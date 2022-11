Vacanța la cramă. 10 locuri din România unde poți simți „vibe”-ul vinului

Un weekend petrecut la o cramă este alegerea perfectă atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru pasionații de vin. Aceste locuri, aflate de obicei în mijlocul podgoriilor, oferă degustări de vinuri, lecții viticole, dar și plimbări prin locurile istorice sau chiar mici experiențe de echitație.

Cazarea la cramă sau turismul oenologic, cum i se mai spune, câștigă din ce în ce mai mulți adepți și la noi. Vă prezentăm 10 crame din România care se axează pe turismul centrat în jurul vizitării de crame, a înțelegerii procesului de creare a vinului și pe degustările de vin. În marea lor majoritate, cramele și-au făcut site-uri proprii și se promovează singure și chiar se susțin reciproc pentru a atrage cât mai mulți turiști.

Pe dealurile Oltului

Una dintre cele mai impresionante crame din România se află în podgoria Drăgășani, pe dealurile care străjuiesc Valea Oltului. Este vorba de Crama Avincis, care oferă o cazare de top, cu apartamente și garsoniere construite deasupra cramei, care au o priveliște asupra văii care îți taie respirația.

Interesant de amintit este că fiecare loc cazare poartă numele unui vin al locului. Pasionații de vin se pot bucura de degustări alese, pe care gazdele le însoțesc de povești ale locului, dar și de o istorie a vinului și vinificației în familia Stoica, cei care dețin crama și dealurile cu plantațiile de viță-de-vie din împrejurimi.

Turiștii vor face un tur al cramei și vor avea parte apoi de o plimbare pe domeniu. Crama Avincis este înconjurată de obiective turistice cu rezonanță istorică și culturală: Schitul Dobrușa (protejat UNESCO), Muzeul Viei și Vinului din Drăgășani, mănăstirile din nordul Olteniei şi bisericile din lemn (Dintr-un lemn, Horezu, Arnota, Bistrița, Govora), Culele de la Măldărești, atelierele de ceramică din Horezu.

Plimbările pe domeniul viticol Vila Dobrușa sunt un foarte bun prilej pentru descoperirea frumuseților acestuia – crama, conacul, ansamblul peisagistic și arhitectural, precum și suprafețele cultivate cu vie sunt principalele repere estetice ale domeniului. Vizitatorii domeniului au mai multe variante de plimbare.

Una dintre acestea este „Ferma dintre Vii“ – ferma este situată în mijlocul podgoriei, la numai 30 de minute de mers pe jos de domeniul Vila Dobrușa, pe un drum străjuit de o parte și de alta de vii.

Din dorința de a păstra obiceiurile românești autentice, aici se pot organiza la cerere, în incinta foișorului special amenajat, mese (prânz sau cină) cu specific vâlcean, acompaniate de vinurile Avincis, pentru grupuri de cel puțin 16 participanți.

Turiștii pot alege să meargă pe centura asfaltată a cramei și vor avea surpriza de a întâlni iepuri, vulpi, bursuci sau căprioare. Pentru pasionații de vin, podgoria Drăgășani este raiul pe pământ, pentru că găzduiește mai multe crame, dar nu toate au cazare.

Tocmai de aceea este bine să vă interesați din timp despre cramele pe care doriți să le vizitați, iar dacă nu aveți mașină, puteți apela la un localnic sau la un taxi.

Butoaiele de la Ceptura

Podgoria Dealu Mare este o altă destinație ce nu trebuie ratată de pasionații de vin. Podgoria se întinde atât în județul Prahova, cât și în Buzău, pe o lungime de 65 de kilometri, și are o suprafață de peste 15.000 de hectare de vie.

Aici sunt câteva dintre cele mai cunoscute centre viticole din România, cu cramele aferente: Urlați, Ceptura, Valea Călugărească, Tohani și Boldești. Sunt câteva locuri unde vă puteți caza, iar unul dintre cele frumoase este la Conacul din Ceptura.

Conacul din Ceptura pune la dispoziție cazare, un restaurant, parcare privată gratuită, biciclete gratuite de închiriat și o piscină sezonieră în aer liber.

„Pe când băteam drumul vinului întru recunoaștere și degustare, locurile în care puteai să înnoptezi erau puține. Ne-am luat după indicatoarele cu Drumul Vinului și așa am poposit la Ceptura de Jos. Și imediat ce-am ajuns, locul și casa în ruine pe care am găsit-o acolo ne-au vrăjit. Așa că am cumpărat jumătate de hectar de vie în 2011, cu gândul să punem apoi bazele unei case cu loc de degustat și o poveste unică. Un loc care să primească, găzduiască și să încânte iubitorii de vin“, spun povestea locului cei care au creat crama.

În Crama Conacului se produc Sauvignon Blanc, Fetească Neagră, Tămâioasă Românească în două variante (demisec și sec), Rose din Merlot și Shiraz, iar acum turiștii pot degusta şi Merlot și Cabernet Sauvignon.

