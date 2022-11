Cel mai longeviv dirijor din România. Ovidiu Bălan a condus orchestre simfonice din SUA și Europa VIDEO

Ovidiu Bălan este prim-dirijor al Filarmonicii din Bacău de 55 de ani, timp în care a susținut sute de concerte în țară și străinătate și a câștigat numeroase premii și distincții.

Ovidiu Bălan este considerat unul dintre cei mai buni dirijori români, promovând constant și orașele mai mici de-a lungul carierei muzicale muzicale. A fost director al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău între 1970 și 2007 și este prim-dirijor al Filarmonicii din 1968 până în prezent) și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii din Ploiești (din 1995).

Maestrul Bălan are o activitate neîntreruptă de 55 de ani ca prim-dirijor al filarmonicii din Bacău.

„Am deschis practic ochii cu maestrul Bălan în preajmă. Tatăl meu fiind instrumentist al Filarmonicii din Bacău și venind de la o vârstă fragedă la concerte, l-am văzut pe maestru conducând orchestra încă de când eram mic. Este o persoană cu foarte multe calități, dar cred că ambiția și dorința dumnealui de perfecționare m-au inspirat nu doar pe mine, ci generații întregi de colegi, dirijori și în general muzicieni români”, a declarat Mihai Badiu, directorul Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, pentru „Adevărul”.

Drumul strălucit al unui maestru al muzicii

Născut în 1942, Ovidiu Bălan a aprofundat studiul artei muzicale în cadrul Universității Naționale de Muzică din București (absolvită summa cum laude în 1968), pentru că apoi să se perfecționeze alături de Jean Fournet și Marius Constant în cadrul Cursurilor Internaționale din Școală din Hilversum, Olanda.

Ovidiu Bălan a acceptat invitația de-a merge în SUA, unde a continuat să se perfecționeze cu mari dirijori, alături de orchestre celebre, de la Eugene Ormandy și Orchestra Simfonică din Philadelphia, la Șir Georg Solti și Orchestra Simfonică din Chicago, Zubin Mehta și Orchestra Simfonică din Los Angeles, Aldo Ceccato și Orchestra Simfonică din Detroit, Lorin Mazel și Orchestra Simfonică din Cleveland, Pierre Boulez și Orchestra Simfonică din New York sau Seiji Ozawa și Orchestra Simfonică din Boston.

Deși a dirijat orchestre din SUA și Europa, Ovidiu Bălan, distins cu mai multe premii și distincții, și-a legat numele de activitatea Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, ansamblu cu care a susținut numeroase concerte și a realizat mai multe turnee încununate de succes.

Apreciat și la nivel internațional pentru valoarea să artistică, Ovidiu Bălan a condus inclusiv Filarmonica „George Enescu”, la pupitrul căreia s-a aflat și în cadrul finalelor celei mai recente ediții a Concursului Internațional Enescu.

42 de concerte în SUA cu orchestra simfonică din Constanța

În 1975, Ovidiu Bălan a câștigat „Premiul Asociației de Teatru și Muzică” la București, iar în 1979, a câștigat „Premiul Asociației Criticilor de Artă” pentru interpretarea magistrală pe care a dat-o Simfoniei a IX-a a lui Beethoven.

În 1982, maestrul Balan a câștigat „Premiul pentru Meritul Cultural” la București pentru activitatea sa artistică impresionantă, urmat de „Premiul de Maestru în Arte” la Chișinău (Republica Moldova), în 1994, și „Premiul Jurnaliştilor” pentru cea mai bogată activitate artistică în Italia pentru anul 2000.

Maestrul Bălan a revenit în SUA in 1988, când a fost invitat să conducă 42 de concerte cu Orchestra Simfonică Română din Constanța. Turneul a fost organizat de Columbia Artists Management, iar în cadrul lui au fost organizate concerte de la New York la San Diego. În 2001 a fost invitat să aducă Orchestra Simfonică din Bacău în SUA. A condus diferite concerte benefice pentru orfani, organizate de „Altamura Center for the Arts” din New York.

Ovidiu Bălan are o activitate artistică foarte bogată și în Europa. Este invitat anual să conducă orchestre din Spania, Italia, Germania și Rusia. De asemenea, a organizat turnee în Olanda, Grecia, Cuba, Bulgaria, Polonia și Austria.

32 de ani de dezvoltare orchestrală, programare și evenimente educaționale

Din 1990, maestrul Bălan este membru al juriului pentru mai multe concursuri internaționale: „Concursul Internațional de Dirijor” din Brașov, „Concursul Internațional de Compoziție” din Alcoi (Spania), „Concursul Internațional de Pian” din Varalo (Italia). Din 1992 este dirijor și membru al juriului pentru „Concursul internațional de pian și orchestră” din Cantu (Italia). În 1996 a devenit președintele juriului pentru „Concursul internațional instrumental” din San Bartolomeo Al Mare (Italia).

Ovidiu Bălan este implicat și în predarea cursurilor de dirijat din anul 1985. A condus în numeroase ocazii Orchestra Liceului de Muzică din Bacău și Orchestra Conservatorului Iași. Are o capacitate extraordinară de a lucra cu muzicieni tineri, ghidându-i și fiind un exemplu de urmat.

De 32 de ani este implicat în dezvoltarea orchestrală, programare și evenimente educaționale. Muzicianismul și aptitudinile sale excepționale de dirijor sunt recunoscute în întreaga lume și sunt dovedite de cariera sa artistică foarte bogată.

ABBA Simfonic, un eveniment unic

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău va găzdui joi, 17 noiembrie 2022, la ora 18,30, la Ateneul din Bacău, un eveniment unic la nivel național: ABBA Simfonic. În program sunt orchestrații de Dan Spînu, muzician, compozitor și profesor la Conservatorul din Iași, ale pieselor celebre ale trupei ABBA.

Dirijor va fi Sergiu Spiridon, iar soliști Cristina Toșu, Sabina Lavric și Cristina Dima, alături de instrumentiștii Răzvan Pârvu (pian), Alex Amarii (chitară), Dan Spînu (chitară bas), Theodor Popescu (baterie). La eveniment va participa și grupul vocal Aletheia, dirijat de Dorina Iușcă.

Acest interesant proiect a fost pus în practică mai întâi la Filarmonica din Ploiești acum trei ani. Din cauza pandemiei, Dan Spînu nu a reușit atunci să pună în scenă orchestrația cu toți muzicienii, așa cum și-ar fi dorit, pentru că nu era permis decât un anumit număr de persoane pe scenă. Acest lucru va fi posibil joi, 17 noiembrie, la Ateneul din Bacău.

„Proiectul se înscrie în dorința noastră de a ne adresa unui public cât mai larg, care ne-am dorit să înțeleagă că muzica simfonică nu este ceva elitist, complicat, care se adresează doar unui public cunoscător. Prin intermediul orchestrei simfonice pot fi realizate proiecte extrem de interesante și care se adresează unui public foarte larg”, explică Mihai Badiu, directorul Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău.