Un pod suspendat la 45 de metri deasupra unui râu care străbate un canion subteran, galerii uriașe și formațiuni spectaculoase de calcar. Este una dintre atracțiile naturale impresionante ale Europei, ascunsă în sud-vestul Sloveniei. Peșterile Škocjan, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, oferă vizitatorilor ocazia de a explora o lume subterană modelată de apă de-a lungul milioanelor de ani.

Podul Cerkvenik, suspendat deasupra râului subteran Foto: CAPTURĂ VIDEO

Râul Reka pătrunde în subteran printr-o deschidere în masivul de calcar și își continuă cursul prin galerii și săli uriașe, săpând un canion spectaculos.

Deasupra acestuia a fost construit Podul Cerkvenik, unul dintre cele mai impresionante puncte ale traseului turistic. De pe pod, vizitatorii pot privi râul care curge la zeci de metri mai jos și pereții abrupți ai peșterii, potrivit turisti percaso.

Podul Cerkvenik, suspendat deasupra râului subteran Foto: FB

În subteran, râul a sculptat un canion de dimensiuni impresionante. Potrivit descrierii UNESCO, acesta ajunge în unele zone la aproximativ 150 de metri înălțime și peste 120 de metri lățime.

Peisajul spectaculos continuă și la suprafață, unde se găsesc Velika dolina și Mala dolina, două depresiuni uriașe formate prin prăbușirea unor cavități subterane. Pereții abrupți ai acestora dezvăluie legătura dintre procesele geologice din adâncuri și relieful de la suprafață.

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Podul Cerkvenik, suspendat deasupra râului subteran

Turul începe la centrul de vizitatori al parcului, de unde grupurile pornesc spre dolina Globočak. Un tunel artificial conduce apoi în Tiha jama, cunoscută drept Peștera Tăcerii.

Această galerie uscată impresionează prin stalactitele și stalagmitele care au crescut de-a lungul timpului. Aici poate fi admirată și formațiunea Orjak, supranumită „Gigantul”, una dintre cele mai mari stalagmite din complex.

Punctul culminant al vizitei este traversarea Podului Cerkvenik, suspendat la aproximativ 45 de metri deasupra râului. De pe pod, turiștii pot admira cursul apei și pereții impresionanți ai defileului. În cel mai coborât punct al traseului turistic, vizitatorii ajung la aproximativ 144 de metri sub nivelul solului.

Cât durează vizita și câte trepte trebuie să urce turiștii

Traseul prin canionul subteran are aproximativ trei kilometri și durează în jur de o oră și jumătate, conform informațiilor prezentate de administrația parcului.

Deși distanța nu este foarte mare, vizita presupune un efort fizic considerabil. Traseul de referință include aproximativ 500 de trepte, iar diferențele de nivel pot face plimbarea solicitantă.

Temperatura din interiorul peșterilor se menține în jurul valorii de 12 grade Celsius. Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să poarte haine mai groase, inclusiv în timpul verii, și încălțăminte comodă, potrivită pentru mers pe suprafețe uneori umede.

Trebuie luat în calcul și traseul de întoarcere, care poate varia în funcție de lucrările de întreținere și de condițiile de vizitare. În anumite perioade, administrația parcului a indicat un traseu alternativ de aproximativ 3,5 kilometri, cu circa 900 de trepte.

Înainte de vizită, este recomandată verificarea programului, a disponibilității traseelor și a condițiilor de acces pe site-ul oficial al parcului.

Peșterile Škocjan, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1986

Explorarea peșterilor are o istorie de peste două secole. Registrul vizitatorilor datează din 1819, iar primele trasee turistice amenajate în zona văii au fost deschise în 1823.

Cercetările subterane au continuat în deceniile următoare. În 1888, Anton Hanke a realizat prima hartă a peșterii, iar în 1904, frații Cerkvenik și Jože Nedoh au explorat Tiha jama. Iluminatul electric a fost introdus în 1959, facilitând accesul vizitatorilor în galerii.

În 1986, Peșterile Škocjan au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, datorită valorii lor geologice și naturale excepționale.