Cel mai mare proprietar de petroliere nu mai încheie contacte de transport prin Strâmtoarea Ormuz

Cea mai mare companie de tancuri petroliere listată la bursă din lume refuză noi contracte pentru a naviga în Golf prin Strâmtoarea Hormuz, în urma atacului Israelului asupra Iranului, a declarat directorul său executiv.

Decizia marchează unul dintre primele semnale concrete de perturbare a fluxurilor maritime globale, în urma escaladării conflictului declanşat vineri.

Strâmtoarea Ormuz, un culoar maritim îngust situat între Iran şi Oman, este vitală pentru economia globală, prin ea tranzitând aproximativ 25% din livrările mondiale de petrol şi o treime din producţia de gaze naturale lichefiate (LNG). Totodată, ruta este esenţială pentru transportul de containere din şi către hub-ul regional Jebel Ali din Dubai.

„Nu mai acceptăm contracte pentru a intra în Golf. Asta nu se întâmplă acum”, a declarat CEO-ul Frontline, Lars Barstad, potrivit Financial Times. El a precizat că, deşi compania are deja mai multe nave aflate în regiune, acestea vor părăsi Golful Persic sub escortă militară internaţională şi cu măsuri sporite de securitate.

„Comerţul va deveni mai ineficient, iar securitatea are un cost”, a subliniat Barstad.

Experţii în securitate maritimă confirmă că numeroşi armatori evită momentan zona, pe fondul vulnerabilităţilor ridicate. În eventualitatea unor represalii, Iranul ar putea perturba sever traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz, iar sprijinul acordat rebelilor Houthi din Yemen amplifică riscurile şi în Marea Roşie.

În aprilie 2024, Gărzile Revoluţionare ale Iranului au capturat vasul MSC Aries în apropierea Strâmtorii Ormuz, forţând echipajul să conducă nava în apele iraniene. Vasul era deţinut de Gortal Shipping, companie afiliată grupului Zodiac Maritime, controlat de familia israeliană Ofer.

Atacurile rebelilor Houthi, intensificate din 2023, au determinat deja numeroase companii de transport să ocolească ruta tradiţională Asia-Europa via Canalul Suez, preferând traseul mai lung prin Capul Bunei Speranţe. În paralel, brokerii de asigurări au raportat vineri o creştere de 20% a tarifelor de asigurare pentru transporturile maritime din Marea Roşie, pe fondul riscurilor accentuate de atacuri cu drone, rachete şi acte de piraterie.

Peter Sand, analist-şef la compania Xeneta, avertizează că intensificarea conflictului reduce probabilitatea ca navele container să revină în viitorul apropiat la ruta tradiţională prin Marea Roşie. El estimează „perturbări inevitabile şi blocaje în porturi” dacă traficul se va reorienta de la hub-ul Jebel Ali către porturi mai puţin dotate din afara Golfului.

Sand nu exclude nici posibilitatea ca Iranul să impună o „închidere de facto” a Strâmtorii Ormuz. Totuşi, Barstad consideră improbabilă o blocadă totală, în condiţiile în care Teheranul depinde de veniturile din exporturile de petrol: „Nu au interesul să-şi afecteze propria sursă de bani”, a explicat el.

Pe de altă parte, producţia de petrol a Iranului ar putea fi afectată ca urmare a atacului, ceea ce ar forţa marii importatori, precum China, să caute alternative de aprovizionare, în beneficiul operatorilor tradiţionali de petroliere precum Frontline.

În timp ce Iranul îşi expediază o parte din ţiţei printr-o „flotă fantomă” de nave care ocolesc reglementările internaţionale, importatorii ar putea fi obligaţi să recurgă la transportatori conformi, ceea ce ar favoriza companii precum Frontline. Pe fondul evoluţiilor recente, acţiunile Frontline au crescut cu 7,5% vineri la New York.