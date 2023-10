Cum să mă îmbrac în Egipt? Răspunsurile primite de o româncă care voia să vadă Piramidele

O foarte importantă întrebare pe care o au în gând turiștii care merg în Egipt este legată de codul vestimentar permis, dacă el există și ce presupune, ținând cont de specificul țării islamice.

O polemică s-a născut zilele trecute pe un grup de Facebook al celor care obișnuiesc să-și planifice singuri vacanțele și a plecat de la întrebări firești, fiind vorba despre o țară musulmană și despre Deșertul Sahara: „Pentru cei care ați vizitat Piramidele din Egipt, ce îmbrăcăminte ați avut? Eu, fiind femeie, pot avea pantaloni scurți? Dar soțul? Mulțumesc”.

Printre cei care au răspuns la această întrebare, au fost și unii care doar și-au dat cu părerea, fără să știe exact despre ce este vorba, și care au presupus că ceea ce este valabil pentru egipteni se aplică și turiștilor, cum se întâmplă în alte țări din Orientul Mijlociu.

„Te îmbraci cum vrei, adecvat la climă”

Mare parte dintre răspunsuri, însă, au venit din partea celor care au vizitat aceste vestigii istorice.

„Te îmbraci cum vrei. Doar dacă vizitezi vreo moschee, trebuie ceva mai decent”, a sunat cel mai onest dintre răspunsurile primite.

Mulți dintre internauți au recunoscut că au preferat pantalonii scurți, alții că au optat pentru ținute mai decente din materiale fluide, având în vedere soarele arzător din deșert.

„Ar trebui adaptată îmbrăcămintea la climă și cam la tot ce e în jur. Dacă nu vreți să «săriți în ochi», culorile nisipului, materiale ușoare, naturale, croieli lejere”, a mai sunat un alt răspuns inspirat.

Internauții cu subliniat și că, indiferent de anotimp, este destul de cald: „În deșert, 30 de grade Celsius nu se simt ca pe malul mării. Soarele arde și la 26 grade Celsius... Am prins 30 de grade Celsius pe Valea Regilor și cred că am dat jos 3 kg. Ghidul zicea să nu ne plângem, că vara sunt 50 grade Celsius... În octombrie am fost și eu și ardea soarele, am avut 40 grade Celsius cu plus”.

Iar dacă vizita include și vizitarea interiorului piramidelor, mai trebuie avute în vedere câteva aspecte: „În unele zone, piramidele au tunele foarte scunde unde poți avansa doar pe genunchi sau în poziție ghemuită. În alte locuri sunt intrări strâmte unde vă puteți răni, la fel ca în unele peșteri... Recomand, deci, un pantalon larg de in sau de bumbac, încălțăminte bună pentru pietriș - nisip (deci închisă), pe umeri un șal subțire din fibre naturale, pe care îl puteți pune la nevoie și ca turban pe cap la nevoie. Cam așa se vizitează Egiptul!”.

N-au lipsit nici răspunsurile amuzante de genul: „Femeia a întrebat de ținuta pe care să o poarte, iar voi ați dat-o în strategii militare, războaie, NATO...”.

Ponturi despre ce nu ar trebui să-ți lipsească

Piramidele sunt situate la vest de Valea Nilului și aproximativ 8 km sud-vest de orașul Giza și 18 kilometri de Cairo, capitala modernă a Egiptului.

Trei dintre cele nouă piramide marcate în realitate se pare că sunt mai multe ele reprezintă unele dintre cele mai mari construcții create vreodată de om, iar Piramida lui Keops, cea mai mare din Egipt, este considerată una dintre Cele Șapte Minuni ale lumii antice. Alături de faraoni și hieroglife, piramidele constituie un puternic simbol al Orientului antic.

Ținuta vestimentară pentru o vizită la Piramide, chiar dacă nu este impusă, depinde într-adevăr și de perioada în care se realizează aceasta. Spre exemplu, vara nu este recomandată, dat fiind temperaturile extrem de ridicate care te împiedică să te bucuri în voie de aceste minuni ale lumii. Din cauza soarelui dogoritor și a temperaturilor care pot ajunge sau depăși cu ușurință 50 grade Celsius, este indicat să fii cât mai acoperit, ca să nu te arzi. Este și unul dintre motivele pentru care localnicii, indiferent de sex, sunt atât de acoperiți.

Toamna sau în alte perioade ale anului vestimentația poate fi mai variată. Însă, indiferent de ținută ori de anotimp, cele mai importante accesorii într-o astfel de excursie sunt încălțămintea (de preferat cât mai sport, sau bocanci / ghete pentru că deșertul, mai ales în zona piramidelor de la Giza este plin de pietre și bolovani) și ochelarii de soare, un șal care te poate proteja de soare sau de vânt și nisip, iar sticla cu apă, ceva de ronțăit, crema de protecție și aparatul foto (telefonul, plus cartelă de internet local pentru a folosi Google Maps) nu ar trebui să lipsească din bagajul nici unui turist.

Țară islamică, Egiptul este vizitat anual de milioane de turiști din țările non-islamice. În zonele turistice se acceptă aceleași ținută vestimentară ca în restul Europei, dar dacă vizitați o moschee, la fel ca în bisericile de pe la noi sau din alte părți precum Vatican, Meteore, bărbații trebuie purtată o ținută adecvată. Femeile, spre exemplu, trebuie să își acopere genunchii și umerii, eventual și părul. Dar, în alte zone, precum cele din afara orașelor din stațiunile de la Marea Roșie, codul vestimentar este mai formal.