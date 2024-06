Dilemele turistului român: „Se practică bacşişul la cazare pentru a beneficia de o cameră mai bună?”

Concediul de vară este una dintre cele mai aşteptate perioade din an şi uneori programarea lui începe dacă nu cu un an înainte, cu siguranţă la începutul anului în curs. Ce vor turiştii români să ştie înainte de a pleca în vacanţă?

În mod obişnuit, există o mulţime de factori de luat în considerare atunci când planificăm vacanţa de vară: de la câţi bani suntem dispuşi să cheltuim şi alegerea destinaţiei, până la hotelului potrivit şi apoi pregătirea bagajelor pentru vacanţa propriu-zisă. În afara acestora, însă, mai intervin şi alte variabile, în funcţie de experienţele anterioare, plăcute sau neplăcute.

Probabil acesta este şi motivul unui român care a postat, pe un site dedicat turiştilor care aleg ca destinaţie Turcia, o întrebare care a strânit şi interesul altor utilizatori: „Se practică bacşişul la cazare pentru a beneficia de o cameră mai bună?”.

"Sub 50 de euro nu am dat"

Între timp, au apărut şi câteva comentarii. În timp ce unii spun că au primit o cameră mai bună în schimbul a 15 euro, strecuraţi în paşaport la recepţia hotelului, alţii afirmă că niciodată nu au rezolvat o astfel de problemă fără mai puţin de 50 de euro.

Dar iată o parte dintre răspunsurile celor care s-au confruntat cu astfel de situaţii.

„Noi am pus în pașaport 15 euro și am primit o cameră mai bună (un apartament în loc de camera simplă + cu geamurile înspre stradă unde nu se auzeau petrecerile de la piscină) Nu știu dacă am fi primit și fără acea atenție sau nu, noi doar am pus banii fără să le spunem/ cerem nimic. Deci merită încercat”.

„Recunosc că am dat 50 de euro în pașaport și am primit cea mai bună cameră. După ce ne-am cazat, am trecut pe lângă recepție, iar cel de la recepție a venit să mă întrebe dacă îmi place camera.”

Poţi plăti diferenţa pentru o cameră mai mare

Sunt şi utilizatori care spun că nu este vorba de bacşiş, ci de a plăti o diferenţă pentru o cameră sau un apartament mai mare şi că, de multe ori, preţurile directe, de la hotel, sunt mult mai mici decât cele cerute de agenţiile de turism prin care se fac rezervările.

„Eu am fost la agenția de turism și am achiziționat vacanță pentru 2 adulți+2 copii (11-14 ani),cu camera Large Room 32 mp și la recepție când am ajuns ne-a propus dacă vrem să mai dăm diferența de 180 euro pentru camera Family Room 2 camere 43 mp și am acceptat. Am ieșit cu 600 € mai ieftin.”

„Noi am dat 180 euro în plus la Eftalia Aqua și am schimbat camera de la Large Room cu Family Room.”

„Nu este neapărat vorba de bacșiș, că dacă au cameră liberă o schimbă contra diferenței de bani. Am schimbat la recepție camera care era cu vedere la oraș cu una cu vedere la mare.”

„Nu am dat nimic"

Există şi o a treia categorie de turişti români, cei care spun că totul depinde de amabilitatea personalului de la cazare şi de faptul dacă sunt sau nu camere disponibile.

„Nu am dat nimic și ne-a schimbat camera, doar că am așteptat să se facă curățenie!”

„Poţi primi cameră cu vedere la mare la etajul 1, sau la ultimul etaj, cu vedere de o mie de ori mai bună. Ambele cu acelaşi voucher, dar diferenţa o face amabilitatea celor de la recepţie. Din experienţa proprie…”

„Sunt ghid de 14 ani în Antalya, credeți-mă că aţi avut noroc. Am avut turiști care au pus câte 50-100 de euro și nu au primit nimic mai mult decât ce era pe voucher!”, le taie speranţele turiştilor un utilizator.