Casa din Vie

Tot în Podgoria Dealu Mare turiștii pot vizita Casa din Vie, situată în Urlați, foarte aproape de Crama Basilescu și de Conacul Bellu – unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat pe Drumul Vinului din podgoria Dealu Mare. Casa din Vie este o mică pensiune, situată în podgoria Cramei Basilescu.

Pensiunea a fost construită în urma degustărilor organizate de Crama Basilescu pentru clienții săi și din dorința acestora de a se caza în zonă.

„Avem o colaborare frumoasă cu Crama Basilescu, ne susținem reciproc. Urlați este un punct strategic situat pe Drumul Vinului, pe care numeroși iubitori ai vinului, naturii și poveștilor frumoase trăiesc momente magice“, a declarat pentru „Weekend Adevărul“ Dana Sofia, gazda oaspeților din Casa din Vie.

Pe lângă drumețiile în aer curat prin vie, pe jos sau cu bicicleta, turiștii pot vizita Conacul Bellu, o adevărată capodoperă interbelică, mănăstirea Jercalai, grădina magică a lavandei din Urlați (în perioada de vegetație) și cramele din zonă – Basilescu, Dagon și 1001 Chipuri.

„Casa din Vie este născută în șoapta naturii. Este un refugiu în natură din griul cenușiu al orașului și problemelor cotidiene. Este un loc în care timpul s-a oprit. Este un loc în care te redescoperi și descoperi Universul. Este un loc în care trebuie să vii pentru a te reconecta la Natură. Weekendul este un moment prielnic pentru această incursiune spirituală, bahică și gastronomică“ , spune cu emoție Dana Sofia.

Vila este poziționată în mijlocul viei, izolată de freamătul civilizației moderne. Este un loc în care oaspeții revin cu drag pentru a-și încărca bateriile. „Descoperă vinurile nobile Basilescu, locuri minunate, oameni frumoși și povești spuse la gura șemineului sau pe terasă la un apus de soare magic“, încheie Dana Sofia.

1.000 de chipuri

Casa Colinelor este practic hotelul Cramei 1.000 de Chipuri. Oricine dorește o degustare de vinuri tot în podgoria Dealu Mare poate vizita crama care este aproape de București. Povestea 1.000 de Chipuri începe la vie și continuă în cramă.

În Dealu Mare, la Urlați, turiștii sunt invitați să deguste vinurile direct din tanc și barique, într-o atmosferă cât se poate de relaxată. Vinurile albe sunt obținute prin fermentarea la rece a musturilor, limpezite în prealabil prin decantare gravitațională, tocmai pentru a reține prospețimea și aromele caracteristice soiului.

Toate aceste procese sunt efectuate în tancuri din inox alimentar deoarece acestea nu afectează organoleptic produsul finit. În cazul vinurilor roșii, se practică o macerare-fermentare timp de 3-4 săptămâni la temperaturi între 20 si 28 grade Celsius pentru o extracție optimă a culorii, aromelor si taninilor.

Vinul rezultat cu fermentația alcoolică finalizată sau pe final va fi separat de boabe și tras în tancuri pentru finalizarea fermentației malolactice ce va face vinurile mai catifelate. Hotelul cramei pune la dispoziție 20 de spații de cazare.

Crama celor două veacuri

La 45 de kilometri de Iași se găsește Crama Hermeziu, care are un hotel de 4 stele cu 24 de camere. Hotelul La Domenii face parte din grupul Domeniile Lungu, a cărui podgorie produce vinuri multi-medaliate la saloanele naționale și internaționale. Ferma proprie produce brânzeturi tradiționale și produse de carmangerie.

Istoria Cramei Hermeziu începe acum 200 de ani, când făcea parte din moșia familiei Negruzzi. Pe lângă degustările de vin, puteți vizita și câteva dintre obiectivele turistice importante ale Moldovei, precum Palatul Sturdza de la Miclăușeni sau Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa.

Vinul dacilor

Dacă mergeți în Transilvania, Crama La Salina nu trebuie ratată. Pasionații de vin care ajung acolo vor avea parte de un tur al viei, degustări de vinuri, o masă gustoasă la restaurantul cramei cu rețete autentice transilvănene. La toate acestea se adaugă o drumeție pe cal sau o plimbare cu trăsura prin împrejurimi, ținând cont că în apropierea cramei este un centru de echitație modern.

Crama La Salina e faimoasă pentru vinurile sale albe, create cu multă pasiune în inima Transilvaniei. Bazele cramei au fost puse în anul 2011 şi au readus astfel la viaţă povestea pe care o au de spus în lumea vinului Dealurile Durgăului, o zonă cu tradiție milenară. Fiecare vin creat aici are ceva aparte şi aduce un omagiu tradiţiei prin caracterul său inedit, purtând denumirea ISSA, prescurtare a celebrei aşezări dacice Potaissa.

