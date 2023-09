Cererea bizară a unui român la sfârșitul vacanței petrecute în Grecia i-a surprins pe toți: „Cred că le-am văzut pe toate”

O familie de români a rămas fără bani după concediul petrecut în Grecia. Aflându-se într-o situație-limită, capul familiei a decis să ceară ajutor pe rețelele de socializare. Nu se știe dacă situația descrisă este adevărată sau dacă este vorba de o metodă de înșelătorie.

„Bună seara!!! Vin cu o rugăminte către dumneavoastră și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu am făcut asta niciodată: Am venit și eu în vacanță cu soția și fetița de un an și fiind pentru prima data aici, am rămas fără banii sa ne întoarcem în România, nu mai avem nici de ferry boot, nici de benzină până acasă. Vă rog frumos dacă se poate să ne ajutați!!!! Suntem în Potos", se arată în postarea publicată pe grupul de Facebook, Forum Thassos, conform Ziare.com.

Ulterior, persoanele care se ocupă de administrarea grupului au decis să oprească comentariile fiindcă nu erau prezentate probe că acesta și familia sa se află într-adevăr în Grecia. După ceva vreme au hotărât să repornească comentariile fiindcă le-au „fost trimise în privat dovezi că este acum cazat undeva cu familia”.

Cu toate acestea, unii membri ai grupului s-au arătat neîncrezători în situația-limită descrisă de turistul român.

Reacția internauților

„Deci cu postarea asta cred că le-am văzut pe toate începând de la: cine îmi aduce 10 l de ulei, cine are un loc să mă ducă acasă, mi-am uitat chiloții pe plajă va rog să mi aduceți în București. Nu pot să cred așa ceva. Cât tupeu să ai să ceri public bani să te întorci acasă din concediu de la membrii acestui forum. Nu ai mamă, tată, frate, prieten care să te ajute? Eu totuși sper că este scris la mișto”, a reacționat un internaut.

„Chiar astăzi au fost sparte conturile de Facebook ale unor prieteni, iar cei ce l-au spart au început să ceară bani tuturor prietenilor cu care vorbeau frecvent, iar unii chiar au picat în plasa. Nu zic neapărat că este aceeași situație și aici, dar cred că este o informație utilă”, a mai spus un altul.

„Și cam cât doriți? 2-3 mii € e ok? No hate, dar prima dată contactezi prietenii din țară, imposibil să nu te ajute”, a mai comentat un alt membru al grupului de Facebook.

„În afară unei situații neașteptate și nefericite, situație care nu apare descrisă în postare, nu prea ai cum să rămâi fără bani...doar nu ai mâncat sau prelungit vacanță de ei fără să te gândești la drumul de întoarcere. Până când nu există detalii cu eventuale dovezi e bine să tratați asta că pe un scam”, a mai afirmat un internaut.

„Am ajutat anul trecut pe cineva care a avut de nevoie de bani să plece de pe insulă. Mi-a lăsat garanție un ceas în valoare de 150 euro. Încă aștept să îl ia înapoi, că „avea valoare sentimentală". Însă în curând cred că și să îl scot la licitație, că așa mare valoare are încât încă nu l-a luat, după mai mult de un an”, a povestit o altă persoană.

„Cum ați reușit? Gen banii de întors îi puneți deoparte..nu vă atingeți de ei chit că mănânci pâine goală...Nu suntem în vama veche totuși să facem chetă de naș”, a mai fost un alt comentariu lăsat de un membru al grupului.

„V-au furat banii? Ați pierdut banii? Ce s-a întâmplat? Dacă nu știm, nu cred că ajutăm (cel puțin eu)!”, a mai adăugat o altă persoană.