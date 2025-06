„Zelenski a dovedit că are atuuri”. Reacția Mossad la Operațiunea „Pânză de păianjen”

Agenția de informații israeliană Mossad a comentat operațiunea SBU la scară largă „Pânza de Păianjen” împotriva Rusiei pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X.

„Operațiunea ucraineană împotriva Rusiei este un semnal de alarmă în era războiului cu drone. Cineva a spus că Ucraina nu are atuuri. Zelenski a dovedit că nu este cazul”, a remarcat Mossad-ul .

Dronele ucrainene au atacat simultan patru aerodromuri militare rusești în regiunile Murmansk, Ivanovo, Irkuțk și Riazan („Olenia”, „Belaia”, „Diaghilevo”, „Ivanovo”). Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat oficial atacul asupra aeronavelor rusești și a indicat că 34% dintre portavioanele de rachete strategice rusești au fost lovite. Valoarea lor estimată este de șapte miliarde de dolari.

Ucraina a planificat operațiunea la scară largă de atac asupra aerodromurilor rusești fără informații din partea Statelor Unite, a declarat reporterul CBS News Jennifer Jacobs.

„Surse administrative îmi spun că SUA nu au împărtășit informații cu Volodimir Zelenski și echipa sa pentru Operațiunea Pânza de Păianjen. «Ucraina își colecta propriile informații», a scris ea .

Această informație a fost relatată și de portalul Axios, citând propriile surse din Kiev și Washington. Casa Albă nu era la curent cu pregătirea operațiunii SBU și a refuzat să comenteze atacurile, notează publicația.

Editorialistul Washington Post, Max Booth, face paralele cu atacul de la Pearl Harbor, când Japonia a atacat pe neașteptate o bază navală și aeriană americană. Potrivit lui, generalii ruși au fost probabil la fel de șocați ca americanii în 1941. Bout a numit Operațiunea „Pană” condusă de SBU „genială și curajoasă”. În opinia sa, aceasta are ca scop compensarea faptului că Ucraina rămâne fără muniție pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. El a subliniat că Kievul rescrise regulile războiului .

Atacul de duminică a demonstrat că Kievul are „cărțile sale ”

„Așa cum Pearl Harbor a semnalat că Japonia va fi un inamic mult mai formidabil decât se așteptau majoritatea cetățenilor occidentali, atacul de duminică arată încă o dată că ucrainenii se dovedesc a fi luptători mult mai rezistenți și adaptabili decât se aștepta oricine înainte de începerea invaziei la scară largă a Rusiei, acum mai bine de trei ani”, subliniază jurnalistul.

Într-un alt articol, The Washington Post notează că atacul de duminică a fost unul dintre cele mai ample din spatele Rusiei, iar operațiunea în sine arată că Kievul a găsit o modalitate de a ataca ținte anterior inaccesibile. Potrivit jurnaliștilor americani, atacurile au dat o lovitură semnificativă capacității Moscovei de a utiliza rachete de croazieră și au arătat vulnerabilitatea instalațiilor militare situate adânc în spatele Rusiei. De asemenea, a demonstrat slăbiciuni ale puternicului aparat de securitate rus, care ar trebui să prevină sabotajul.

Potrivit CNN , Operațiunea Pânza de Păianjen este „unul dintre cele mai îndrăznețe și sofisticate” atacuri de represalii ucrainene de la începutul războiului. Aceștia subliniază că atacurile sunt menite să transmită Rusiei un semnal că Ucraina poate încă exercita presiuni la mai mult de trei ani după o invazie la scară largă. New York Times mai scrie că atacul asupra bombardierelor rusești a fost „unul dintre cele mai mari din istorie”, iar dronele ucrainene au ajuns în Siberia pentru prima dată.

„Dacă amploarea pagubelor este confirmată, acest atac ar fi cel mai devastator atac al dronelor ucrainene din întregul război de până acum”, scrie The Guardian .

Sky News subliniază că guvernele din întreaga lume vor acorda atenție modului în care dronele ieftine au distrus aeronave rusești scumpe. Potrivit redactorului-șef al departamentului de Apărare și Securitate, Deborah Haynes, fiecare bază militară, aerodrom și navă de război va părea acum puțin mai vulnerabilă dacă orice camion din apropiere poate fi încărcat cu drone mortale.

The Telegraph consideră că atacul de duminică a demonstrat că Kievul are „cărțile sale ”, în ciuda cuvintelor lui Donald Trump. Potrivit jurnaliștilor britanici, atacurile cu drone ucrainene l-au pus în dificultate nu doar pe Putin, ci și pe însuși președintele SUA. De asemenea, aceștia au subliniat că, în ciuda declarațiilor sumbre ale Washingtonului, Kievul continuă să lupte. BBC consideră, de asemenea, că atacurile ucrainene sunt „cărțile” Ucrainei în negocierile cu Moscova. Ei scriu că Operațiunea „Web” din ajunul negocierilor de la Istanbul a arătat că Kievul are propriile elemente de presiune .