Pensiunea pune la dispoziția turiștilor 13 camere modern amenajate cu 40 de locuri de cazare. Crama La Salina se află la aproximativ 100 de metri de cel mai frumos amenajată și cea mai spectaculoasă salină din România, Salina Turda.

La granița de nord a vinului

Aventura oenoturistică poate continua la Fort Silvan, în județul Sălaj. Proprietarii au denumit crama „fort“ pentru că este „fortăreața“ care apără limita nordică a viticulturii românești. În apropiere pot fi degustate vinurile spumante ale Cramei Carastelec și ale Podgoriei Silvaniei.

Via este cultivată la liziera pădurii, acolo unde zona oferă o priveliște de vis asupra întregii văi. Crama, cu o arhitectura unică, a fost construită din piatră și acoperită cu pământ. Are forma literei „U“, cu două intrări-ieșiri, fiecare latură având câte 25 de metri. Este o zonă ideală pentru odihnă și recreere, departe de zgomotul orașului, în mijlocul naturii.

Turiștii se pot plimba pe jos sau cu vinomobilul prin vie și prin pădurea din vecinătate, pot participa la activități interesante, precum friptul slăninii în vie, la partide de vânătoare și pescuit și se pot plimba cu bicicleta.

Pe dealurile Moldovei

Domeniile Panciu este una dintre cele mai cunoscute crame din Moldova, situată la 27 de kilometri de Focșani. Turiștii pot degusta celebrele vinuri spumante din zonă și se pot caza pentru câteva zile. Turiștii pot să se relaxeze jucând tenis, ping-pong, biliard, se pot plimba și pot lua masa în vie sau pot vizita întreaga zonă pe bicicletă.

Întinsă pe 120 de hectare, via de la Panciu numără nouă soiuri albe (Fetească Albă, Fetească Regală, Şarba, Aligote, Galbenă de Odobeşti, Muscat Ottonel, Tămâioasă Românescă, Sauvignon Blanc, Chardonnay) şi patru roşii (Băbeasca Neagră, Feteasca Neagră, Pinot Noir şi Cabernet Sauvignon).

O cramă între crame

Oltenia nu putea lipsi din lista cu cazări la cramă, iar Podgoria Drăgășani și Casa Pelerinului de pe Domeniul Drăgași, așezată între vii, trebuie neapărat vizitată. Casa Pelerinului se află între alte două crame extrem de cunoscute, Crama Știrbey și Crama Bauer.

Doritorii se pot caza la Casa Pelerinului și pot degusta pe îndelete vinurile de la cele trei crame. Proprietarii cramei oferă diverse pachete turistice și de degustare, în funcție de preferințe și de buzunarul fiecăruia.

Clos des Colombes

Dacă mergeți la mare, nu trebuie să ratați Crama Clos des Colombes, situată în apropierea stațiunii Olimp. Aparține unei franțuzoaice dintr-o familie de viticultori care a transformat o fermă veche într-un domeniu viticol.

Crama are și un restaurant, care oferă câteva specialități ce vor face experiența unică: Terrine foie gras, mușchi file de vită în sos de vin Terra Rossa, melci din vie în stil burguignon și celebrul Fondant de ciocolată, creme brulee cu feve tonka.

Camerele Cramei Clos des Colombes au un decor ce aduce un omagiu vinurilor domeniului: mobilă veche, paturi de lux și grijă pentru fiecare detaliu.

Degustare de vinuri și echitație

În Moldova începe să se remarce la nivel național și Crama Bratu, cea mai modernă cramă din judeţul Galaţi la ora actuală, care are un sortiment de vin – Pinot Gris Grand-Père Premium – premiat în 2021 la Campionatul Internaţional de Rosé de la Cracovia (Polonia), unde a obţinut medalia de argint pentru calitate.

Crama oferă acum și cazare pentru cei interesați și un tur al cramei și al întregului flux tehnologic, precum și o degustare de vinuri.

„Se pot degusta de la 3 până la 7 vinuri. Dacă turiștii își doresc, pot petrece toată ziua la cramă, ce include aperitive și servirea unei mese tradiționale, pe lângă degustările de vin. Se pot caza apoi la pensiunea Pescarul de la Tulucești, ce are o capacitate de cazare de 12 persoane, cu patru camere duble și un apartament. Turul include și o vizită la Muzeul Satului și posibilitatea de a face echitație în pădurea Gârboavele. Am avut grupuri din Bulgaria și din Grecia, care au vrut să facă și altceva pe lângă vizitarea cramei“, ne-a declarat Sterian Bratu, cel care se ocupă în cadrul cramei de partea de tehnologie de procesare a strugurilor, face determinările fizico-chimice şi supraveghează inclusiv îmbutelierea vinului în sticle.