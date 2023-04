Insula din Thailanda care găzduiește o petrecere secretă. Cum poți ajunge VIDEO

Insula Koh Phangan atrage mii de turiști în fiecare an, însă există un loc retras pentru petreceri pe care toți aceștia îl caută cu disperare. După o excursie cu barca sau o drumeție de două ore prin jungla thailandeză, persoanele îndrăznețe ajung la petrecere, relatează The Sun.

Barul este atât de exclusivist, încât mulți știu de existența sa doar din auzite. Koh Phangan este renumit pentru petrecerea de Lună Plină, însă cei care doresc să se îndepărteze de mulțimea mare de turiști pot găsi un golfuleț cu o plajă uimitoare și un bar deschis până la ora 12:00, a doua zi.

Deși decorul idilic a devenit un loc al plăcerilor, nu este pentru cei slabi de inimă, petrecăreții fiind atenționați să nu se îndepărteze de locul în care se desfășoară petrecerea.

Fiind amplasat pe stâncile insulei, mulți au căzut de pe pasarela care duce la bar. Un vizitator a vorbit despre dansatori beți care au căzut pe stânci „rupându-și oasele și riscând să moară”.

Mai mulți bloggeri și excursioniști și-au împărtășit experiențele din „paradisul hippy", pe care toată lumea ar trebui să îl viziteze cel puțin o dată, potrivit localnicilor.

Felicia Winston căuta „petrecerea din junglă” atunci când a auzit pentru prima dată despre barul thailandez secret.

În căutarea unei bărci, ea a declarat că: „Hotărâtă, am părăsit grupul și am pornit pe cont propriu. În cele din urmă am găsit ceea ce căutam”. Astfel, a dat peste un mic stand de lemn care avea o bucată de carton pe care scria „barcă spre Eden”. „Prețul transportului a fost de 7 lire”.

„Atmosfera este minunată”

Ea spune că barca era „periculos de plină" și precizează că nu există „standarde de siguranță”.

La sosire, la barul de pe faleză, vizitatorii sunt puși să meargă pe o pasarelă „precară”, unde ar avea loc frecvent accidente.

În timpul unei nopți obișnuite la Eden, petrecăreții consumă droguri și băutură. Aceștia pot cumpăra băuturi pentru doar 1,90 lire sterline.

Conform unor clipuri video publicate online, unii turiști aleg să danseze în barul aglomerat, în vreme ce alții preferă să stea pe stânci sau pe plajă.

Un alt blogger descrie petrecerea ca fiind unul dintre „cele mai mari secrete ale insulelor thailandeze”, o „petrecere care nu seamănă cu niciuna”. În plus, intrarea este gratuită, însă toți vizitatorii trebuie să se descalțe înainte de a intra.

Vizitatorii susțin că „atmosfera este minunată”, însă un vizitator a descris pe Reddit haosul care a urmat: „Petrecerea a început grozav, dar foarte repede au sosit tot mai mulți oameni. Spațiul pur și simplu nu era suficient de mare, iar bărcile continuau să aducă din ce în ce mai mulți... oameni. Am văzut mai multe persoane rănite, inclusiv o fată care și-a luxat glezna".

Insula Koh Phangan este renumită pentru viața de noapte.