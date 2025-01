Alina Park, o româncă stabilită în Coreea de Sud, a povestit, pe rețelele de socializare, cum a sărbătorit Revelionul, alături de prieteni și de familie, pe un vas turistic în orașul Busan.

Alina, care este căsătorită cu un coreean, alături de care are și o fetiță, a postat pe TikTok cum a sărbătorit seara dintre ani, în condițiile în care toate festivitățile din țară au fost anulate în urma catastrofei aviatice din 29 decembrie, soldată cu 179 de morți.

Atmosfera din Coreea de Sud este una sumbră, țara fiind afectată de cel mai grav accident aviatic produs pe teritoriul său, cât și de o criză politică de amploare.

În această perioadă complicată, Alina și soțul ei, împreună cu alți prieteni, au marcat intrarea în noul an pe un vas turistic.

„Am ales ca anul acesta să facem Revelionul în orașul Busan. Pentru că cele mai importante momente sunt alături de familie și de prieteni, am avut grijă să filmăm aproape totul”, a spus aceasta în videoclipul postat pe TikTok.

Iar petrecerea pe vas a fost una surprinzător de accesibilă. „Am ales un vas turistic și am plătit 100 de lei de persoană. Am fost mai multe grupuri, nu am închiriat vasul doar noi”, a povestit ea.

Experiența a inclus gustări și fotografii gratuite oferite de personalul vasului. „Priveliștea este de poveste, dar este posibil ca la final să ai o durere de cap dacă ai rău de mare”, a mai povestit Alina.

Chiar dacă festivitățile de Anul Nou au fost anulate, în urma tragediei aviatice, care a afectat țara, priveliștea orașului Busan i-a impresionat pe turiști. După ce s-au întors pe plajă, grupul a sărbătorit cu muzică și cu șampanie.

„Din cauza accidentului tragic care s-a întâmplat cu avionul Jeju Air s-au anulat toate festivitățile de Anul Nou. Așa că am împărțit sarcinile, băieții au mers după boxă, iar noi fetele am mers la magazin și am cumpărat snacksuri și șampanie. Ne-am distrat pe cinste cum numai românul știe, pregătiți să intrăm în noul an bucuroși”, a declarat Alina în postarea sa.

Ulterior, petrecerea a continuat în camera hotelului în care au fost cazați.