Verdictul jurnaliștilor de turism: Cazanele Dunării, în topul celor 10 destinații de neratat în România

Cazanele Dunării, Iașiul și Brașovul sunt în topul destinațiilor turistice de neratat în România, în 2025, conform Clubului Presei de Turism – FIJET România. De ce nu trebuie să ratezi niciuna dintre destinațiile din top 10.

Membrii Clubului Presei de Turism – FIJET România (Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism) continuă proiectul intitulat „Destinațiile FIJET România”, ajuns la cea de-a treia ediție. Aceștia au selectat zece destinații deosebite din țară, cu scopul de a le face cunoscute atât în România, cât și la nivel internațional, prin rețeaua FIJET World. Această inițiativă evidențiază dezvoltarea turismului în zonele respective și recunoaște eforturile celor care contribuie la promovarea acestora. Clubul Presei de Turism este format din jurnaliști profesioniști din presa scrisă, online, radio și televiziune.

Acest proiect își propune să aducă în prim-plan locuri din România care se remarcă prin autenticitate și valoare turistică, punând în lumină destinații în care lucrurile sunt făcute cu pasiune și profesionalism. Dintr-o listă extinsă de propuneri, jurnaliștii FIJET România au vizitat, documentat și votat 10 destinații care reflectă tendințele turistice ale anului 2025.

Pentru un turist străin aflat pentru prima dată în România, țara poate fi o surpriză plăcută. În ultimii ani, implicarea localnicilor în dezvoltarea turismului a devenit tot mai vizibilă, iar rezultatele sunt remarcabile. Din acest motiv, FIJET România a decis să adune într-un clasament 10 destinații deosebite, promovându-le atât pe plan național, cât și internațional.

Care sunt cele 10 destinații selectate pentru anul 2025

Cele 10 destinații selectate sunt Sfântu Gheorghe (Tulcea), Timișoara, Băile Herculane, Arieșeni, Oltenia de sub Munte, Târgu Jiu, Rânca, Brașov, Iași și Cazanele Dunării.

Ștefan Baciu, președintele Clubului Presei de Turism FIJET România și membru în Comitetul Executiv al Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism a susținut: „Propunem 10 destinații din România, cele care au adunat cele mai multe voturi din partea membrilor Clubului. Mulți dintre noi am ajuns în aceste locuri pe care le-am prezentat deoarece produc emoții și de unde plecăm cu amintirea unei vacanțe frumoase. Cel mai important lucru este că le aducem în atenția publicului prin simpla lor includere în acest top, indiferent de ordinea din clasamentul pe care l-am anunțat. Sunt tot atâtea destinații pe care le recomandăm pentru acest an, oferind totodată garanția dată de jurnaliști care știu ce înseamnă turismul din România. Pe de altă parte, consider că premierea acestor destinații la Târgul de Turism al României este nu numai momentul final al unui proiect jurnalistic, ci și o modalitate de promovare a unor atracții din țara noastră.”

Fiecare dintre aceste destinații merită locul 1, însă clasamentul reflectă o selecție echilibrată, în funcție de specificul fiecărei regiuni, arată experții Clubului.

Patru categorii turistice sunt reprezentate la superlativ în acest an:

• Marile orașe: Iași, Brașov, Târgu Jiu, Timișoara

• Turism rural, cultural și ecologic: Cazanele Dunării, Oltenia de sub Munte, Arieșeni, Sfântu Gheorghe (Tulcea)

• Stațiuni balneoclimaterice: Băile Herculane

• Stațiuni montane: Rânca

Cazanele Dunării, destinația numărul 1 a anului

Clasamentul destinațiilor, în urma votului membrilor FIJET, este următorul: Cazanele Dunării este destinația numărul 1 a anului 2025, urmată de Iași și de Brașov. În 2024, topul 3 al destinațiilor FIJET România a fost condus de Fundata, urmată de Bucovina și de Delta Dunării, iar în 2024, liderul topului a fost Rimetea, urmată de Vatra Dornei și de Borsec.

„Cazanele Dunării reprezintă una dintre cele mai spectaculoase zone naturale din România, oferind peisaje impresionante și o moștenire culturală bogată. Situate în Parcul Natural Porțile de Fier, aceste formațiuni geologice unice sunt rezultatul întâlnirii dintre Munții Carpați și fluviul Dunărea, creând un defileu îngust cu stânci abrupte și ape tumultuoase”, se arată în descrierea de pe site-ul FIJET.

Printre atracții turistice care vă vor vrăji se numără Chipul lui Decebal, o sculptură monumentală în stâncă ce îl reprezintă pe regele dac; Peștera Ponicova și Grota Veterani, care oferă oportunități de explorare pentru pasionații de speologie și istorie; Drumețiile pe Ciucaru Mare dezvăluie panorame deosebite asupra defileului, iar vizitele la Mănăstirea Sfânta Ana și Muzeul Etnografic „Doina și Teodor Grigore” din Eșelnița permit o incursiune în cultura și tradițiile locale.

