteia o sileşte să negocieze emigrarea.

Recenzii

Cartea se bucură de un adevărat succes, pe plan internațional, fiind tradusă în 21 de limbi. În România, este printre cele mai noi apariții ale editurii Bookzone.

Pe Amazon are un rating de 4,7, în timp ce pe Goodreads, cititorii i-au oferit un rating de 4,5. Romanul a fost nominalizat la „Goodreads Choice Awards”, la categoria: cea mai bună carte de young adult fiction.

„Cum îi supraviețuiești durerii? Cât timp înfloresc lâmâii, speranța nu va muri niciodată… Am pus mâna pe această carte și mi-a fost imposibil să mă despart de ea. Zoulfa Katouh scrie o poveste prin care trăiești organic, cu mintea și cu inima, revoluția care a început în Siria în 2011 și continuă și în zilele noastre. Însă puritatea primei iubiri are forța să dizolve chiar și ororile războiului. Am plâns de durere, de furie, și într-un final, de bucurie, pentru că, dincolo de tragedii, de suferință este o carte a speranței, a iubirii care strălucește chiar și în culmile disperării. Războiul e devastator. Dar această poveste e devastator de frumoasă. Lectura ei va lasa urme adânci în interiorul tău și dorința supremă de a lăsa, în exteriorul tău, o lume mai bună.”

– MIHAI MORAR

„Proza lirică a lui Katouh, combinată cu o imagine emoționantă a primei iubiri, dezvăluie fără ezitare sacrificiile revoluţiei şi curajul necesar să lupţi pentru valorile în care crezi”

– PUBLISHERS WEEKLY

Despre autoare

Zoulfa Katouh e o autoare canadiană cu rădăcini siriene, în prezent stabilită în Elveţia. A absolvit farmacologia. „Cât timp înfloresc lămâii” este romanul ei de debut.

Despre procesul de concepţie al cărţii, Katouh spune: „Chiar dacă amănuntele prezentate în această carte au fost documentate şi expuse la ştiri şi pe internet timp de peste zece ani, sunt foarte mulţi oameni care nu ştiu ce se întâmplă. Şi din acest motiv, am dorit să le transpun într-o poveste. În cele din urmă, asta e viaţa umană: o poveste. Salama, Layla, Kenan şi restul personajelor din această carte sunt fictive, dar ele trăiesc în fiecare sirian. Aceste lucruri s-au întâmplat - şi continuă să se întâmple.”

Impactul cărţii i-a adus lui Katouh invitaţii pentru interviuri din partea unor platforme media cu sute de mii de abonaţi, cum ar fi Politics and Prose şi Islam Channel.

„Această carte s-s născut din durerea mea, din vinovăţia mea, din iubirea mea, din suferinţele mele, din visele şi speranţele mele. Pe scurt, s-a născut din zonele vulnerabile ale inimii mele”, a mai spus autoarea.

Războiul civil din Siria