 Drumul spectaculos din Europa care traversează păduri alpine și are 20 de kilometri de serpentine. Peisajele par desprinse din povești | adevarul.ro
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Video Drumul spectaculos din Europa care traversează păduri alpine și are 20 de kilometri de serpentine. Peisajele par desprinse din povești

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Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din Europa se află în Alpii elvețieni și atrage atenția prin serpentinele sale impresionante, pădurile alpine și panoramele care se deschid asupra munților.

Pasul Maloja
Pasul Maloja Foto: Pixabay

Pasul Maloja (Malojapass), situat în cantonul Graubünden, face legătura între Italia și Elveția și este una dintre destinațiile apreciate de pasionații de călătorii și de trasee montane.

Drumul este remarcat nu doar pentru configurația sa, cu numeroase curbe și porțiuni în zigzag, ci și pentru peisajele în care este integrat.

Traseul ajunge la o altitudine de 1.815 metri și leagă localitatea italiană Chiavenna de stațiunea elvețiană St. Moritz, aflată în regiunea Engadine. 

Drumul spectaculos din Europa care traversează păduri alpine și are 20 de kilometri de serpentine. 

Potrivit publicației italiene Turisti per Caso, Pasul Maloja este unul dintre cele mai fotografiate și cunoscute trecători montane din Elveția.

Un traseu alpin cu o istorie de aproape două milenii

Pasul Maloja se află între Alpii Bernina și Alpii Albula, într-o regiune cu peisaje spectaculoase, dominată de vârfuri precum Piz Lunghin și Piz da la Margna.

Zona are și o particularitate lingvistică: valea Bregaglia, de pe partea elvețiană, este predominant vorbitoare de italiană, în timp ce în regiunea Engadine se vorbește în principal germana.

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Foto: captură video

Traseul are o istorie îndelungată, fiind folosit încă din perioada romană, când facilita legăturile comerciale cu teritoriile germanice. Importanța sa economică a scăzut ulterior, mai ales după dezvoltarea unor rute alpine alternative, precum Pasul Julier, în secolul al XIX-lea.

Turismul a contribuit însă la redescoperirea zonei. Localitatea Maloja și stațiunile din Engadine au devenit destinații căutate de cei care vor să exploreze Alpii, fie prin drumeții, fie prin excursii cu mașina.

Pentru turiștii care vor să traverseze acest drum în perioada următoare, starea vremii și condițiile de circulație sunt esențiale.

În timpul sezonului rece, șoferii trebuie să folosească anvelope de iarnă. În funcție de condițiile meteorologice, poate fi impusă și utilizarea lanțurilor antiderapante.

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