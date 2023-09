Cum s-a transformat în coșmar vacanța de vis a unor români. „Asigurarea decontează asta abia în România”

O turistă a povestit coșmarul prin care a trecut, alături de ceilalți membri ai familiei sale, în timpul a ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de vis, dar s-a dovedit a fi exact contrariul.

Românca a relatat cele întâmplate în concediu pe grupul de Facebook Forum Turcia. La primul concediu petrecut în Turcia, femeia s-a confruntat cu o problemă nouă. „Bună ziua, m-am tot gândit dacă să las acest review sau nu. După 4 ani de mers în Grecia, mereu impresionați de tot ce am vizitat pe acolo, acum am decis să alegem Turcia, având doi pitici mici, am ales să nu ne mai tot plimbăm cu mașina și să ne bucuram de copii și mare atât”, și-a început ea postarea.

Femeia admite că hotelul din Belek, în care familia sa a fost cazată, a fost curat, iar personalul amabil, așa că nu are reproșuri legate de acest aspect, Și totuși, ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis s-a transformat într-un coșmar.

„Și ce a făcut să fie cel mai nereușit concediu e că ne-am îmbolnăvit cu toții pe rând... eu nu mi-am văzut fata atât de deshidratată niciodată (5 ani), a vomitat o noapte întreagă... nu mai stătea pe picioare deloc, am ajuns la spital cu ea… dacă nu aveam în cont 1.200 de euro nici nu se apropia de ea! Atenție mare, asigurarea abia în România ne decontează costurile. A rămas peste noapte în spital, încă 500 euro! A trecut aproape o săptămână și încă nu s-a refăcut în totalitate. Probabil din apă am luat cu toții ceva, că mâncare am mâncat diferit”, a povestit turista.

„Concluzia, păcat că am avut o așa experiență fiind și prima dată în Turcia, dar cu siguranță nu mă voi întoarce în nici un alt resort. Am înțeles că e o problemă comună în resorturi. De aceea, din păcate, eu spun Nu, Turcia! Îmi plac resorturile, îmi place limba lor, dar o asemenea experiență, trei zile din șapte au fost pierdute plus o grămadă de bani, medici, taxiuri etc”, a încheiat femeia.

Pro și contra Turciei

Colegii de forum au încercat să găsească o explicație, iar unii dintre ei i-au spus că nu a ales resortul pozitiv. „Cu siguranță nu ați ales resortul potrivit. Nu cred că vă puteți face o idee generală mergând o singură dată în Turcia. Nici nu știți ce pierdeți luând această decizie. E minunat mai ales pentru copii, cu condiția să vă alegeți cu grijă hotelul”, a spus cineva.

Pe aceeași idee a mers și alți membri al grupului. „Ani de zile am fost in Turcia cu copii, niciodată nu mi s-a întâmplat să se îmbolnăvească, dar mereu am căutat recenzii pe diverse site-uri și nu m-am dus la un rating sub 8-8,5” și „Ăsta a fost al doisprezecelea an consecutiv în care am mers în Turcia, uneori și de trei ori intr-un an, dar niciodată nu am pățit așa ceva eu, membrii familiei sau prietenii care ne-au însoțit. Și am fost și la resorturi de 3* și 4*. Însă am avut grijă de un lucru: să fac tot posibilul să nu înghit apă din mare/piscine”, au fost alte răspunsuri.

În schimb, alții au relatat experiențe asemănătoare și i-au dat dreptate. „Și eu am pățit exact la fel într un concediu! Amândoi copiii, fetița de 5 ani și băiețelul de 6 luni febră mare. Fetița vomita, deranjată la stomac, deshidratată rău exact ca si copilul dumneavoastră. Am stat internată cu fetița în spital o noapte (spital privat). Am sunat la asigurări și ei au avut grijă de noi, au trimis ambulanța, tot. Nu am plătit absolut nimic. Din păcate, piscina îți poate îmbolnăvi foarte ușor copilul. Deși a fost experiența oribilă ,asta nu m-a împiedicat să mă întorc în Turcia an de an. Anul ăsta am zis să schimb, am ales Grecia. După experiența din Grecia mi-am dat seama că Turcia e ceea ce îmi doresc de la o vacanță. Incomparabil”, a spus altcineva.

Și nu a fost singura persoană care a confirmat că s-a îmbolnăvit în Turcia. „Noi am fost cazați la Bosphorus în Side și din 8 persoane, 5 am avut aceleași probleme. Nu cred că se pune problema de faptul că suntem noi mai sensibili, ci clar a fost o neregulă. Și da, am trecut prin aceeași situație, de japcă, aș putea spune, din partea sistemului medical. Hotelul la care am mers noi avea recenzii minunate, însă cu 3 săptămâni înainte au apărut recenziile proaste, din asta deduc că nu a fost o problemă frecventă. Ce faci în cazul ăsta? Nu mai pleci în concediu după ce ai plătit 1.500 de euro?”, s-a întrebat retoric un alt membru al grupului.

„După 4 ani de mers în Turcia am ales anul acesta și un concediu în Grecia și anume Thassos. Pot spune cu siguranță că nu vom mai reveni în Grecia după experiența avută în Turcia”, a fost un mesaj pe această temă.