„Raiul Pelicanilor”, imagini de o frumusețe ireală. „Sunt locuri fantastice pe care le poți descoperi” FOTO

Plaje cu cel mai fin nisip, vegetație și păsări pe care le regăsești și în Delta Dunării, insule aproape neumblate. Toate, într-o zonă din România foarte rar căutată de turiști.

Un fotograf din Corabia, județul Olt, a reușit să surprindă nu departe de casă imagini care-ți taie respirația și pe care le-a postat pe contul său de Facebook „Ovidiu Optik - Nature Photographer”.

„Pelicani la Corabia?”, sunt chiar și oamenii locului uimiți. Fotograful Ovidiu Petrița numește însă Lunca Dunării „tărâm de poveste”, iar fotografiile realizate aici i-au îndemnat și pe alți iubitori de natură să vină și să se convingă cu ochii lor.

Face fotografie de pe la 14 ani, din anii '80, însă fotografie de wildlife de aproximativ zece ani. Este pasiune pură, cutreieră împrejurimile de fiecare dată când are un pic de timp liber, iar imaginile surprinse îi fac și pe localnici să se uite cu alți ochi la ce e în jurul lor.

Are echipamente de top, merge prin diverse locuri din țară alături de fotografi, însă nu vrea să facă din asta o afacere, pentru că în acel moment, spune, nu va mai fi hobby.

„Ies de câte ori pot, e una din marile pasiuni. Mă relaxează, sunt multe provocări să surprinzi diverse specii. Acum șapte-opt ani nici nu credeam că există așa ceva la noi în țară. Mergeam în Deltă și mă întorceam cu 100 de fotografii și acum 200 de fotografii le fac într-un sfert de oră în locurile astea pe care le tot studiez de ani de zile”, spune fotograful.

A căutat dumbrăveanca, „o pasăre albastră superbă”, timp de trei ani. „Acum mă joc cu ea, o văd, și ieri am văzut șapte-opt. Dar trebuie să știi când sunt, să studiezi un pic. (...) Să le deosebești, unde sunt, când cuibăresc, unde cuibăresc, când vin în țară, când pleacă, la ce oră le găsești, că nu tot timpul le găsești”, explică fotograful.

Îi ajută, în schimb, pe toți cei care vor să descopere frumusețile locului, cercetători, fotografi sau simpli iubitori de natură și frumos.

„Este un paradis al păsărilor și nu este exploatat”

„Fotografii de wildlife din România mă omoară toți cu Delta. Și i-am adus aici și au rămas mască, pot să fotografieze 50 de specii de păsări în zona asta. Păsări sunt pe tot cursul Dunării, sunt foarte multe insule, mai ales acum, de când cu seceta asta, s-au format multe insule unde este un paradis al păsărilor și nu este exploatat. Presa și televiziunea trebuie să insiste un pic”, spune fotograful.

Pentru cineva interesat să descopere ce a reușit să facă natura aici, o plimbare cu barca, cu un barcagiu priceput, care să-ți arate două-trei insule, va fi de neuitat.

„Am eu o insulă pe care eu am descoperit-o, noi îi spunem Ibiza, eu am descoperit-o anul trecut, e fantastic acolo, e un nisip.... Insula este de mult, numai că acum s-a extins. O altă frumusețe este că aceste insule de la an la an își modifică forma, structura, e ceva inedit de la an la an. Anul acesta mi-am propus să ajung din nou, să facem o comparație cu ce a fost anul trecut”, adaugă fotograful.

Romanațiul de Sud, tărâm de poveste

Una dintre marile sale bucurii este că a putut arăta că se poate face fotografie de peisaj și la șes și că și aici sunt frumuseți care te lasă fără cuvinte.

„Dacă ești iubitor de natură, sunt aici locuri fantastice pe care le poți descoperi. (...) Probabil, ca fotograf de peisaj, asta pentru mine e cea mai mare satisfacție, că am avut fotografii pe diverse grupuri unde postez eu care au fost apreciate și am avut prieteni fotografi din țară care au venit să vadă și ei aici. (...) Acum vin fotografii și la noi. Sunt locuri fantastice, care sunt altceva”, a mai spus Ovidiu Petrița.

De la gura de vărsare a Oltului în Dunăre, un loc pe care trebuie să-l vezi dacă ești iubitor de natură, și până aproape de Dăbuleni, zona este cercetată de fotograf ori de câte ori are ocazia. Sunt locuri superbe, spune Ovidiu Petrița, iar fotografiile și filmele pe care le-a realizat în Romanațiul de Sud, așa cum îi place să prezinte zona, susțin pe deplin cele spuse.

Ce lipsește acestor locuri este o promovare pe măsură și o strategie de a dezvolta turismul, care ar putea revigora orășelul de pe malul Dunării.