„Pentru a valorifica aceste comori naturale și culturale, a fost înființată Asociația “Descoperă Cazanele Dunării”, care își propune să promoveze Clisura Dunării ca destinație turistică durabilă și accesibilă tuturor. Aceasta colaborează cu locuitorii, autoritățile locale și parteneri naționali și internaționali pentru a crea oportunități economice, fără a compromite frumusețea și biodiversitatea zonei. Florentina Muchitsch, secretarul general al asociației, a subliniat importanța implicării comunității locale și a diversității etnice în promovarea tradițiilor și gastronomiei specifice regiunii”, arată sursa citată.

„Orașul celor șapte coline”

„Iași este una dintre acele destinații de interes turistic supranumite „orașul celor șapte coline” și fosta capitală a Moldovei, a Principatelor Unite și chiar a României. Iașiul este un loc fascinant care îmbină istoria, cultura și peisajele de poveste. Situat în nord-estul României, Iașiul este un adevărat muzeu în aer liber, un oraș care își încântă vizitatorii cu farmecul său aparte. În inima orașului se află Palatul Culturii, un simbol al arhitecturii neo-gotice și o comoară pentru iubitorii de artă și istorie. Palatul găzduiește patru muzee, fiecare dintre ele dezvăluind o altă fațetă a moștenirii culturale a regiunii. Nu departe, Biserica Trei Ierarhi impresionează prin detaliile sculpturale unice și strălucirea aurului, fiind un exemplu remarcabil al artei ortodoxe românești. În acest loc își dorm somnul cel de veci mai multe personalități ale istoriei române, iar aleile păstrează urmele altor numeroase personalități de ieri și astăzi. Iașiul nu este doar un oraș, ci o experiență, un loc unde trecutul și prezentul dansează într-un ritm armonios” – arată membri FIJET.

Printre obiectivele ce nu trebuie ratate în Iași enumerăm: Grădina Botanică Anastasie Fătu, cea mai veche din România; Copoul, cu aleea sa romantică și Teiul lui Eminescu, este locul perfect pentru o plimbare nostalgică; zona de agrement Ciric, mănăstirile de o frumusețe remarcabilă, precum Mănăstirea Golia sau Mănăstirea Cetățuia; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” fiind una dintre cele mai prestigioase instituții academice din țară.

Iașiul este locul în care tradițiile și ospitalitatea moldovenească se păstrează cu sfințenie. Gastronomia, oamenii primitori și peisajele încântătoare fac din acest oraș o experiență unică, concluzionează FIJET.

Cel mai important oraș turistic din România

„Brașovul este cel mai important oraș turistic din România, cu o infrastructură specifică bine dezvoltată (aeroport, gară și autogară, conexiuni rutiere spre Capitală și localitățile din zonă; spații de cazare de la hostel sau pensiune la hotel de cinci stele; restaurante cu specific local, transilvănean, dar și internațional) și obiective turistice foarte diverse. Un turist venit în Brașov, fie el munțoman sau om de afaceri, are ce vedea și ce face în sejurul său care se poate extinde și până la șapte-zece zile”, se arată în topul FIJET.

O listă a principalelor atracții turistice cuprinde: pe lîngă ziduri de cetate medievală, turnuri și bastioane, cel mai grandios monument gotic din partea asta de Europa, Biserica Neagră, una dintre cele mai înguste străzi europene, Strada Sforii, muzee interesante, de la Prima Școală Românească la cel al perioadei comuniste, parc de aventură, aqua park, grădină zoologică, telecabină spre cel mai înalt punct al orașului, vîrful Tâmpa (aproximativ 960 de metri altitudine), sau cel mai cunoscut bar rock românesc, organizator de festival internațional, Rockstadt. La acestea se adaugă un calendar bogat de evenimente, de la tradiționala Paradă a Junilor din perioada Zilelor Orașului sau diverse Tîrguri – de Flori, de Artă Meșteșugărească, de Crăciun, din Piața Sfatului – la diferite alte manifestări culturale și sportive.

„Poziționarea sa geografică, centrală, în Transilvania, la granița naturală a Carpaților cu celelalte mari provincii istorice ale țării, Muntenia și Moldova, este un alt avantaj al celor care aleg să petreacă o vacanță la Brașov. De aici pot pleca în excursii de o zi la obiectivele turistice majore ale zonei (Castelul Bran, Castelul Peleș din Sinaia, stațiunile montane de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov – cea mai mare stațiune pentru sporturi de iarnă din România, cartier al Brașovului) sau ceva mai departe, spre alte destinații interesante: Sibiu, Sighișoara, Făgăraș”, arată sursa citată.