Animest.19: un program bogat în evenimente speciale. Creepy, Trippy, Erotica și Animusic Night (re)cuceresc orașul

Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Animest (4 - 13 octombrie) propune o serie de nopți albe urbane dedicate celor mai îndrăzneți dintre iubitorii filmelor de animație. Povești atipice, experiențe intense, proiecții nocturne și experimente provocatoare se reunesc într-un cocktail sofisticat de evenimente tematice - noi și consacrate.

Trippy Animation Night revine cu o colecție neobișnuită și electrizantă, Creepy Animation Night va da fiori chiar și celor mai curajoși dintre spectatori, Erotica – The Night of Erotic Animation va stimula imaginația din afara zonei de confort, iar Animusic Night va demonstra încă o dată că petrecerile de calitate își găsesc loc și în cinema. În plus, anul acesta, evenimentele speciale sunt completate de un new entry, dedicat tinerilor - Fresh Frames, o selecție de filme de animație majoritatea realizate de adolescenți în cadrul atelierelor susținute de Incubatorul de Animație în timpul anului.

Surpriza urbană a ediției vine cu câteva zile înainte de festival: în perioada 23 - 28 septembrie are loc Animest Warmup, în colaborare cu Biblioteca Metropolitană: rând pe rând, în fiecare seară, sectoarele Bucureștiului vor găzdui proiecții de scurtmetraje în bibliotecile de cartier.

Trippy Animation Night - Vol.11: sâmbătă 5 octombrie, noaptea labirintului neexplorat

În primul weekend de festival, pe 5 octombrie, de la 23:30, la Cinemateca Eforie, pasionații de experiențe cinematografice avangardiste se pot delecta cu un nou volum de proiecții animate alese și împletite de Michael Helmerhorst, gazda evenimentului și curatorul selecției de povești out-of-the-box. Colecția de imagini excentrice și psihotronice a fost pusă cap la cap de Michael îmbinând filmări analogice proprii cu perle ascunse în adâncurile internetului. Rezultatul a fost compilat în mai multe capitole de dimensiuni mici - „Far Horizons”, „Masquarades”, „Grand Guignol”, „Found Footage”, „Loops & Droodles”, „Bad Trips & Pipe Dreams”, „Urban Autographs” și „The Many Faces of Mickey Mouse” - și promite un labirint cinematografic care va deschide noi dimensiuni urbane. Bilete: https://bit.ly/Trippy2024

Erotica – The Night of Erotic Animation: marți 8 octombrie, noaptea non-conformismului animat

După ce a fost sold-out la fiecare ediție în care s-a strecurat fără rușine în program, Erotica - The Night of Erotic Animation revine pe 8 octombrie, de la 23:00, la Cinemateca Eforie, cu proiecții nocturne dedicate celor care nu se tem să iasă din zona de confort și să exploreze pe marele ecran animații explicite despre plăcere, pasiune, iubire carnală, jocuri și jucării dedicate exclusiv adulților.

Filmele interzise minorilor sunt culese de Jakub Spevák, directorul artistic Fest Anča – cel mai mare eveniment din Slovacia dedicat filmului de animație. Selecția propusă la ediția aceasta include titluri produse și lansate în ultimul an în SUA, Germania, Canada, Portugalia, Singapore, Japonia, Franța, Ungaria și Polonia, o incursiune în lumea largă prin fetișuri sau subiecte tabu. Bilete: https://bit.ly/Erotica2024

Animusic Night: joi 10 octombrie, noaptea care-ți pune sângele în mișcare

Cele mai spectaculoase videoclipuri muzicale animate se vor întrece și în acest an pentru premiul ediției la Animusic Night – evenimentul care va da tonul petrecerii joi seară, 10 octombrie, de la ora 21:00. Cu povești pe ritmuri din Japonia, Coreea, Argentina, Franța, Cehia, Polonia dar și România, cele 31 de videoclipuri selecționate în competiție vor încânta spectatorii Animest și îi vor provoca pe cei 3 jurați desemnați să le analizeze și noteze.

Omu Gnom, Daniel Secăreanu pe numele urban, gazda emisiunii „Muzică de pus pe gânduri” de la Radio Guerrilla, partener de cursă lungă al Festivalului Animest, va face parte din juriul Animusic, alături de MidoriStars (Izabella Alda), primul artist român care cântă și scrie în japoneză și Kōji Morimoto, unul dintre cei mai importanți regizori japonezi de anime-uri. Bilete: https://bit.ly/Animusic2024

Creepy Animation Night: vineri 11 octombrie, noaptea care-ți dă fiori

Aproape 3 ore de senzații tari asigurate de 23 de povești de groază din selecția de anul acesta a secțiunii Animest care dă an de an fiori pe șira spinării chiar și celor mai curajoși dintre spectatori. Pe 11 octombrie, de la ora 23:00, la Sala Luceafărul (fostul CinemaPRO), fanii genului horror sunt așteptați să urmărească scurtmetraje cu puternic impact emoțional.

Pauza dintre cele două calupuri de proiecții ține spectatorii cu ochii în patru, promițând un live performance demn de speriat, susținut de Cristi Stanciu aka Matze, un pionier al muzicii electronice și Robert OBERT, unul dintre cei mai recognoscibili artiști vizuali urbani din București. Bilete: https://bit.ly/Creepy2024

Fresh Frames: sâmbătă 5 octombrie, un new entry cu iz adolescentin

Cea mai nouă secțiune Animest va avea debutul în primul weekend de festival, sâmbătă 5 octombrie, de la ora 17:00, la Cinema Elvire Popesco. Spectatorii vor putea vedea o selecție de 16 filme de animație create de adolescenți din România și Republica Moldova, selectate de Juriul Adolescenților din ediția anterioară Animest. Noua secțiune a luat naștere grație Incubatorului de Animație, cea mai mare comunitate pentru adolescenți dedicată animației și artei digitale și își propune să fie o oglindă a perspectivelor noii generații de animatori. Majoritatea scurtmetrajelor incluse în cadrul Fresh Frames au fost create ca urmare a atelierelor desfășurate de Incubator de-a lungul anului. Bilete: https://bit.ly/FreshFrames2024

Warmup Animest: 23 - 28 septembrie, serile în care redescoperi orașul

La ediția aceasta festivalul și-a propus să exploreze cât mai mult urbea și să ajungă în cât mai multe cartiere ale Capitalei. Printr-un parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, organizatorii le dau întâlnire iubitorilor de film de animație, în perioada 23 - 28 septembrie, în fiecare sector din București, într-una din bibliotecile locale, pentru a face așa cum se cuvine încălzirea pentru Animest. 19 - Urban Frames. Sectoarele 3 și 5 vor oferi celor mai mici dintre cinefili o idee despre ce pot vedea în cadrul Minimest, pe 27 și 28 septembrie, de la ora 11:00, la Biblioteca Gheorghe Șincai, respectiv Biblioteca Alexandru Macedonski. Restul încălzirii începe la ora 18:00, cu o selecție de scurtmetraje din secțiunea tematică de anul acesta, care vor fi proiectate la Biblioteca Alexandru Macedonski (23 septembrie, sector 4), Biblioteca Marin Preda (24 septembrie, sector 1), Biblioteca Dimitrie Cantemir (25 septembrie, sector 2) și Biblioteca Nichita Stănescu (26 septembrie, sector 6).

Intrarea este gratuită la toate proiecțiile, în limita locurilor disponibile.